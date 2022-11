Un kit para ser Felipe González

El diseñador y experto en comunicación gráfica Juan Jareño (Gijón, 1968) admite que pocos proyectos profesionales ha emprendido en su ya dilatada carrera profesional tan singulares y gratificantes como el que encaró a principios de este año. Jareño, al que Gijón le debe las "letronas" de su puerto y al que la Fundación Princesa de Asturias recurre muy a menudo, recibió a principios de este año un "encargo extraño" de la agencia de comunicación madrileña "Poderoso Volcán", algo así como: "Hay un cliente que quiere hacer algo y no sabe qué...", hasta que se sentaron a la mesa. Eso es un decir, porque todas las gestiones se hicieron por videoconferencia y el intercambio de documentación se realizó telemáticamente o por mensajería. Juan Jareño descubrió entonces que el misterioso cliente era la Fundación Felipe González, que quería hacer un regalo especial al expresidente por su 80.º cumpleaños, el pasado 5 de marzo, y de paso por sus 60 años de militancia socialista y por el 40.º aniversario del triunfo socialista en las elecciones generales de 1982.

A Jareño le costó hacerse con el proyecto, estuvo a punto de rechazarlo porque no acababa de visualizar la primera idea que le presentó la Fundación Felipe González. Afortunadamente llegaron a entenderse y el resultado ha sido un libro-objeto, "Felipe González, atlas biográfico y documental", rebosante de fotos y documentación en versión facsimilar –excepto en el ejemplar reservado para el expresidente, en el que se ha procurado incluir todos los documentos originales que fuera posible.

Se ha hecho una tirada de cien libros. La edición, compleja y minuciosa, se ha realizado íntegramente en Asturias, en Cízero Digital, que tiene su sede en el polígono de Silvota. En el interior de cada tomo, organizado en ocho capítulos –"Primeros años", "Juventud", "Militancia", "Presidencia", "Gobernar", "Europa", "El mundo" y "El legado"–, van encartados cuidadosamente, sujetos con clips y titulados con las etiquetas de la Dymo, el carné escolar de Felipe González, un examen de Derecho, polaroids de algunos de sus momentos decisivos, pegatinas de la Expo-92, sellos conmemorativos, recortes de periódico... También unas hojas de bonsái, que el Presidente descubrió en Japón y que se aficionó a cuidar, y un sobre con orégano, a cuyo cultivo parece ser que dedica ahora su atención.

Juan Jareño fue testigo de la transformación de España bajo la Presidencia de Felipe González, un político al que empezó respetando y al que ha acabado admirando. "Cambió la vida de muchas familias de clase obrera y trabajadora; sin él yo no hubiera podido estudiar Bellas Artes con una beca, quizá mis abuelos no hubieran tenido una pensión", reflexiona. El diseñador gijonés ha acabado por hacer suyo el regalo que le encargaron: "Ha sido para mí algo emocional y emotivo, una manera de devolver y agradecer todas las oportunidades que me dio".