Julio Zahonero, de Jueces para la Democracia: "Si no revisamos, prevaricamos"

Los jueces están indignados por las acusaciones de machismo y fascismo que les llegan desde Unidas Podemos. Y es que consideran que simplemente están haciendo su trabajo, al revisar las penas de los condenados por delitos sexuales conforme al anterior Código Penal. "La revisión de las penas es algo normal cuando hay un reforma legal. Prevaricaríamos si no revisásemos la ley. Aparte de aprobar normas, hay principios elementales que nos obligan a los jueces", indicó Julio Martínez Zahonero, delegado en Asturias de Jueces para la Democracia. Y añadió que la actual situación "no tiene arreglo", y no puede solventarse con un incremento penológico.

Por su parte, la magistrada Carolina Serrano, presidenta territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), indicó, en relación a la supuesta falta de formación de los magistrados en materia de igualdad: "Los jueces tenemos una formación suficientemente probada en todas las materias, incluida los delitos sexuales". Añadió que "cada uno debe asumir sus responsabilidades", en referencia a la ministra, al tiempo que aseguró que "el informe del CGPJ advirtió de la posibilidad de que hubiese que revisar las condenas, pero no se le hizo caso". Y finalizó indicado que "la salida es muy complicada, ya que, desde el momento en que se aprueba, hay que aplicar la ley más favorable".