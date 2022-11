"Con la literatura juegas a lo que te da la gana sin dañar a nadie"

Luis Rodríguez, ganador del premio "Tigre Juan" con su novela "Mira que eres", viajó a Oviedo con un amigo inseparable: Dostoyevski y su obra "El jugador". Gracias a ella, Rodríguez (Cosío, Cantabria, 1958) se convirtió en un lector compulsivo e insaciable cuando era muy, muy joven.

–¿Qué mira "Mira que eres"?

–Es una biografía de un tipo donde lo que menos importa es el biografiado. Importa más quien habla del biografiado. Cojo al lector y lo tiro en mitad de la novela. Empieza con el final de una carta. El lector entra cuando una carta está concluyéndose. Si avanza no sabe si se está acercando al biografiado o si se aleja del narrador. O a revés. Se mueve pero no sabes en qué dirección. La sensación de que se mueve el suelo. Como ves, nada sencillo.

–Asturias, de nuevo.

–Pues sí. En 2008 gané un concurso de relatos, el "Luis Adaro". Y conocí al escritor Ricardo Menéndez Salmón. Le envié un texto que él hizo llegar a Benito García Noriega, de la editorial KRK, que lo publicó. "La soledad del cometa" fue mi primera novela, en 2009. Y la siguiente, también. Son lazos literarios muy firmes.

–Una carrera literaria tardía.

–Yo quise escribir desde siempre. Y no escribía. Por asuntos laborales que no me dejaban tiempo ni energía, o por lo que fuera. Pero he sido un lector compulsivo. He leído un montón. Un día terminas un cuento y te lo premian y te llevas una sorpresa. Y luego, Salmón. He tenido mucha suerte con las editoriales.

–Escribe como respira.

–La literatura es una forma de vida que me tomo muy en serio. Escribo poco, leo mucho. Cuando los demás se despiertan yo he leído ya medio libro. En 2021, 180 títulos. No tengo servidumbre de ningún tipo porque estoy jubilado. Sigo el mundo cultural desde hace 40 años. Y conseguir el "Tigre" es difícil de asimilar porque ves la nómina de ganadores y piensas: aquí está la literatura de primerísimo nivel. Es un premio insobornable. Mi literatura no tiene nada de convencional, de comercial.

–Sigue habiendo un público exigente, pues.

–Sin duda. Escribes tan para ti y tu pelea con la frase da la sensación de que solo te concierne a ti, sin pensar en el lector, pero de repente te encuentras con personas que te dicen que les gusta lo que haces y te asombra y te descoloca. Yo no juego a ser difícil, pero soy consciente de que no hago muchas concesiones. No se lo pongo difícil al lector porque sea un exquisito con aspiraciones pretenciosas. Escribo como creo que debo escribir. Y me asombra que pueda interesarle a alguien. Yo, encantado si ocurre.

–Una especie de milagro.

–Algo así. Hay ciertas novelas que empiezas a leer. Cinco, seis, siete páginas. Y, de repente, aparece una frase. Es como un gancho que se te clava en el pecho, tira de ti y te arrastra por todo el libro con una fuerza incontenible que no puedes ni dominar, es una emoción intensísima. También hay libros con los que no existe esa epifanía y siguen siendo una gran novela. Habrá técnicas para lograr que los lectores entren en un libro y respiren dentro de él, como los bestsellers, artefactos hechos para atrapar, pero se me escapan. Y es una bendición que tú tengas una opinión positiva sobre una novela y que alguien con otra distinta y bien fundada te diga lo contrario. La literatura, si no es subjetiva, no es buena.

–Este es un libro que hace diez años no hubiera podido existir.

–Yo creo que hay que avanzar y progresar en cualquier manifestación artística. O se muere. Acabar una novela no te da para aprobar el curso y que pases al siguiente. Cuanto más escribes más inseguridad sientes, más sensación de que no estás encontrando el sentido. Cuanto más escribes, menos te gusta lo que escribes. Si llevo 13 años publicando, en total serían 600 páginas. No es tanto. Y uso mucha cita literaria. Igual que hay personas que pasean y cuentan lo que ven, yo paseo libros. A mí una cita me puede conmover tanto como un paisaje. Puedo estar escribiendo y encontrarme con una reflexión literaria que me cambia el paso creativo, y condicionarme, como si viera en la calle a un tipo muerto. Corrijo la mirada, corrijo el pensamiento. Me perturba que alguien me diga que le ha gustado mi novela. Y no es sufrimiento, todo dentro del placer. Si me das a elegir entre un dolor de muelas y un dolor de muelas literario, me quedo con el literario. Con la literatura juegas a lo que te da la gana y no haces daño nadie. No hay reglas y los pecados y errores no dañan. Eso te da una libertad absoluta.

–Los libros le hacen libre.

–Estoy enfermo de literatura. Necesito tocar libros. Todas las semanas voy a las bibliotecas, se pueden coger hasta doce. La de Castellón la tengo agotada, la de Benicasim también. Y ahora voy a la de Villarreal. Y soy el tío más feliz del mundo, a lo mejor cojo seis y tres los dejo con solo hojearlos. Sufro de estrés literario, pero me estoy curando. Y no sé escribir sin leer.