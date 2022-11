El cantautor asturiano Alberto Sastre ha publicado el single "La guapura / Firewall", con hermosa portada de Laura Meixús. El artista (Gijón, 1990), corista de renombre en “Al Altu la Lleva” publicó hace meses su primer disco en solitario, “Estación. Ida y vuelta”, basado en el libro de igual título de Rosa Chacel, que proponía un viaje de vivencias compartidas, de impresiones, donde la música y los ambientes pesan igual que las letras en el relato sonoro. En "La guapura", Sastre escribe versos como "Así que ahora debo descifrar / las frases hechas que has hecho tú / que has hecho tú / cuando sin decirlo / escogimos nuestro futuro / y no fue azar no fue casual / que llegaras andando con tanto sentido del humor/ y dijeras / que casi siempre te quería".