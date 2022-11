El doctor Fernando Marín es el vicepresidente federal de Derecho a Morir Dignamente (DMD), asociación a la que se incorporó en 1998 y a través de la que ha canalizado su activismo en favor de la regularización de la eutanasia. Se las ha tenido que ver con la justicia en más de una ocasión, en relación a sedaciones y suicidios asistidos. Ayer se reunió en Oviedo con la delegación asturiana de DMD y ofreció una charla en el local social “El Manglar”.

¿Balance de casi dos años con la Ley de eutanasia?

Vamos aprendiendo sobre la marcha. Asturias ha hecho un buen trabajo en general. Si hiciéramos una clasificación por comunidades en una tabla del uno al 17 estaría la quinta o la sexta. Pasaron muchos meses de oscurantismo, con poca información, no terminaba de arrancar, no se sabía qué estaba pasando… Ahora hay varios retos pendientes en la aplicación de la Ley.

¿Cuáles?

Uno de ellos, el más importante sin duda, es el de las personas con un trastorno mental grave que expresan su voluntad de morir porque tienen un sufrimiento psíquico constante e intolerable y no son capaces de valerse por sí mismas. Esa dependencia se puede entender de dos maneras: una, si necesitas que tu familia esté pendiente de la limpieza la colada, la comida, no eres independiente y tu situación es imposibilitante; otra, que no, que eso se refiere a las necesidades básicas de supervivencia -la higiene, comer, la continencia-…

¿Cuál defiende DMD?

Nosotros estamos por una interpretación lo más amplia posible para que de las máximas cotas de libertad a las personas.

¿El otro reto?

Otra de las dificultades está siendo las peticiones de eutanasia en el testamento vital. Es una situación paradójica, cuando el testamento vital se aplica ya no tienes voluntad, luego no puede ser una muerte voluntaria, cuando se haga no va a ser porque tú lo quieras en ese momento. Es una situación compleja a nivel humano. Esperamos ir aprendiendo, caso a caso, y que las comisiones de garantías no se conviertan en tribunales del sufrimiento, donde se exija como una nota de corte sacar una nota mínima de sufrimiento, y que sean respetuosas con las decisiones de cada uno, y si una persona se ha tomado la molestia de dejar su voluntad por escrito en un testamento vital que se respete.

Eso exige mucha precisión.

La Ley marca una línea, define qué es la enfermedad grave e incurable, el proceso terminal, que vas a morir pronto y se ve, se ve la presencia de la muerte. El otro grupo, de padecimiento crónico e imposibilitante es muy diverso y ahí entran personas con trastorno mental grave, como Ramón Sampedro con una tetraplejia y secuelas motoras muy graves que no encuentra sentido a seguir así, personas con una enfermedad degenerativa. Ahí hay que ir caso por caso, viendo si cumplen los requisitos.

¿Se ha practicado alguna eutanasia por enfermedad mental?

En Navarra, sabemos de un caso porque la hermana de la enferma era periodista y escribió una carta al director en un periódico, sabemos también que en Cataluña ha habido algún caso y han creado un grupo de trabajo.

¿Un enfermo mental está en condiciones de tomar una decisión tan trascendental?

Ahí está, depende. ¿Hasta qué punto su personalidad está distorsionada por su trastorno mental? ¿Hasta que punto su voluntad de morir es producto de su trastorno mental? Holanda y Bélgica llevan 20 años discutiendo sobre ello y nosotros estamos empezando. Canadá también las ha incluido hace poco. Hay que hacer una evaluación de la capacidad. Una persona puede tener un trastorno mental que convive con un pensamiento lúcido. Iremos viendo un caso y otro e iremos aprendiendo. La DMD no solo defiende la eutanasia sino también el derecho fundamental a la disponibilidad de la propia vida.

¿Más eutanasia, menos paliativos?

No, no, no, al revés. Hay que ampliar los paliativos.

Pero eso es caro.

No es tan caro como la medicina "hospitalocentrista" e "hipertecnológica" que se está desarrollando. Hay un desbarajuste en gasto sanitario importante. El modelo de sanidad que tenemos está relacionado con el modelo de sociedad, capitalista. Con los paliativos lo primero que Asturias tiene que hacer es decidir qué modelo quiere: un equipo específico de médica, psicóloga, enfermera, trabajadora social por cada cien mil habitantes, que apoye al médico de atención primaria o más tiempo para el médico de atención primaria y que atiendan a sus propios pacientes terminales con posibilidad de recurrir al equipo, cuántas camas de media estancia quiere, cuántas camas en unidades de soporte hospitalario… Hay que hacer un plan y llevarlo a cabo. Hace unos meses trascendió el caso de la prima de una escritora, que murió en Gijón sin paliativos y uno se pregunta: Pero, ¿cómo puede pasar eso a estas alturas?

¿Cómo?

Sí, por lo visto había dos unidades, una no estaba funcionando, quedó pendiente de que alguien fuera y mientras tanto la mujer se murió.

Algo parecido ha sucedido con personas que habían solicitado la eutanasia y murieron antes de que se les tramitara.

Uno de los retos es agilizar los trámites. La ley habla de plazos máximos, de 40 días, pero si la persona está intranquila por qué no sabe cómo va a evolucionar la enfermedad, no hay porqué cumplirlos, se pueden agilizar. Luego, hay una cuestión, que no sé como solucionará el Principado ni las comunidades en general, que es el de las sociedades, como Muface. Las sociedades pasan de la Ley de eutanasia, con ellos no va la historia, está a punto de declararse insumisos porque dicen que no está en su concierto. Es una prestación más y habrá que actualizar prestaciones. La privada no tiene paliativos y nadie controla qué paliativos ofrece la privada. Recuerdo una catedrática madrileña, toda su vida en Muface y al final se tuvo que ir a la pública para su eutanasia.

¿Hay mucha objeción entre los médicos?

Es un derecho y es así. Simplemente hay que apuntarse en un registro digital, es muy sencillo, y hay muchos médicos que se están inscribiendo no por problemas de conciencia sino inseguridad, no legal sino técnica. En Asturias echamos en falta formación de los profesionales. Hay que ponerse las pilas y seguir la senda de Cataluña, Navarra, el País Vasco. La formación no es poner un "power point" y una charla de un día.