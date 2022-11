Fueyo: "Hubo mucho de experimento en las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki"

El laboratorio creativo de Juan Fueyo (Oviedo, 1957) echa humo. El virólogo e investigador publicó hace semanas "Blues para un planeta azul". Y ahora lanza una novela muy real sobre el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer: "El hombre que pudo destruir el mundo". "Podíamos decir muchas buenas cosas de este físico", aclara Fueyo, "pero lo otro es mucho más interesante. Me fascina que sin ser el mejor científico ni haber ganado el Nobel se pusiese al mando de un grupo de genios indiscutibles, casi todos con el Nobel. También se enfrentó a los premios Nobel que estaban del lado de Hitler como Heisenberg y Hahn. Oppenheimer supo aunar a unos y derrotar a otros".

Su inteligencia, matiza, "fascina y asusta en proporciones iguales. También hay un lado muy oscuro de su biografía: durante su juventud intentó envenenar a un profesor y casi mata a un compañero de piso. ¿Se necesitaba una persona así para fabricar la bomba nuclear? Quizá no; pero para usarla en Hiroshima y Nagasaki, igual sí".

Su novela incluye un cuento: "Un poblado de India se ve atacado por bandidos. Los aldeanos contratan a un cazador para que les libre de ellos. El cazador trae un tigre y la bestia mata a los bandidos. Una vez acabada su tarea, el pueblo se niega a pagar al cazador. Y él se va, pero no se lleva al tigre, que acaba atacando a los aldeanos. Reclutaron a Oppenheimer para que trajera un tigre contra Hitler. Oppenheimer ha fallecido, pero el tigre sigue aquí. Este mundo es obviamente mucho más peligroso desde que se generaron bombas atómicas. Le vemos las uñas al tigre en Ucrania…".

Oppenheimer era consciente del poder destructor que tenía entre manos: "Absolutamente. El ejército probó la bomba de plutonio antes de tirarla y por eso sabían que tenía una potencia de decenas de kilotoneladas de TNT. La famosa fórmula de Einstein no dejaba dudas: dentro de la materia se acumula una cantidad de energía enorme y si podía ser liberada en un espacio pequeño causaría la mayor explosión producida por el ser humano. Einstein dudó de que fuese posible construir una bomba atómica, pero después de la construcción de los primeros reactores nucleares por Fermi, los científicos sabían que trabajan en la construcción de una bomba contra la cual no habría defensa posible".

Da escalofríos pensar que Hitler hubiera llegado antes: "Sí, hubiese sido terrible. Por eso el comienzo del Proyecto Manhattan para construir la bomba antes de que lo hiciese el dictador estaba justificado éticamente. En Alemania se habían quedado Heisenberg y Hahn dos físicos de renombre mundial y líderes de la mecánica cuántica y la fisión nuclear, y estaban intentando construir la bomba atómica. Afortunadamente no llegaron a tiempo. ¿Se imagina las V1 y V2 cargadas con cabezas nucleares? Los nazis podrían destruir completamente Londres o París en una sola noche, y convertirse en el líder indiscutible del mundo en cuestión de semanas. Por más que celebremos que Hitler no consiguió la bomba, hemos de pensar que al mando de las bombas nucleares han estado individuos como Stalin y Trump. Y que la tienen en Paquistán e India. Y China. Y en cualquier país puede aparecer otro Hitler. Eso está cada vez más claro".

Oppenheimer fue "una persona con muchísimos matices. Hay aspectos de su vida que aún después de varias y buenas biografías no quedan claras. Desde Rusia, por ejemplo, han ‘filtrado’ que fue un espía de la Unión Soviética, que puede ser simplemente desinformación. En cualquier caso, Oppenheimer tuvo muchos contactos con el Partido Comunista Americano y, aunque no fue miembro del partido, se casó con la mujer de un comunista americano que murió defendiendo a la República durante la Guerra Civil española. A nivel profesional, Oppenheimer acabó pagando caro ser comunista –o compañero de viaje de estos– durante la postguerra. De menor importancia son los rumores de sus infidelidades matrimoniales".

Oppenheimer se llamó a sí mismo "Muerte, el Destructor de los Mundos", una cita del Bhagavad Gita. Y "todavía queda por ver si la investigación que él dirigió no acabará con el mundo. Ahora mismo hay suficientes bombas construidas como para llevar a la aniquilación del hombre. No cambió el mundo, sino las guerras. La convencional se sigue haciendo por temor a que el uso de una bomba atómica desencadene un efecto dominó, pero como factor psicológico se usa constantemente: Putin amenaza con un ataque nuclear hoy y ahora". Esa quizá "es la principal razón por la que Ucrania no ha bombardeado ninguna ciudad en Rusia. Además de las bombas atómicas existen otras más potentes. Que pueden ser detonadas en el país atacado, es decir, que no hay que viajar ni lanzarlas al país atacante. Tienen tanta potencia que pueden causar un desastre sin precedentes. Son las llamadas ‘Doomsday device’, o bomba (o serie de bombas) del fin del mundo. Es una manera de suicidio colectivo. Si me atacas, caerás conmigo. En cuanto al mundo, sigue igual: los buenos tratan de vivir en paz y los malos no dejan. Oppenheimer no inventó eso, fue Caín".

Las ansias de poder de Oppenheimer "eran indudables. En la novela lo que le impulsa a construir la bomba es su frustración con un mundo que no reconoce su talento y que, según él, le trata mal. Vive en búsqueda de la venganza total. El personaje de la novela es un narcisista, un criminal al más alto nivel. ¿Le salvará el amor? El Oppenheimer real y el equipo de Los Álamos demostraron que se debe hacer ciencia con conciencia; no porque pueda hacerse debe hacerse. Estaríamos mejor sin armas nucleares".

Oppenheimer "evolucionó para oponerse a la construcción de la bomba de hidrógeno, mucho más potente, y se esforzó en que se crearan organismos supranacionales para el control de la producción y el uso de las armas atómicas. Pero para entonces el tigre ya estaba suelto. Siempre he tenido dudas de si esta actitud, tan noble, era sincera. Quizá temía que a la larga se le exigieran cuentas por Hiroshima Y Nagasaki. Las bombas se tiraron cuando Hitler ya se había rendido… ¿Fueron esos ataques realmente necesarios? Hay mucho de experimento en esos bombardeos. Por ejemplo, no se escogió Tokio porque estaba tan machacado por los repetidos bombardeos convencionales que no se podría apreciar el efecto de la bomba atómica. Y una vez tiradas las bombas, y cuando Japón se rindió, un grupo de científicos americanos viajó allá para observar y estudiar. Todo muy científico y horrible". Hay también mucho de "relaciones de amistad y varias historias de amor. Y unes gotines de sexo. Eso y bombas atómicas. ¿No lo esperaba? Pues lea, lea".