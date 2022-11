"Revisa los bajos de tu coche cada vez que lo cojas, no vaya a ser que por casualidad tengas un explosivo plástico", "os invito a decirle a esta nazi todo lo que pensáis de ella", "escoria totalitaria, espero que la gente la salude y felicite por su actitud". Estas son algunas de las muchas amenazas que ha estado recibiendo la profesora del colegio La Salle de Palma desde este viernes por la tarde, la gran mayoría acompañadas de peticiones de destitución. La docente ha sufrido desde ese día un hostigamiento constante —fuentes cercanas explican que está "tan afectada que no tiene fuerzas para defenderse"— e, incluso, se ha difundido una fotografía de ella junto a su pareja y su hija menor de edad acompañada del texto: "Vamos a ir a por ella". Además de las amenazas, la docente ha sido víctima de ataques machistas y ha recibido graves insultos, la gran mayoría de ellos de cuentas anónimas, hasta el punto de tener que eliminar sus perfiles en las redes sociales. Los profesores tanto de este centro como de otros ya han pedido a la conselleria de Educación que denuncie a los acosadores y han mostrado todo su apoyo a la docente.

Asimismo, un perfil conocido de la ultraderecha que ya ha acosado a otras personas y fue condenado hace pocas semanas a pagar 60.000 euros al exministro José Luis Ábalos por "graves daños morales", fue el primero en poner a la profesora en la diana a través de su canal de Telegram, donde tiene casi 200.000 seguidores, y ha habilitado un correo electrónico para que cualquier persona pueda enviar información personal con el fin de seguir atacándola. Vox y satélites afines han aprovechado lo sucedido para exigir la apertura de expediente a todos los profesores de La Salle y la comparecencia del conseller Martí March, así como sacar rédito político de la situación.

La conselleria analizará el lunes el caso y, si nada cambia, enviarán un inspector para tomar declaración a los implicados, tanto alumnos como equipo educativo, y no descartan abrir algún tipo de expediente. No obstante, explican que no tienen constancia de ninguna denuncia ante Inspección Educativa.

Acto de insubordinación deliberada

Todo el equipo docente y directivo ha cerrado filas junto a su compañera y explican que la docente comunicó al entrar en clase a alumnos de primer curso de Bachillerato que el acuerdo del claustro sobre la utilización de banderas y otros distintivos referidos al Mundial de fútbol de Qatar en el centro educativo se limitaba solo a los días de partido y que, en consecuencia, este viernes no procedía que una bandera de España con la leyenda de "Vamos Selección" permaneciera colgada en el aula. Desde el centro aseguran que los alumnos se enfrentaron a ella y advertían que tenían permiso expreso del jefe de estudios y del tutor para mantener el distintivo. Acto seguido, la docente de Lengua Catalana abandonó el aula y otra docente comunicó a los treinta alumnos que las clases de Catalán y la siguiente de Filosofía se suspendían y que, por tanto, todos los alumnos se podían marchar a sus casas, comunicando posteriormente el jefe de estudios que todos estaban expulsados hasta el lunes.

"A raíz de una iniciativa por parte de los alumnos para decorar el aula en apoyo a la Selección Española masculina absoluta de fútbol en su participación en el Mundial, los alumnos de 1ºB, actuando como grupo, han desoído las indicaciones de una profesora que estaba cumpliendo con las normas de convivencia del centro y seguía las órdenes del equipo directivo, negándose aquellos expresamente a obedecer, lo que supone un acto de insubordinación deliberada. Además, actuando como masa, han coaccionado a una compañera que sí que ha hecho intento de obedecer a la profesora. Por último, cuando la profesora ha abandonado el aula para consultar con el equipo directivo la mejor manera de gestionar el asunto, ha sido vitoreada y aplaudida con sorna por la mayoría de los alumnos", afirmó contundente el Director técnico de secundaria en un comunicado.

Denuncia ante la Inspección Educativa

Por su parte, los padres aseguran que durante el transcurso de la semana varios profesores expresaron a sus alumnos su malestar por tener que dar clase en el aula con una bandera de España colgada, queja que los alumnos intentaron solventar añadiendo a la bandera la leyenda "Vamos, Selección", para dejar claro que su único interés era el deportivo, animar a la Selección Española de fútbol.

Gador Giménez, abogada y madre de uno de los estudiantes de la clase, que en nombre de los treinta alumnos redacta la denuncia que se presentará ante la Inspección Educativa, ha lamentado que el colegio, "que normalmente tiene una comunicación muy fluida con los padres de alumnos, en esta ocasión no se haya puesto en contacto con las familias ni les haya informado de la expulsión".