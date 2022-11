Los Fresnos se estrena con éxito en el Festival Internacional de Cine de Gijón

La crisis de los cines se llevó por delante en muchas ciudades ese espacio de referencia en su corazón. Las salas se trasladaron a las afueras, a zonas limítrofes o a los grandes centros comerciales. El cierre de los Cines Centro, en el Centro Comercio San Agustín, dejó hace cinco años a los amantes del FICX (Festival Internacional de Cine de Gijón) sin salas en el centro de la ciudad. Tocó desplazarse entonces a La Calzada, a Los Yelmo. Esta edición, la reapertura del cine de Los Fresnos bajo la marca Ocine, permitió recuperar ese aroma de antaño, que aplaudieron los asistentes más fieles. "Es una maravilla no tener que coger el coche para venir", destacaron dos veteranas del FICX, Ángeles Entrialgo y Pepa González. "Es mucho más cómodo, al final aquí se está a casi un cuarto de hora caminando de casi cualquier punto de la ciudad, mucho más accesible que ir a La Calzada", reconocieron.

"Es la primera vez que vengo, no conocía estas nuevas salas, pero es una gran solución para facilitar la asistencia", comentó Silvino Cordero, que inició esta edición del FICX con la proyección "Simple men". "Veré todo lo que pueda, suponga que una media de tres diarias", afirmó este aficionado al festival desde hace años: "Antes estaba con mi hijo, que pedía un permiso escolar para poder venir".

A su lado se encuentran Manuel y Pili Hevia. Son de La Calzada. En su caso el cambio les ha perjudicado. "Lo teníamos más cerca, pero entendemos que es más cómodo para todo el mundo", cuentan antes de añadir una pequeña queja: "En Los Yelmo había mucho más aforo, aquí hay que estar mucho más al loro porque es más difícil encontrar entradas", critican. Ayer se estrenaron en la 60.ª edición con "Young plato", dentro de una apretada agenda que les llevará a intentar aprovechar al máximo todas las propuestas. "No sé si decirte cuántas tengo previsto", comenta con una sonrisa Manuel Hevia, cuando se le cuestiona por la cifra. "Tengo planificado ver unas 38 películas", desvela a continuación.

El FICX se plantea en el fin de semana como una actividad familiar más, que pasa de generación en generación. Así le pasó a Andrea Villar y Ángela Martín, que disfrutaron para arrancar el festival con "1976", un thriller político ambientado en Chile bajo la dictadura de Pinochet. "Queremos ver mucho cine y aquí es mucho más cómodo, estamos muy contentas con el cambio", destacaron estas dos jóvenes, cuyos padres les inculcaron la pasión por el Festival gijonés. "Es una cita clave. Conoces nuevos directores, en un ambiente distinto y puedes acceder a muchas películas que luego no llegan a las plataformas. Para los amantes del cine es un espacio ideal", relató Villar.

El festival se puso en marcha en pleno fin de semana. Muchos quisieron aprovechar el sábado y el domingo para descubrir algunas de las propuestas. "Por semana nos coincide peor por trabajo, así que intentaremos ver mínimo cinco estos dos días", señalaron Lucía Velasco y David González.

El lunes será el turno para los escolares, con el inicio de la sección Enfants Terribles. Los Yelmo de La Calzada y el teatro de La Laboral serán los escenarios que los acojan. Pero mientras tanto el público general quiere demostrar, en su sesenta aniversario, que el FICX es esencial para Gijón. "Ya lo veía desde pequeña", cuenta Pepa González, que ahora al estar más cerca de su casa las salas de Los Fresnos no duda en acudir. "Antes si te daba un poco pereza, por no ir hasta La Calzada, te quedabas en casa, ahora cuando pasa eso la balanza se decanta y vienes al cine", añade. No obstante también apuntan, tanto González como Ángeles Entrialgo, una sugerencia para el futuro: "Al final veremos unas seis u ocho películas, menos que otros años, porque nos han quitado el pase de por la mañana".