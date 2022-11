La banda asturiana de rockabilly y blues “The Honky Tonk Heels” se subirá el próximo sábado 19 de noviembre al escenario del Outono Códax 2022, uno de los festivales de música negra que se celebran en España, en Santiago de Compostela, y que este año llega a su duodécima edición.

"The Honky Tonk Heels", con Brenda Savoy como vocalista y Sara Álvarez, al contrabajo, revisan las viejas canciones del rockabilly, el rock and roll y el rhythm and blues más primitivo. El pasado mes de septiembre tocaron en el festival "Rockin Gijón", reanudado tras un paréntesis por la pandemia, y ahora viajarán al Outono Códax, para tocar el sábado a las 13.00 horas en la Sala Riquela.

Los asturianos compartirán cartel con “Big Chief Monk Boudreaux” -el jefe indio de Mardi Gras- y con el soulman Carlton Jumel Smith, ambos cabezas de cartel del Outono Códax.

El jefe indio de Mardi Gras, que este año ha sido nominado al premio Grammy en la categoría “Raíces Regionales”, actuará el sábado 19 de noviembre en la Sala Capitol de Santiago de Compostela.

El soulman norteamericano Carlton Jumel Smith, acompañado por “The Harrycane Orchestra”, lo hará el viernes 18 de noviembre y la agenda internacional del festival incluye también el soul contemporáneo de los suecos “Jesper Lindell Band”, mañana miércoles 16 de noviembre en la Sala Riquela.