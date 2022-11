Respaldo judicial a la gerente de la OSPA ante una "insostenible" denuncia de estafa

Fue una denuncia "insostenible" y basada en lo que con "claridad meridiana", dicen los jueces, fue un "error involuntario" y sin trascendencia en la fecha de un acta oficial.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha respaldado sin fisuras a la OSPA (Orquesta Sinfónica del Principado), a su gerente, Ana Mateo, y a tres de sus músicos frente a la acusación de estafa procesal y falsedad documental que les atribuyeron cinco instrumentistas. Tras esa acusación había un desencuentro entre la gerencia de la orquesta y los músicos denunciantes respecto a la adjudicación de plazas, en la que no habían salido favorecidos.

Dicha denuncia por falsedad documental y estafa procesal fue sobreseída provisionalmente y archivada por el Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, en un fallo que fue recurrido por los denunciantes. Ahora, la Audiencia Provincial respalda ese sobreseimiento con una argumentación que no puede ser más contraria a los denunciantes, que incluso son condenados a abonar las costas del proceso.

La base de todo el caso judicial estuvo en la supuesta falsificación de un acta de la comisión paritaria de la orquesta (formada por tres músicos y tres representantes de la entidad, las seis personas investigadas); un documento, con un clamoroso error en la fecha en la que tuvo lugar esa comisión y que según los denunciantes habría permitido a la OSPA ganar un juicio contra ellos, que trataban de que se viesen reconocidos sus derechos laborales y se les incorporase a la orquesta de forma definitiva tras completar más de tres años como interinos.

Según los magistrados que analizaron el recurso de apelación, "tanto el delito de estafa procesal como el de falsedad documental enunciados en la querella son eminentemente dolosos. Siendo ello así, de lo actuado en las diligencias resulta con claridad meridiana que el hecho de que en el acta que se aportó en las vistas de los Juzgados de lo Social constara la fecha del 28 de abril de 2010 y no de 2021, como sería lo correcto, solo pudo deberse a un error involuntario en la confección de este documento. No se fechó en 2010 consciente y deliberadamente ni, desde luego, se aportó a juicio a sabiendas de que la fecha no era la correcta con el propósito de inducir a error al Tribunal", recalcan los jueces.

En el fallo los magistrados llegan a transmitir cierta perplejidad por el fondo del asunto a debatir y no dudan en advertir de que "con la dificultad de tener que razonar lo obvio, convendrán los apelantes que choca con la lógica más elemental que de haber mediado esta intencionalidad, la misma representación de la OSPA que aportó en juicio este documento fechado en 2010 fuera a aportar el escrito obrante en autos –que se adjuntó con la impugnación de los recursos de suplicación– advirtiendo de que la reunión había tenido lugar el 28 de abril de 2021 y no de 2010".

Los jueces señalan que "para más inri" tanto otros documentos consultados como los testigos acreditaron que la fecha correcta de la reunión había sido el 28 de abril del pasado año, siendo además el error de la fecha el único que habría en el acta, ya que el resto del contenido era exacto.

"En semejante tesitura, pretender que la OSPA iba a falsear deliberadamente un documento en su fecha –no en los acuerdos adoptados– no se sabe con qué finalidad (...) evidencia, de nuevo, lo insostenible del planteamiento de los querellantes", dicen los jueces.

Para los jueces "ni siquiera se percibe relevancia alguna al error de la fecha", lo que desmontaría ya de base cualquier ánimo de engaño. Y así lo explican: "Por ende, si según se ha indicado la incorrección de la fecha que se reflejó en el documento llevado a juicio carecía de relevancia para los efectos que el documento estaba llamado a surtir en el procedimiento laboral, se volatilizaría también el elemento objetivo de los respectivos tipos penales que se atribuyen en la querella".

Los jueces se paran también en analizar que, si todo se reduce a un error de la funcionaria que confeccionó el documento, cabría plantearse si ella habría cometido un delito de falsedad. Y ni siquiera. Porque ni los mismos querellantes plantearon esa posibilidad. Todo lo anterior lleva a los magistrados a desestimar el recurso de apelación porque, dicen, a todos los efectos, "la incorrección de la fecha del acta habría sido inocua para los efectos que estaba llamado a surtir el documento".

Ana Mateo, gerente de la OSPA, ha esperado a que los jueces de la Audiencia resolvieran el recurso de apelación de quienes la acusaba –antes no había querido manifestarse "por el proceso de judicialización en que se encontraba inmerso el proceso"– para asegurar que se ha sentido objeto "de una información falsa, alejada de la realidad" y que "ha afectado a la reputación de una institución como la Orquesta Sinfónica del Principado".