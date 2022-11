Sabino intentó salvar al Rey de sí mismo (pero no lo logró)

El documental en tres capítulos “Salvar al Rey” está batiendo todos los récords en la plataforma de streaming HBO en España y ha llegado incluso a superar en visualizaciones a la precuela de “Juego de Tronos”. Esta producción de Campanilla Films, participada por Mediaset, desgrana algunos de los episodios más escabrosos de la vida y el reinado de Juan Carlos I, sobre la tesis de que los servicios secretos del Estado, ayudados por un silencio complaciente por parte de casi toda la prensa española, trabajaron con denuedo para salvarle de sí mismo. Es decir, para sacarle las castañas del fuego cuando su inclinación por las relaciones extramaritales y por negocios de escasa transparencia ponían en jaque un prestigio que había quedado blindado tras el golpe del 23-F. Una de las revelaciones de la docuserie -ya apuntadas anteriormente por otros protagonistas de aquellos años-, es el papel que jugó el ovetense Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey entre 1977 y 1993, en una intensa labor para tratar de apartar al Rey emérito de ciertas “amistades peligrosas” y evitar que sus romances hicieran saltar por los aires una imagen pública impecable.

Como plato fuerte, el documental muestra, en exclusiva, parte de las memorias que grabó a cámara la fotoperiodista Queca Campillo, presentada como “amiga del Rey”-ya que siempre le mostró fidelidad y ayudó a evitar la difusión de imágenes comprometedores de un monarca desnudo “y bien equipado” en el “Fortuna”-, aunque además fue su amante. Ella misma explica cómo sus primeros encuentros se celebraban en una furgoneta “en la parte de atrás” de la finca de La Zarzuela. También, y entre otros muchos aspectos escabrosos, se aborda el romance de Juan Carlos I con Bárbara Rey y se pueden escuchar algunas de las conversaciones que la vedette, supuestamente, grababa con el monarca.

A lo largo de los dos primeros capítulos –en el tercero ya aparece Corinna Larsen y capitaliza el relato- la figura de Fernández Campo (Latores, Oviedo, 1918-2009) aparece citada como el principal forjador de la “coraza protectora” que protegía a un monarca supuestamente virtuoso pero cuya vida sentimental y negocios privados resultaban bastante cuestionables. La mayoría de los que aportan su testimonio en “Salvar al Rey” son periodistas que, o bien ocuparon altos cargos en los periódicos de la época, o bien cubrían la agenda de la Familia Real. Pasados los años y, una vez que la imagen de Juan Carlos I ha terminado convertida en escombros, muchos de ellos revelan cómo el teniente general ovetense, ennoblecido con el título de Conde de Latores cuando fue reemplazado, y no con las mejores maneras, actuó en numerosas ocasiones como “agente doble”. Es decir, filtrando asuntos comprometidos del monarca a efectos de darle “un toque de atención” que le hiciera corregir el rumbo y apartarse de los comportamientos que, a la postre, le han llevado al exilio en Abu Dabi. Esa fidelidad a lo que, a juicio de Fernández Campo, debía de ser el comportamiento de un monarca fue lo que le costó el cargo en 1993, según los testimonios que aparecen en documental. Fue cuando Fernández Campo se enteró de su cese en un episodio ya casi famoso en el que, en una cena con los monarcas en Horcher, Juan Carlos se dirigió a su esposa para preguntarle: “Sofi, ¿sabes que Sabino nos deja?”.

En la docuserie, Manuel Soriano, biógrafo de Fernández Campo, cuenta que el teniente general ovetense tenía el convencimiento de que el poder de la monarquía descansaba fundamentalmente en contar con el respaldo de la opinión pública. Por ello, según revela el periodista Casimiro García-Abadillo, Sabino había tejido una “coraza protectora” del monarca a lo largo de sus encuentros con directores de periódicos y los periodistas más influyentes del país. Es Rosa Villacastín la que desvela la fórmula magistral: “Usaba una fórmula que para mí era muy inteligente: te hacía partícipe de determinados temas, a condición de que no los contases”.

En 1992 se produce un incidente donde ya se hace evidente que el concepto de monarca que Juan Carlos I tenía en la cabeza y el que tenía Fernández Campo empezaban a ser muy diferentes. En junio de ese año, Felipe González, presidente del Gobierno, revelaba tras una pregunta aparentemente inocente de un periodista, y como quien no quiere la cosa, que no se había podido firmar una renovación ministerial (Fernández Ordoñez dejaba Exteriores) porque el Rey no se encontraba en España. Inmediatamente saltaron las alarmas. ¿Dónde estaba el Rey, que ni el Gobierno lo sabía? En la docuserie, los testimonios apuntan a que detrás de aquel presunto desliz de González estaba la mano de Fernández Campo para mandarle “un mensaje, un toque de atención” a Juan Carlos I. Porque el Rey estaba en Suiza con una de sus relaciones sentimentales, la mallorquina Marta Gayá. Fernández Campo, públicamente, reconoció que efectivamente el monarca estaba fuera de España y, en el programa radiofónico de Luis del Olmo, explicó: “Bueno, pues lo que yo creo y lo que se me ha dicho es que es un descanso de montaña que le viene muy bien. No es ninguna cosa médica, pero es una cosa complementaria para la salud”.

