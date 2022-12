Lorena Castell, una "cocinitas" con buen guion del asturiano Sergio G. Sánchez

Como un "viaje de superación personal increíble" y una "experiencia dura, pero superpositiva". Así dice que ha vivido la presentadora y artista Lorena Castell (Barcelona, 1981) su paso por "MasterChef Celebrity7", el talent culinario del que ha salido vencedora tras una final en la que compitió con el actor gallego Manu Baqueiro.

Su vitoria la basó la catalana en un buen menú que tenía una parte de guion escrita en asturiano. Y nunca mejor dicho. La explicación es que la artista, autoproclamada la "reina del microondas" y de la comida enlatada en el inicio del programa –cuando nadie daba un duro por ella–, acabó ofreciendo un menú de campanillas en el que tuvo la colaboración del chef Quique Dacosta (tres estrellas en su restaurante Dénia de Alicante y dos en Deessa de Madrid) y su segundo de cocina Juanfran Valiente. Pero antes de eso, las influencias culinarias fueron otras, y ahí entra Asturias. En concreto, ahí entra quien fue su compañero de piso de juventud en Madrid, el director y guionista ovetense Sergio G. Sánchez.

"Vivimos juntos cinco años y una de mis grandes amigas; es una crack", dice el director asturiano

A él mencionó la ganadora de Masterchef cuando ayer le preguntaban cómo había llegado a la elaboración de su plato principal, "Fabes con almejas Hindi Style". Castell relató que era un plato "homenaje a mis amigos y a mi llegada a Madrid. Allí conviví con Sergio, un colega que, como buen asturiano, es un cocinillas alucinante y yo me pasaba mucho tiempo viéndole. No aprendí mucho, porque no prestaba mucha atención a los fogones, pero me sentaba en el ‘pollete’ de la cocina y veía lo que hacía. Fueron años de rock and roll y cachondeo geniales con los amigos, y por eso quería traerlos aquí", relata.

El director ovetense, que precisamente tuvo a Lorena Castell en su boda el pasado mes de septiembre en la Regalina –incluso actuó para los novios y los invitados– confirmaba ayer esos buenos años que pasaron juntos y lo contento que estaba por la ganadora de Masterchef. "Vivimos juntos cinco años y es una de mis mejores amigas. Es una crack", afirmó el cineasta.

Las fabas de Castell llevaban además el añadido de "Hindi Style", en referencia a un gran viaje con su hermano por la India, de ahí que al final sus esféricos con forma y textura de fabes fueran una versión de judiones con almejas de Carril, con cúrcuma y comino que siendo bueno, no fue el plato más alabado por los los jueces del programa. La barcelonesa conquistó al jurado habitual –Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera– al que se unieron los triestrellados Joan Roca (El Celler de Can Roca) y Massimo Bottura (Osteria Francescana en Módena, Italia) tras preparar un menú con sabores de Tailandia, India y Bali.

"Yo quería que en mis platos se reflejaran emociones", detalló la galadora de la última edición de famosos de Masterchef. "Estoy muy contenta de haber descubierto el mundo de la cocina. La verdad que mi paso por el programa ha sido una experiencia increíble y recomendable. Ahora, eso sí, no es para cualquiera. Aunque tiene una producción que te cuida de lujo, es un formato muy duro, hay que saber a lo que vas y tienes que ir con esa mentalidad. Es trabajo no solo en las horas de grabación, sino también en las de fuera", contó la artista en una charla con varios medios. Quizá fuera una alusión velada a la gran "perdedora" del programa, la actriz Patricia Conde, que a un paso de la final se desquició con un comportamiento increíble, dejó de luchar por hacer una buena cocina y sucumbió a lo que ella dijo que era un tremendo cansancio y falta de sueño.

Castell señaló que desconocía qué le pudo pasar a Conde en la prueba de exteriores, que hizo que tirara la toalla. "Imagino que cada uno gestiona la tensión y los nervios como puede. Yo por mi parte solo puedo decir que para mí esto ha sido increíble". Pero también, increíblemente duro ya que en su caso "no solo tenía las grabaciones de los programas, sino también tenía que ir a 'Zapeando' y a 'Yu, no te pierdas nada', y cuando no estaba trabajando, estaba en la cocina con cualquier chef preparándome para los retos de la semana. Me iba de casa a las 7 de la mañana y cuando llegaba a las 9 de la noche", recuerda. Y eso le llevó a separarse muchos días de su hijo, que fue a quien más añoraba.