"Se está banalizando" la ley de Libertad Sexual, advierte Prendes

La fiscal delegada de Violencia de Género en Asturias, María Eugenia Prendes, declaró ayer en Oviedo que se está "hablando con ligereza y minimizando el sentido" de la ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. "Llamarla la ‘ley del sí es sí’ es reducirla a la nada", indicó y la defendió como "una ley muy ambiciosa", pionera en España y que protege a las mujeres de una "manera integral", con medidas institucionales, educativas y sanitarias. "La reforma penal es lo mínimo: se está banalizando la ley", afirmó.

"No es nada raro ni extraordinario que cuando hay una reforma del Código Penal se revisen las sentencias, toda la vida lo hemos hecho", indicó. "Otra cosa es que haya que aplicar o no lo nuevo", agregó, y aclaró que hay que ver en qué paran las revisiones que ya se han hecho y que aún no son firmes. "Hay que dar margen a la ley para que recorra su camino", opinó la fiscal.

María Eugenia Prendes recogió ayer, en el Palacio de Congresos de Oviedo –el Calatrava– el premio "Menina" 2022 que otorga la Delegación del Gobierno en Asturias a personas e instituciones que se han distinguido por su contribución a la erradicación de la violencia de género. Es una distinción anual que se enmarca en las celebraciones del 25N y que se entrega en toda las comunidades autónomas.

Prendes ha sido galardonada en esta edición "por su implicación con las víctimas, por su disposición permanente a colaborar en los casos difíciles, facilitar el funcionamiento del engranaje judicial y participar en actos de formación o sensibilización".

La fiscal comentó que había recibido la noticia de su distinción "con responsabilidad, con honor y con mucha alegría". "Es el primer premio que me dan y no me esperaba ganar ningún premio por mi trabajo, más que el que recibo a diario trabajando", confesó.

La delegada de Violencia de Género agradeció la "Menina" 2022 por el reconocimiento que supone a un esfuerzo que, según sus propias palabras, "es solitario, ingrato y en ocasiones, muchas más de las deseadas, es una labor mal entendida".

Otros siete profesionales, asociaciones e instituciones recibieron menciones de honor de la Delegación del Gobierno. La primera, con la que se abrió el acto tras una breve actuación musical, fue entregada a Maeve y a Abogadas para la Igualdad, por su labor "de sensibilización, concienciación y denuncia". El diploma fue recogido por Marina González, la presidenta de Maeve, y Almudena López, la de Abogadas para la Igualdad. Dedicaron su distinción a "las mujeres valientes" y a las que las han impulsado. "Seguiremos trabajando para que las mujeres que sufren violencia de género puedan salir adelante" y "para que recobren su dignidad", prometieron, despidiéndose con una llamada a la unión del movimiento feminista: "Todas debemos sumar".

La delegada del Gobierno, Delia Losa, y la jefa de su Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Domínguez, entregaron los diplomas al resto de los distinguidos en esta convocatoria del premio "Menina". Así, por el escenario del Palacio de Congresos fueron desfilando la periodista Chelo Tuya; la coordinadora de la Fundación Amaranta en Asturias, Vanesa Álvarez; María Teresa García, directora de la Escuela de Educación Infantil "Infanta Leonor", de Castrillón; la consejera delegada de Supermercados Masymas, Eva Rodríguez Alonso; los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil José Ignacio Baragaño, Santiago García y Juan Antonio Pascual, como interlocutores sociales en delitos de trata de seres humanos, y el comisario jefe de la Policía Local de Avilés, Rafael Ángel Rodríguez, que, muy emocionado, formuló la promesa, dirigida a las víctimas, de seguir siempre a su lado.