Fernández Campo “como buen militar, era un estratega, filtraba cosas a la prensa constantemente de Zarzuela”, dice Queca Campillo en “Salvar al Rey”. En el caso de la escapada romántica de 1992, el toque de atención sirvió para que se montase un buen revuelo mediático y ya empezara a trascender que el Rey, sobre todo en las vacaciones de Mallorca, empezaba a rodearse de unas ciertas “amistades peligrosas”. Cosa diferente era que el monarca se diera por aludido. Efectivamente, regresó de su descanso en la montaña para firmar la sustitución ministerial, pero fue un retorno fugaz. El periodista Jaime Peñafiel, experto en las entretelas borbónicas, relata cómo fue el encuentro entre Fernández Campo y Juan Carlos I a su regreso. “Don Juan Carlos viene, firma y Sabino le dice: Señor, me imagino que se quedará aquí, esta noche su madre ofrece por su cumpleaños lo que puede ser la última cena por su estado de salud. Y don Juan Carlos dice: no, no, no, me vuelvo inmediatamente”. Marta Gayá le esperaba en el país de los relojes de cuco.

Aquel episodio de principios de los noventa fue, no obstante, el principio del fin del silencio mediático entorno a la “vida un tanto frívola” del actual rey emérito. La revista “Tribuna” y el diario “El Mundo” empiezan a publicar algunas informaciones al respecto. El periodista Pedro Jota Ramírez, fundador de este último diario, que firmó un controvertido artículo titulado “Un verano en Mallorca”, revela en la docuserie qué papel jugaba Fernández Campo en todo aquello. “Sabino tenía la sensación de que aquel a quien consideraba, en alguna medida, su criatura se estaba comportando de una manera impropia. Y yo creo que él transmitía su preocupación a los medios y de alguna manera actuada como una especie de agente doble”. Otro periodista, Jesús Maraña, por entonces en “Tribuna”, refrenda esta afirmación: “Sabino consideraba que hacía más daño ese entorno, esa corte del rey en Mallorca, que la publicación de esos detalles sobre esas actividades irregulares o esos negocios que le rodeaban”. “Tribuna” publicó una portada en diciembre de 1990 con el título “Los errores del Rey”, donde se enumeraban en vistosos subtítulos: uno, frecuentar amistades peligrosas; dos, no interrumpir sus vacaciones por la crisis del Golfo, tres, consentir una corte paralela en Mallorca y, cuatro, transmitir una imagen demasiado ociosa. La docuserie recoge una entrevista en televisión a Fernández Campo, en septiembre de 1990, donde aporta una definición, hablando en general pero atinando, sobre la monarquía y la amistad. “Los reyes también tienen que tener amigos, pero también se pueden equivocar. El ser amigo de un rey es muy difícil, hay que ser amigo para dar, para ofrecer, para colaborar, no para obtener. Y eso, claro, a veces es muy difícil de distinguir”. Entre los posibles aludidos, en esta lista podría añadirse al fulgurante banquero de los noventa en España, Mario Conde, hoy expresidiario.

La mallorquina Marta Gayá, antecesora en el cargo de Corinna Larsen, pero que jamás aireó nada sobre el Rey emérito, era por entonces “La dama del rumor”, como aparecía titulada en un sonado reportaje de la revista “Época” firmado por Juan Luis Galiacho. Este periodista revela cómo Fernández Campo, en ese doble papel de guardián de Juan Carlos I y de vigilante de la ejemplaridad, también logró parar la publicación de un segundo y demoledor reportaje sobre el asunto. “Sabino me llamó y me dijo: ‘Te llamo ya no como jefe de la Casa del Rey. Te llamo como persona que ve todos los días llorar a la Reina Sofía. Por favor, no sigáis porque si no aquí va a haber una hecatombe’”.

La docuserie cuenta cómo Fernández Campo fue progresivamente acercándose a la posición “más institucional” de la Reina y distanciándose de Juan Carlos I, hasta llegar a aquella cena en Horcher en la que se enteró por sorpresa de que había decidido abandonar su puesto. El asturiano que durante la Transición actuó como “la sombra del Rey” intentó salvarlo de sí mismo. Pero el tiempo demostró que no lo consiguió.