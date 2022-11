"La actividad intelectual de Carlos González de Posada era la de un humanista"

Conjugando el rigor de la historia y la admiración por el personaje, Jesús Jerónimo Rodríguez González, catedrático jubilado de Geografía e Historia acaba de publicar "Carlos González de Posada (1745-1831). Biografía Breve". Una obra sobre el canónigo, poeta, historiador y lingüista, natural de Candás, toda una figura representativa de su tiempo como estudioso, divulgador y creador, con una notable producción entre la que destacan sus libros dedicados a la cultura y lengua asturiana. La biografía despliega la riqueza del detalle para acercar al lector a González de Posada, más allá de todo contexto histórico.

–¿Ha querido dar en la biografía el perfil de un completo hombre de letras de la época?

–Tanto la formación como la obra poética y la actividad intelectual de Carlos González de Posada se corresponden, en efecto, con la de un humanista. Su conocimiento de los clásicos latinos, al igual que sus estudios sobre la lengua asturiana, avala su condición de filólogo. Preocupado por el rigor de sus investigaciones, González de Posada no deja de buscar fuentes con las que documentar sus trabajos de historia. Y no solo las de carácter documental, pues, consciente del valor historiográfico de las fuentes epigráficas y numismáticas, González de Posada unirá su nombre al de los pioneros de la moderna arqueología española de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

–¿Cómo ha intentado resumir su intensa y copiosa dedicación a la literatura?

–De entre las posibles formas de exponer la vida y la obra de un autor he optado por la biográfica. Es decir, he ido intercalando, al hilo del desarrollo de los hechos y acontecimientos de su vida, las diferentes aportaciones de su obra. He tratado de evitar, así, las repeticiones que resultan inevitables al desdoblar en el libro los aspectos puramente biográficos y los que se refieren a la actividad intelectual del biografiado. El fin ha sido ofrecer una visión más integradora de la vida y la obra de González de Posada, así como las circunstancias en las que aumenta su variada producción literaria, siempre fiel, por otro lado, a dos grandes aficiones: la historia y la poesía.

–¿Su amistad con Jovellanos es parte indispensable de la historia de su vida?

–Como para otros autores de la segunda mitad del siglo XVIII, Jovellanos se convierte en el mentor de González de Posada, cuya obra poética enjuicia y sobre cuya producción historiográfica no deja de pronunciarse. Sin embargo, González de Posada no siempre siguió las recomendaciones de su amigo y actuó según criterios propios. Así consta en la correspondencia entre ambos y en concreto, en las cartas de Jovellanos conservadas gracias a la intuición de González de Posada sobre el relieve de la figura de don Gaspar. También don Gaspar pudo asumir algunos de los planteamientos expuestos por Carlos en sus cartas, que no han llegado hasta nosotros. No cabe duda, en cambio, que la carrera eclesiástica de González de Posada no dependió tanto de las promesas de Jovellanos como de la protección de otro asturiano tan influyente en la Corte como Pedro Rodríguez de Campomanes.

–¿Su obra dedicada a Asturias es precursora de muchos estudios dedicados a esta tierra?

–La obra de González de Posada sobre la historia de Asturias viene a continuar la recogida en la de los grandes autores de los siglos XVII y XVIII y de ella beberán los tratadistas de temas asturianos desde finales del siglo XIX. Cualquiera que desde entonces se ha interesado por la historia de Asturias se ha encontrado con los trabajos de González de Posada. Pese a las críticas que hayan podido merecer las "Memorias históricas del Principado de Asturias", editada en 1794, o la Biblioteca Asturiana, que don Carlos no llegó a publicar, quienes se han aproximado a la obra de González de Posada, al tiempo que se reconocen deudores de sus aportaciones, coinciden en valorarla positivamente en la medida en que ha permitido conservar la memoria de muchos asturianos que, si no, se habría perdido.

–¿Hasta qué punto le supuso un trauma su salida de Asturias en su vida y su obra?

–Como ocurre con otros asturianos contemporáneos, la salida de Asturias entraba dentro de sus expectativas de promoción personal y social. La formación universitaria habilitaba entonces para ocupar un puesto en la administración o en la Iglesia. En el caso de González de Posada ese proyecto se vio afectado por su fracasado empeño de obtener una cátedra en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, que le garantizase la necesaria independencia económica para dedicarse a sus investigaciones históricas. Es cierto que, centradas éstas en Asturias, González de Posada acarició durante mucho tiempo la idea de volver al Principado. Sin embargo, don Carlos, que se ha integrado en la vida de sitios tan distintos como Madrid o Ibiza, se interesa desde Tarragona por la cultura y la historia del lugar del que será su destino definitivo hasta hacerse, sin menoscabo de su afecto por Asturias, un catalán más.

–¿Cómo ha abordado la relación de Carlos González de Posada con Candás?

–Cabría destacar varios momentos y aspectos pero lo cierto es que no dejó de interesarse, e incluso participar, en la vida local, y González de Posada siempre mantuvo vivo el afecto a su villa natal. De una manera especial lo manifestó con sus "Noticias históricas del concejo de Carreño", que terminó en 1792, y durante todo su vida con su devoción al Cristo. Fruto de esa devoción fueron varias iniciativas que le convierten en uno de los benefactores reconocidos del santuario del Cristo de Candás.