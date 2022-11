Fernández, biólogo molecular: "Perdimos la oportunidad de reinventarnos cuando había financiación"

–Donde quiera que esté, Asturies está conmigo, y frecuentemente la primera pregunta es clarificar cómo pronunciar mi nombre, y después aclarar que no soy catalán, ni vasco, que son las preguntas asociadas a esa X inicial.

El biólogo molecular Xosé María Fernández (Oviedo, 1968) nació en un país "bastante atrasado, que ansiaba la modernidad, a veces tengo que recordar a mis amigos británicos y a mis hijos que nací en una dictadura, de ahí la importancia que doy a los procesos electorales. Jamás he desaprovechado la ocasión de votar, y eso me ha llevado a votar en tres países: España, Francia e Inglaterra".

Nació en un país "donde la leche no se compraba en el supermercado, las lecheras la distribuían. Hoy la icónica vaca frisona está ausente de nuestro campo, cuando estoy de visita, encontrar leche fresca es una odisea (solo hay leche UHT), uno de los sabores que nos han robado. El acceso directo al sistema límbico hace que olfato y gusto sean los únicos sentidos que nos permiten viajar en el tiempo al despertar intensas emociones (no pasan por el filtro del hipotálamo), en mi caso podría añadir el olor de les castañes que me transporta al paseo de los Álamos de mi infancia o los figos que me teleportan a mis veranos en Lloriana con el olor a heno".

No le parece que hayamos aprendido la lección cuando se le pregunta por la pertinencia de la cooficialidad del asturiano: "Una sociedad que no se aprecia no podrá tener éxito, ni debería esperar el aprecio de los otros. La modernidad en nuestra tierra se traduce en una fractura de los modelos productivos, con altísimo precio pagado. La adhesión a la Comunidad Económica Europea supuso un impacto en el campo (los llamados excedentes lácteos), pero los efectos no se quedaron ahí, podríamos continuar con la siderurgia, la minería, el sector pesquero..., aunque lo más grave es que no hubo recambio cuando había una financiación disponible para mitigar el impacto de esos cambios. Estonia o Eslovenia, también en la periferia, son hoy modelo de sociedad digital, y ejemplo de sostenibilidad respectivamente. Baste un ejemplo, el Guggenheim puso a Bilbao en el mapa como destino turístico con un coste comparable al del campus de Mieres, que sigue infrautilizado por corporativismo y localismos casposos. Hace unos días éramos testigos de una nueva ceremonia de entrega de premios de la Fundación Princesa de Asturias, pero ¿qué significan para Asturies estos premios? No hay vinculación, la misma ceremonia podría tener lugar en Sofía o en Tánger, incluso el premio al Pueblo Ejemplar tiene cierto tufillo etnográfico, vamos a premiar a los nativos que mantienen una imagen acorde con lo que consideramos la tradición asturiana".

Hace más de 25 años que la distancia no le permite participar en la manifestación del "Día de les Lletres asturianes, evento que tristemente sigue reivindicando un derecho fundamental de toda la población asturiana, no se limita a los falantes d’asturiano, la abolición de la esclavitud no se limita a la libertad de los esclavos, las sociedades ser convirtieron en más humanas, aunque los contrarios a la abolición presagiaban el colapso de la economía. Una sociedad donde parte de la población no tiene el derecho al voto no es una sociedad libre, pues lo mismo pasa con el reconocimiento de los derechos lingüísticos, no van contra nadie".

Su primer viaje al extranjero como estudiante fue tarde, "ya en la Universidad, Maastricht antes de que fuera conocida por el famoso Tratado de la Unión". No recuerda su primer viaje laboral, pero sí uno que le llevó a Ciudad del Cabo y le permitió descubrir las constelaciones del hemisferio sur con un científico local.

"La modernidad", sostiene, "está por llegar a Asturies, se habla de atraer nómadas digitales, pero no se hace nada en cuestión de fiscalidad (el nómada necesita simplicidad fiscal, y es difícil competir con Barbados o Bahamas), ¿hay 5G más allá de las ciudades? Se insiste en modelos decimonónicos, la prioridad es llegar a Madrid, pero los ferrocarriles de vía estrecha (competencia autonómica) están abandonados".

Ha tenido la suerte de trabajar "con gente excepcional de la que he aprendido mucho. Pero como mayor reto profesional, no hay que irse lejos, la reciente pandemia, con los equipos confinados, experimentas la soledad del líder. Una dimensión pastoral muy importante, motivación y flexibilidad. Estábamos trabajando en un hospital y nuestra labor era un apoyo a los equipos clínicos tratando a los enfermos. Meses más tarde, al despedirme del equipo cuando me disponía a regresar a Inglaterra, me recordaban esos momentos duros y lo que el apoyo prestado había supuesto para ellos".

Asturias siempre está en la memoria, "aunque el fallecimiento de mi padre se ha traducido en cierto alejamiento, se hace difícil mantener el vínculo. Hace poco la lectura de la magistral ‘Onde’l caos se texe y se destexe’ de mi buen amigo el profesor Xulio Viejo, despertaba esos nombres de la tierra de los domingos de mi infancia en la falda del Naranco: de Lloriana a Llubrió, Llampaxuga, El Campón, La Tamalana,.. ecos de un mundo que desaparece, sin tener que ir al Quirós protagonista de la cosmogonía que nos presenta el profesor Viejo. Curiosamente, poco antes de morir, mi padre tuvo la oportunidad de hacer una última visita virtual a esa ladera que parece condenada a ser horadada, repasando sus topónimos con mi buen amigo el lingüista Fernando Álvarez-Balbuena García".

Punto final, o seguido: "No se puede concebir una Asturies moderna sin el reconocimiento de la lengua asturiana. Una asignatura pendiente en una sociedad democrática".