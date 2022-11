Talento musical en primer plano

El III Festival Internacional de videoclips de Oviedo (VIPO) ya tiene ganadores. El jurado ha distinguido como mejor trabajo "Ya no me vales", de Félix Bollaín, para Alizzz y C. Tangana. El jurado de la sección "Asturias FIVO 2022", concedió el premio RTPA al mejor videoclip asturiano a "Rondo Fem", de Néstor Fernández para Algaire, y el premio "Carné joven europeo del Principado de Asturias" a "Carcaj" de Alejandro Famos para Puño dragón, que también se llevó el premio "Jóvenes valores".

Ayer, el festival contó con un invitado de excepción: el reputado realizador de videoclips asturiano Titi Muñoz, quien dio en el Centro Integrado de Formación Profesional para la Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo una charla muy didáctica sobre el proceso de creación y las vías para poder llegar a ser un profesional muy solicitado como él, especialmente por las bandas asturianas que le eligen para dar forma visual a sus composiciones. ¿Por qué será? "Nos entendemos", explica a LA NUEVA ESPAÑA, "vengo de la música y junto las dos pasiones. Creo que me aprecian porque hablamos el mismo idioma, básicamente. Sé las condiciones en que funcionan". ¿Se puede vivir de los videoclips? "Soy de los pocos realizadores que lo hacen, y casi exclusivamente. Es el 75/80 por ciento de mi trabajo. En España es difícil, pero en Asturias hay tanta música y tantos grupos que es posible. Es de las pocas comunidades donde se puede conseguir. Hago uno al mes, incluso más. Catorce o quince al año. Me permite vivir de ello. Se maneja poco presupuesto, es cierto, pero los videoclips también te abren puertas, por ejemplo para hacer publicidad, donde se gana mucho más dinero, O al cine incluso".