Germana y Gerardo, 75 años de amor en la braña

-¿Cómo era el cantar de las estrellas?

-Ay, no sé si me acuerdo.

-Anda, que te acuerdas, mamá.

-Fue el día del Pilar en Foyedo cuando me lo cantó. Tuvimos de fiesta toda la noche, yo iba invitada para casa de una amiga que tenía en Resiellas que se llamaba Azucena.

-¿Y qué te cantó, mamá?

-Pues esto. “Las estrellas fuí contando/, a las del norte llegué/, cuando la vi tan bonita/ contigo la comparé”.

Acaba de cantar Germana Garrido, de 99 años, nacida el 3 de agosto de 1923, en Brañaseca, vaqueira, hija de Valentina Garrido y de Manuel Garrido, conocido como “El Xirucu”, hijo de Justa “la Xiruca”. A su lado está su marido Gerardo Castro Riesgo, 98 años, vaqueiro como ella. Habla mucho menos porque apenas puede oír ya, ni siquiera con los audífonos. Llevan casados 75 años. Viven en La Rondiella. Desde la puerta de su casa se divisa la costa de Cudillero y el valle de las Luiñas cruzado por los viaductos de la Autovía del Cantábrico. En La Rondiella, Germana y Gerardo compraron la casa en la que hoy viven muy bien atendidos por sus tres hijos. Llegaron allí a la fuerza, desahuciados, después de que el aristócrata propietario de las tierras del pueblo de Los Baos -“el conde, que no razonaba”-, los echara a todos con cajas destempladas de sus casas arrendadas. Eran mediados los años setenta del pasado siglo XX. Es un tema que Germana prefiere olvidar. “Aquello fue muy duro, no quiero recordarlo”. El último en salir de Los Baos fue un vecino al que apodaban “El cabestro”, Manolo, fallecido hará unos doce años. Toda su vida estuvo obsesionado con encontrar un supuesto tesoro que había escondido en los alrededores. Cavaba y cavaba. Nunca encontró nada. Era bravo.

En la casina de Germana y Gerardo, que fue alcalde de barrio, hay una cabina de teléfono colgada en una pared del salón. Una cabina de la Compañía Telefónica de España, de ésas que ya no se ven. Tuvieron en casa el primer teléfono público del pueblo, que llegó allá por los primeros años ochenta. Recibían todos los avisos y Germana asegura que nunca le quedó uno por dar. “Nunca me daba pereza darlos”. El amor y la muerte entraban y salían por aquella línea. Llamadas dando cuenta de un fallecimiento (y Germana salía de casa para llevar la mala noticia en persona a los afectados) y novios reclutas en un lejano cuartel que telefoneaban a sus enamoradas al único número donde podían contactar con ellas. Germana: “La nieta tenía el novio en la mili y venía aquí a hablar con él. Pero nadie lo sabía, era secreto. Ella y yo éramos secretas. Y yo hacía siempre por no escuchar”, confiesa Germana.

Tienen tres hijos, María Esther, Gerardo y Leónides. La primera les acerca la foto del día de la boda. Es 1947. A Germana se le ilumina la mirada.

-Oh, el día mejor de mi vida, ya, ya. Fue una boda muy guapa. No lo debía de decir yo, pero fue muy guapa. Verás, verás. Había cuatro músicos de mariachi tocando. Era demasiado. En aquellos tiempos, costaba un músico mucho. Pues cuatro músicos. Eran Don Enrique, el hijo y luego uno de Gallinero, de casa de la Perica, que llamaba Balbino. Ya luego el del bombo. Cuatro. Los pagó Gerardo. Entonces se usaba pagar el vino y el músico. Fue mucha gente a la misa, pero a cenar vinieron muchos más. Seríamos cerca de cien. Era una boda muy buena. Llevé un vestido negro y un abrigo. El día que compré la ropa en Soto, en Casa Emilio, no me gustó nada aquel abrigo negro, yo quería llevar un abrigo claro, pero con el vestíu negro no me aconsejaron. ¡Éramos muy guapos, ho! Bueno, por lo menos a nosotros nos gustábamos. Él a mí y lo mismo yo a él. Siempre fuimos novios, desde el primer día que nos conocimos ya siempre juntos.

-¿Fue buen marido Gerardo?

-Sí, y yo también. Formal siempre. Nunca quise más. Vivimos juntos como dios manda. Nos conocimos en una fiesta el día de San Juan, en Cerezal. No sé cómo fue la cuestión, pero aquel día comenzó. Estuvimos como un año y medio de novios. Hasta que nos casamos en San Martín de Luiña. Él era de Arcallana, del concejo de Valdés. Vivimos una temporada grande en Los Baos y luego vinimos a La Rondiella.

Gerardo interviene:

-Toda la vida trabajando los dos unidos. Yo haciendo trabajos muy pesados y ella, igual. Yo me crié criando cabras ya ovejas, yo nun pude estudiare. Pero esta mujer sabía muchísimo. Yo sabía menos. Ella entendía todo, sabía todo.

Germana:

-No home, no. Yo de lista, nada. Algo de memoria. Tampoco tonta. Yo iba al colegio y lo ponía muy bien. El día que nun me dejaban ir mis padres, lloraba. Decía: luego los otros aprenden las lecciones y yo no. Aquello me costaba llorar. Pero había que trabajar, ir con ovejas o cabras o con vacas, lo que me mandaban mis padres. En el colegio pasábamos de veinte escolinos. La primera se llamaba Argentina Rubio, la segunda era una servidora y el tercero uno que se llamaba Evaristo el del Regueirón. Tocaran tres becas al colegio, una para Argentina, una para mí y otra para Evaristo.

Todo lo que aprendió en la escuela lo tiene grabado.

-Hay una canción. Decían los maestros: hoy vamos a cantar y nos empezábamos a reír porque no nos gustaba cantar. Sí me acuerdo del cantar: “Trabajar es ley divina/, es castigo, es redención. / Sus fatigas, sus sudores/ dan más vida al corazón. / Quien trabaja no rebaja/ su nobleza y dignidad./ Trabajemos y seremos/ honra de la sociedad./ ¡Viva el trabajo!” Y los maestros eran José de Luis Alfranca, que era de Valencia; José Vicente Ventoso, “que era de las Vascongadas” y Francisco Zacarías, de Degaña.

Luego llegó la guerra, la derrota de la República y los que se echaron al monte.

-Cuando la guerra iba a cuidar las cabras y un día vine pa casa asustada. Taban los hombres fugados detrás de los matos y de las raigueñas. Le dije a mi padre: yo mañana no voy con las cabras, padre, que tras de cada matu hay un hombre. Y me dice mi padre: Non mia nena, non, ahora que son los días más grandes basta que salgas cada dos días. ¡Y consuélate, Germana! ¡Ay, dios de la vida!

Germana siempre cantó, lo mismo que Gerardo. Siempre se cantaron el uno al otro. Ella mantiene la voz y la memoria. Se lo piden sus hijos y ella se arranca con una copla legendaria:

-“Con un sombrero ancho y chaqueta corta/, a las horas brujas de la noche,/ por mi calle abajo bajaba un mocito/ del que sin saberlo yo me enamoré./ Y hablamos de muchas cosas/ que el viento se las llevó,/ tan solo en mi alma esta copla se quedó;:/ Rocío, ay mi Rocío,/ manojito de claveles, capullito florecío/, de pensar en tus quereres/ voy a perder el sentío...”