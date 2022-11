Las familias asturianas reconocen que "tanto niños como padres necesitamos más educación digital"

Las familias lo tienen claro: "Hace falta educación digital, pero no solo para niños, sino también para padres". Es más, la formación debería llegar primero a los padres para poder enseñar adecuadamente a sus hijos en los riesgos de internet. Así lo creen las federaciones asturianas de asociaciones de padres de alumnos a raíz de la publicación de un estudio nacional, que contó con participación asturiana y que adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Esa investigación revela que el 23% de los menores es víctima de solicitaciones sexuales de adultos a través de internet y el 14% va más allá e interacciona con el mayor de edad que le ha contactado, compartiendo fotos y vídeos eróticos e incluso manteniendo encuentros sexuales.

Tanto la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias (FAPA) "Miguel Virgós" como la FAPA Xixón creen que, además de la mediación parental, hace falta apoyo en las aulas. "Desde la Consejería deberían incluir más educación sexual en las aulas y concienciar de los peligros que entrañan las redes", comenta la presidenta de la FAPA Xixón, María Gutiérrez. Educación ha reforzado este curso su protocolo de actuación contra el acoso incluyendo precisamente un apartado sobre ciberbullying, conscientes de la problemática. Sin embargo, para las familias esto no es suficiente. "Educación en salud mental y digitalización son cosas que se llevan pidiendo desde las familias desde hace varios años. Y nos consta que a nivel nacional en muchos sitios se realizan las mismas peticiones. Aunque ya este curso se ven muchas pautas, muchas ideas, planes educativos, tanto para los peques como para sus familias, sigue siendo poco porque la red va siempre un paso por delante", comenta Gema Valdés, al frente de la FAPA "Miguel Virgós".

Valdés reconoce que la mediación parental es "algo que realizan algunas familias, pero otras no piensan en que pueda ser necesario". Uno de los investigadores principales del estudio nacional, Joaquín González Cabrera, que lidera el grupo de Ciberpsicología de la Universidad Internacional de La Rioja y es asturiano de adopción, decía estar convencido de que si todas las familias hiciesen control parental, las preocupantes cifras de su investigación no existirían. "El tema es muy complicado y si a los mayores de edad se nos escapan muchas facetas de esta herramienta, a nuestros peques más fácilmente. En la etapa de la adolescencia entramos además con una variable más que es la búsqueda y reafirmación como persona, de quién soy, que me interesa, que quieren los demás de mi...", reflexiona Gema Valdés.

"Yo personalmente –expresa María Gutiérrez–, sí tengo control parental en las máquinas, sus contraseñas y cuentas. Tengo 3 hijos. La mayor ya tiene 19 y es autónoma, aunque seguimos teniendo las cuentas en el ordenador común; el mediano tiene 17 y lo mismo; y el pequeño, de 11, tiene control absoluto por mi parte". "Las redes que usan son generalmente Tik Tok e Instagram. Todos usamos WhatsApp para comunicarnos. Los mayores ya son autónomos, pero hemos mantenido charlas sobre estos temas. El pequeño, por ejemplo, no puede dar su número a nadie que no sea familia o amigos y siempre que le pueda llegar algo que no sepa que es, lo dice. Entiendo que la problemática está en quien pasa un poco de todo o considera que deben tener excesiva privacidad", remata Gutiérrez.