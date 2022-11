Versos en asturiano para emocionar a Calcuta

Miguel Rodríguez Monteavaro, (Boal, 1990), está de vuelta tras una semana de gira poética por la India. Participó en un festival de poesía en Calcuta, en otra cita en Guwahati y acabó invitado por el Instituto Cervantes de Nueva Delhi a leer poemas en asturiano y gallegoasturiano y compartir, junto con la escritora gallega Yolanda Castaño, la situación lingüísitica y de la literatura en ambas comunidades periféricas. Rodríguez Monteavaro resume con una sola idea lo vivido: "Fue una experiencia buenísima". "Los escritores de allí se mostraban encantados de conocer gente nueva haciendo cosas contemporáneas", describe.

Y precisamente, esa es la enseñanza que se ha traído Rodríguez Monteavaro de su viaje: "Los escritores asturianos tenemos que acostumbrarnos a demostra más que estamos en el mundo. Y eso se hace viajando y también trayendo a gente muy diversa a Asturias, mostrando cómo escribimos y viendo cómo escriben otros". Sin complejos, porque por lo visto en Calcuta, en Delhi y en Guwahati "la nuesa lliteratura y la nuesa llingua ye muy potente y tien una acoyida buenísima", reivindica el boalense.

En todas las convocatorias fue consciente de que el auditorio "no conocía mucho ni del asturiano, ni de Asturias. Sabían cosas del catalán, del vasco..." pero poco más. Eso sí, se topó con dos escritores de Delhi, muy reconocidos allí, y "uno de ellos me dijo que había estado de vacaciones en Asturias y otro sabía que somos la parte verde de España, la más húmeda y donde más llueve. Me sorprendió".

La invitación por parte del Instituto Cervantes en Delhi la aprovechó el boalense para dejar su petición, por si tuvieran a bien aceptarla: "les dije que ojalá que haga más cosas después de esto. Molaba que se pueda incluir el asturiano en los programas de los institutos Cervantes del mundo. Sería una cosa buenísima para nuestros escritores". Dicho queda.