Víctor Manuel, mano a mano con sus fans

"La vida en canciones", el nuevo trabajo discográfico de Víctor Manuel, salió este viernes a la venta y el cantautor mierense lo celebró con sus fans asturianos. Fue en el centro comercial Salesas, en Oviedo, donde el artista protagonizó una firma de discos por la que pasaron centenares de seguidores.

Extremadamente afable, Víctor Manuel no dudó en dedicar unos breves instantes a hablar con cada uno de los que pasaron a verle. Con alguno incluso compartía historia, como hizo con María José Cuartas: "Mi padre fue concejal en Avilés, y a principios de los 80 Víctor dio un concierto allí y después fuimos todos juntos a cenar, también sus padres", recordaba la mujer, a la que el cantautor hizo muy feliz al recordar aquella cena.

De algún modo, estas historias compartida con los fans conectan también con la esencia de "La vida en canciones". "Es una antología de 59 canciones mías, algunas repetidas", explica Víctor Manuel. "Es la primera antología que hago y superviso personalmente", añade, "parece mentira pero los compañías siempre las hacen a su aire, y en este caso yo quería que hubiese canciones de ‘cara B’ que me gustan mucho y yo llamo ‘canciones desgraciadas’, porque se escucharon muy poco". Para este disco, Víctor Manuel se ha rodeado de una pléyade de amigos. "Hay colaboraciones de gente como Dani Martín o Rozalén, que con su interpretación me ha quitado 50 años, porque toca mis canciones como yo las hice hace 50 años", señala. Al hablar de sus amigos, no puede faltar una alusión a Pablo Milanés, fallecido unos días atrás. "Pablo está muy presente en todo el disco. Ya lo estaba en mi 75 aniversario, cuando se editó en vinilo, en blanco y negro, el disco que hicimos juntos en 1995. De aquella había salido solo en CD y para él fue una alegría, ¡porque además salía muy guapo!", señala el cantante.

Sobre el fallecimiento de Milanés, Víctor Manuel recuerda que el artista cubano "siempre tuvo una (mala) salud de hierro, porque yo siempre le conocí enfermo de una cosa o de otra. Se ve que había llegado al límite de sus fuerzas y colapsó, es una pena". Pese al mal trago, a Víctor Manuel se le vio contento durante el encuentro con sus fans, llegados de toda Asturias. Como Carmen Pandiella, de Bimenes, a la que su marido Felipe Flores dio una sorpresa. "Es una fan total, desde siempre. Le iba a coger el disco para navidades, pero preferí cambiar una sorpresa por otra y traerla a la firma", señaló Flores. Viendo la sonrisa de su esposa, acertó de lleno.