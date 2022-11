"Señores, atiendan a sus hijos y no piensen que el cacharro que tienen en las manos es inocuo, porque no"

El psicólogo Joaquín González Cabrera es uno de los grandes expertos nacionales en nuevas tecnologías y adolescentes. Pertenece a la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), en donde es profesor y dirige el Grupo de Ciberpsicología. Natural de GranAda, González Cabrera desarrolla gran parte de su trabajo desde Ules, en Oviedo. El investigador reflexiona para LA NUEVA ESPAÑA sobre su último estudio sobre las solicitaciones sexuales de adultos a menores a través de internet.

–La investigación no solo revela que los menores reciben peticiones de contenido sexual por parte de adultos desconocidos, sino que incluso las aceptan, quedan con ellos y mantienen relaciones.

–Sí, es lo que ellos nos reportan y los datos son muy alarmantes. Hay un pequeño grupo pero muy representativo en los tres tiempos en los que hacemos el estudio que afirman haber mantenido un encuentro sexual con el adulto. En el primer momento, que son más chiquitinos, hay 6; en el segundo, 19; y en el tercero, 18. Lo que no sabemos es lo que hicieron en esos encuentros. Son niños que han cerrado el círculo, que a lo mejor no sabían que el que estaba al otro lado de la pantalla era un mayor de edad, sino que lo descubrieron por el camino. En cualquier caso, son números perturbadores.

–¿Qué es el ciberembaucamiento?

–Es un proceso mucho más complejo del que nosotros hemos podido medir en este estudio. De hecho, en la segunda fase de la investigación pretendemos tener una visión más completa de este fenómenos. El ciberembaucamiento empieza justamente con las solicitaciones y las interacciones sexuales. Es la puerta de entrada del "groomer" (el acosador sexual adulto), que intenta captar a sus víctimas a través de sus perfiles en redes sociales y aprovechándose de que los padres del pequeño no hacen mediación parental... La segunda fase es interaccionar con él y, a partir de ahí, ya abres una brecha de seguridad que incluye el envío de fotografías sexuales que el "groomer" aprovecha para amenazarte, para chantajearte, para solicitarte más...

–¿Hay constancia en este estudio de que haya menores que fueron amenazados y chantajeados?

–Sí, por suerte, este estudio ha destapado algún caso que ha podido dirigirse hacia un fin más adecuado. Las investigaciones a veces permiten que los problemas salgan a la luz y la mayor satisfacción para nosotros es haber podido ayudar a algún menor.

–¿Algún/a adolescente reportó haber sido violado/a?

–Esa pregunta como tal no se ha planteado en el cuestionario, así que lo desconocemos.

–¿Por qué medio entran los pederastas? ¿Redes sociales? ¿Alguna en especial?

–Sabemos que la mayoría de niños utilizan Whatsapp, Tik Tok e Instagram. Si tuviera que destacar una, yo diría que el canal principal es Tik Tok, y más aún después de la pandemia.

–¿Un niño de 12 años debería tener Instagram o Tik Tok?

–No. La edad límite en ambas redes sociales son 13 años. Sin embargo, estamos viendo a niños de 10 años con 2.000 seguidores. ¿Cómo es eso posible? Obviamente no son sus amigos del cole y hay mucha gente mala por ahí. ¿A partir de los 13 años pueden entonces tener redes sociales? Obviamente las redes sociales están ahí, pero necesitan supervisión y mediación por parte de las familias. No se trata de ponrle puertas al viento, pero sí restringir por ejemplo que esas interacciones las tengan con su grupo de clase, de catequesis y del fútbol. Tendremos a un menor que combina una vida offline con otra online, como hace todos los niños de hoy, pero protegido. Al igual que no dejaríamos a nuestro hijo solo en el centro de Nueva York, no lo hagamos en internet.

–¿Qué consejos daría a las familias para afrontar este problema?

–Me gustaría insistir en la idea de que, aunque estos datos son tremendamente preocupantes, hay un espacio para la esperanza. Hay que reclamar el papel del cuidador. Si tu hijo no está preparado para tener este tipo de redes sociales, tu labor es restringir su uso durante el tiempo que tarde en madurar. Pero, sobre todo, lo más importante es educarles. Las familias tienen que enseñarles a afrontar peligros y darles la seguridad de que ellos van a estar ahí. Estoy convencido de que si muchas familias hubiesen hecho una buena mediación parental, los datos de esta investigación no existirían. No solo queremos poner los pelos como escarpias diciendo que esto es un problema prevalente, sino también mostrar que es un problema que se puede prevenir. Señores, atiendan a sus hijos, dediquenles tiempo y no entiendan que el cacharro que tiene en las manos es inocuo, porque no lo es.

–¿Podría dar algunas pautas concretas?

–Una muy clara es: hijo, jamás envíes una foto o un vídeo provocativo ni cuentes tus intimidades por internet. En realidad, tampoco tengas conversaciones sexuales online. Porque, aunque no sea una persona de 38 años la que te está hablando, te expones a otros riesgos como el sexteo. Hay muchos casos de sexting no consentido o coercitivo, que consiste en: nos hemos enfadado, te quiero hacer daños, te amenazo con una foto que tengo tuya desnuda. Hablamos de adolescentes, con lo cual no abramos esa puerta de seguridad. Otra idea es que no cedas nunca al chantaje, no envíes ni hagas nada si alguien te está chantajeando. Porque el chantaje siempre es ascendente: hoy te pido una foto, mañana dos fotos, pasado un vídeo y el vídeo cada vez irá teniendo más matices. Otro consejo es que los hijos no nos pueden ver como un elemento fiscalizador, policial, de censura... Porque, entonces, ante este tipo de problemas, ellos no lo cuentan al creer que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Otra recomendación: ante casos de este tipo, guarda las conversaciones y las fotos antes de bloquear al acosador, para que esta gente no se esfume y la Policía tenga información. En todo esto lo ideal es que los colegios sumen. Nosotros estamos desarrollando un programa de prevención, Safety.net –que se aplica en aulas asturianas–. El problema es que muchos centros no están trabajando en este sentido.

–¿Por qué hay más víctimas chicas que chicos?

–No lo sabemos. Lo que sí sabemos, no obstante, es que la mayoría de estos degenerados son varones y que probablemente sean heterosexuales, con lo cual ellas tienen un mayor riesgo de ser víctimas. En cualquier caso, el problema nunca está en las niñas, sino en el perfil del agresor.