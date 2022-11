Monte y Ferpel, nuevos restaurantes asturianos en la Guía Michelin

Los cocineros Xune Andrade y Elio Fernández se coronaron este martes como los nuevos reyes de la cocina asturiana al entrar en el universo de las estrellas Michelin en Asturias al conseguir una distinción para sus restaurantes Monte (San Feliz, Lena) y Ferpel (Ortiguera, Coaña), respectivamente. "Es un sueño", resumieron ambos a LA NUEVA ESPAÑA desde Toledo, donde se celebró la gala de presentación de la popular guía de 2023.

Los inspectores han sido generosos en la nueva edición con el Principado, ya que la nómina de reconocimientos se amplía con un nuevo local con el sello "Bib Gourmand" (8 en total) que valora la relación calidad precio, Lena (Villaviciosa), en lo que supone todo un hito al acceder por primera vez una sidrería al universo Michelin. Además, hay que sumar una nueva estrella verde –premia la cocina sostenible y de kilómetro cero–, la de Narbasu (Cereceda, Piloña). Por el contrario, pierde esta última distinción El Llar de Viri (San Román, Candamo), pionero en obtenerla cuando la guía la concedió por primera vez en 2020.

La obtención de una estrella para Monte y Ferpel amplía a 10 los restaurantes Michelin en el Principado –sin tener en cuenta la distinción verde– y mantiene la buena racha de sumar distinciones que empezó el año pasado cuando la logró Ayalga (Ribadesella) y se rompió así una larga temporada de sequía desde que en la guía de 2014 había sido incluido Ricardo Sotres con El Retiro de Pancar (Llanes).

En cuanto a los nuevos cocineros asturianos estrellados, Xune Andrade y Elio Fernández, ambos son representativos de esa nueva hornada de jóvenes "que toman el testigo y emprenden sus propio camino, en muchos casos con la cocina fusión por bandera", tal y como describió Gwendal Poullennec, el director internacional de la Guía Michelin al presentar en Toledo la nueva edición de 2023 para España y Portugal.

Andrade, de 34 años, regenta Monte desde 2019, cuando apostó por abrir su propio restaurante en su tierra, Lena, tras formarse en Gijón y en algunas de las mejores cocinas de España. "Mi equipo y yo estamos súper contentos. Es un premio al trabajo bien hecho, que debo a todos los que han pasado por Monte", señaló el cocinero de San Feliz. "Es un orgullo también incluir en la Michelin a las Cuencas y la Montaña Central, un territorio al que todavía le queda mucho por aportar gastronómicamente hablando".

A sus 39 años Elio Fernández no ha recibido más que satisfacciones desde que en 2015 decidió tomar las riendas del negocio de sus padres en Ortiguera y darle una completa vuelta. Este martes apenas podía articular palabra de la emoción por lograr la codiciada estrella: "Ha sido sorpresa, piensas en ello a veces pero cuando llega no estás preparado. Es demasiada la emoción, aún no me lo creo. No es fácil llegar hasta aquí. Me quedo con poner mi pequeño pueblo, Ortiguera, y Coaña en el foco mundial". No es la primera vez que el occidente asturiano tiene presencia en la guía, donde ya figuró hace más de una década Paco Ron con la Taberna del Puerto, en Viavélez.

Con todo, es el Oriente el territorio asturiano con más presencia en la guía hasta el momento. En el ala oriental tiene precisamente su estrella Jaime Uz, con Arbidel (Ribadesella). El cocinero suma ahora un nuevo reconocimiento al lograr el sello "Bib Gourmand" para Lena, una "sidrería gastronómica" abierta hace unos pocos años en Villaviciosa con la que Asturias hace historia al colar en la refinada Michelin los tradicionales establecimientos dedicados a la bebida regional.

Las novedades del Principado para 2023 se completan con Narbasu, que con una estrella verde no hace otra cosa más que ampliar la presencia de la familia Manzano en la guía. Situado en un histórico palacio apartado en el pueblo piloñés de Cereceda, la cocina de Narbasu está dirigida por Esther Manzano, hermana de Nacho, quien al frente de Casa Marcial (La Salgar, Parres) ostenta la única hasta ahora máxima distinción de dos estrellas en Asturias. Esther Manzano –que fue la primera mujer en lograr una estrella en el Principado con La Salgar, en Gijón, cerrado desde la pandemia– logra ahora el distintivo verde en base a un exigente cuidado del producto. "Estamos muy contentos de que la guía Michelin nos premie con esta estrella verde, pues Narbasu restaurante y hotel nacen con un fuerte compromiso con la sostenibidad como una auténtica necesidad , apostando por iniciativas de este tipo desde su apertura", celebró Esther Manzano. No son nuevos en eso de la sostenibilidad los Manzano, ya que como reseña la cocinera en Narbasu han aprovechado "las buenas prácticas que ya hacemos en casa Marcial, como la fuerte apuesta por el producto local, productores y artesanos de la zona, cocina de producto de temporada y demás". Recuerda Esther que en Cereceda cuentan con un huerto de una hectárea que les hacía falta en Casa Marcial: "Aquí en Narbasu lo hemos podido hacer, del cual también se retroalimenta ahora Casa Marcial".

La lista Michelin en Asturias Dos estrellas. Casa Marcial, en La Salgar (Parres), de Nacho y Esther Manzano. Una estrella. Casa Gerardo, en Prendes (Carreño), de Pedro y Marcos Morán; El Real Balneario de Salinas (Castrillón), de Isaac Loya; El Corral del Indiano, en Arriondas (Parres), de José Antonio Campoviejo; Auga, de Gonzalo Pañeda, en Gijón; El Retiro de Pancar, en Llanes, de Ricardo Sotres; Arbidel, en Ribadesella, de Jaime Uz; y Ayalga, en Ribadesella, de Marcos Granda y con Israel Moreno de jefe de cocina. Y los nuevos Monte, de Xune Andrade (San Feliz, Lena), y Ferpel, de Elio Fernández (Ortiguera, Coaña). Estrella verde. Narbasu, en Cereceda (Piloña), de la familia Manzano, con Esther al frente. Bib Gourmand. Casa Farpón, en Mamorana (Lena); El Llar de Viri; El Molín de Mingo (Peruyes, Cangas de Onís); El Recetario (Gijón); Farragua (Gijón); El Centro (Puerto de Vega, Navia) y Salazogue (Oviedo). Además del nuevo, la sidrería gastronómica Lena en Villaviciosa.



Esta docena de restaurantes asturianos son una pequeña parte de los 1.229 que reseña la Guía Michelin en toda España y que en su edición para 2023 ha incluido a dos nuevos con tres estrellas, Cocina Hermanos Torres (Barcelona) y Atrio (Cáceres), con lo que son 13 en total los españoles que lucen la máxima distinción. En la categoría de dos estrellas (34 en total) hay tres novedades: Deesa, en Madrid; Pepe Vieira, en Serpe (Galicia); y El Rincón de Juan Carlos (Tenerife). Son 29 los que lucirán por primera vez una estrella en España.

La marca del buen hacer culinario asturiano está también presente en el distintivo logrado por Oba, en el pueblo albaceteño de Casas Ibáñez. El restaurante abierto este mismo año es de Juan Sahuquillo y Javier Sanz, formado este último en Casa Marcial.

