La empresa asturiana, de gala en Londres en la celebración con el Rey de la Cámara de Comercio en Reino Unido

No era fácil, pero Asturias dejó alto el pabellón el pasado lunes en Londres. En la capital británica tuvo lugar la gala del 135.º aniversario de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, una fecha especial para lo que se contó con el Rey de España, Felipe VI, como invitado de honor. La cena, en el hotel Landmark, fue servida por el restaurante Hispania, propiedad de asturianos.

Los cocineros Marcos Morán (Casa Gerardo) y Adrián Mancheño (Hispania Bruselas) firmaron el menú que se sirvió: salpicón de bugre y pixín, cochinillo con crema de calabaza y coulant de turrón. «Productos y recetas típicas españolas», resume Morán, que acaba de renovar su estrella Michelin en su restaurante de Prendes (Carreño). «Fue un honor poder preparar algunos de nuestros platos emblemáticos para Felipe VI. Siempre me he sentido muy orgulloso de la cultura gastronómica española, pero desde que estoy en el extranjero he aprendido a valorarla más si cabe», reseña el ovetense Adrián Mancheño.

Lo cierto es que el buen hacer de ambos chefs quedó constatado con los parabienes de todos los asistentes, encantados con los platos del Hispania, una firma de asturianos y con un equipo muy asturiano. Juan Murillo, gijonés, es el director del restaurante-flagship de Londres, en el que también está el noreñense David Gutiérrez Vez. El ovetense Javier Fernández Hidalgo es el consejero-delegado de la empresa –con los socios Javier García, Ignacio López, Álvaro Platero y Ramón Díaz Bernardo– y es, además, consejero de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, que presidió entre 2012 y 2015.

El poder de convocatoria de la entidad cameral quedó demostrado con la lista de asistentes: ocho consejeros y directivos del Ibex, cuatro ministros británicos, doce embajadores, el presidente del parlamento del Reino Unido... Fueron más de 500 personas las que acudieron a la gala y a la cena. Hubo, por supuesto, una nutrida representación asturiana.

Una de las mesas estuvo liderada por Bernardo Gutiérrez de la Roza, abogado y consejero-delegado del despacho Ontier. Estuvo Secundino Velasco, presidente de la Miami Fashion Week, residente en la capital británica, asiduo veraneante a Salinas (Castrillón) con raíces en Avilés y Langreo. Acudió con su mujer, Luly García.

Tampoco se perdieron la cita el gijonés Julio Bruno, inversor y actual consejero del Grupo Pachá, además de presidente de Mercato Metropolitano; la fotógrafa ovetense Elena de la Puente; Covadonga Bascarán, de la familia de oftalmólogos de Oviedo; Marta Casero, de Oviedo y residente en la capital inglesa desde hace un par de años, además de la diseñadora de ropa infantil también ovetense Marta García-Conde. Estuvieron dos socios de Hispania, Javier García y Nacho López.

Encantada de verse rodeada por muchos asturianos se mostró la embajadora de Panamá en Reino Unido, Natalia Royo, que es hija del que fuera presidente de Panamá Arístides Royo. Y es que la embajadora tiene orígenes en Grado, de donde era su madre, Adela Ruiz.