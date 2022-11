"Apoyaríamos una buena ley, no como esta, que tiene efectos perniciosos"

La magistrada murciana Ascensión Martín Sánchez es desde 2020 la imagen y la voz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. Esta asociación no ha dudado en criticar la nueva ley de Libertad Sexual, o ley del "solo sí es sí". Aunque cercana al espíritu de esta ley, la magistrada resalta que no se previeron los "efectos perniciosos", y que la ley adolece de una deficiente técnica legislativa. No hay otra salida que "el Congreso y el Senado se pongan a trabajar, o si no, los jueces haremos las interpretaciones de la ley que consideremos oportunas", avisa.

–¿Qué es lo que está ocurriendo? –La reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales. La verdad es que sorprende que sorprendan esas reducciones de condena que se están produciendo con esta nueva ley. –Como Jueces para la Democracia, imagino que apoyan lo que buscaba esta ley. –Apoyaríamos una buena ley, pero no una tan deficiente como esta. Esta ley incorpora la perspectiva de género e introduce nuevos delitos, pero tiene unos efectos perniciosos como se está comprobando. –¿Qué tendría que haberse hecho? –Para evitar lo que está pasando, tendría que haberse aprobado una disposición transitoria, que aplicase determinados conceptos. Los defectos de esta ley vienen de la forma precipitada en que se hizo, y de su deficiente técnica legislativa. Adolece de defectos procesales, y permite diferentes interpretaciones. –¿Qué hacer ahora? –Habrá que mejorar la ley, o la Fiscalía y el Supremo establecerán unos criterios. Desconozco qué van a hacer, como dicen una cosa y luego hacen otra... Supongo que el Congreso y el Senado deben ponerse a trabajar o si no, haremos las interpretaciones de la ley que consideremos oportunas. –¿Qué efecto puede tener en la ciudadanía todo lo que está ocurriendo? –Pues de sorpresa y desazón, porque se trataba de una ley muy progresista, tenía un espíritu magnífico y aclaraba algunas cuestiones como la del consentimiento. Ha habido una falta de previsibilidad de que la ley podría producir efectos perversos. –Se dice que se avisó desde el Consejo General del Poder Judicial, pero la ministra de Igualdad lo niega. –El propio Consejo ya advirtió en el preceptivo informe –aunque no vinculante– que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica de lo que podría ocurrir con la revisión de penas. –¿Qué opina de los ataques de la ministra a los jueces, culpándoles de una interpretación torticera de la ley? –Me remito a lo que Jueces para la Democracia ya indicó en su comunicado. Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever las consecuencias, no justifica que se arremeta contra los jueces, tachando sus decisiones como "justicia machista" o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley. Estas manifestaciones, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover.