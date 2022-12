Pinceladas de arte para el gran público

No cabe ni un pincel en el salón de actos de la Biblioteca de Asturias en El Fontán. Ciento veinte butacas ocupadas. Algunas, con mucha antelación. Expectación máxima para recibir lecciones de arte en su naturaleza más viva. El prodigio lo obra el profesor de la Escuela de Arte y crítico Santiago Martínez con su taller “Rarum”, dedicado a las rarezas de la historia del arte. Ya triunfó en la primera edición a primeros de año y lo sigue haciendo en la segunda, iniciada el 5 de octubre y que terminará el 14 de diciembre. Los miércoles, a las 19.00 horas, el centro de Oviedo respira arte. Ayer, el turno fue para la pintura metafísica de Giorgio Morandi.

Hay que verlo para entenderlo. Santiago Martínez entra en el salón con la soltura de quien ya tiene conquistado el espacio y sabe cómo enmarcar sus conocimientos de forma amena y didáctica. Apasionada. Entrenado en captar la atención de los alumnos en sus clases, maneja los tiempos y los tonos sin titubeos ante una audiencia de edades diversas y –lo habitual en actos culturales– de mayoría femenina. Hay quien toma notas. Hay quien comenta por lo bajo: "Impresionante". No hay quien ose sacar el móvil.

Pero antes de alzar el telón (imaginario), Martínez atiende a LA NUEVA ESPAÑA para trazar la esencia de la idea, organizada por la incansable Asociación de Amigos de la Biblioteca: "Nace como un proyecto de dar charlas a gente ajena al arte o interesada en él pero que no tuvo oportunidad de estudiarlo. El formato ya lo tenía desarrollado hace mucho tiempo, en Teruel. ‘Rarum’ da una evolución del arte y sus estilos pero no desde la perspectiva convencional. En lugar de coger a los artistas clásicos que aparecen en todos los manuales para desarrollar a los distintos periodos, elijo creadores que quizá no son tan representativos, o nada. La historia ha ido marginando a los que no eran tan estrellas, eclipsados por los grandes, y que a mí me han interesado mucho. Hablar del cubismo desde María Blanchard es hablar desde una perspectiva distinta porque ella lo es. Me apetece transmitir unas herramientas para que se distingan bien los estilos".

Ascensión Fuentes: "Es muy claro y didáctico, y se nota que prepara bien sus charlas"

(Inciso 1: Ángela Martínez Duce, presidenta de la Asociación de Amigos de la Biblioteca, afirma que la buena acogida "se debe a la forma tan didáctica y amena que Santiago tiene de transmitir la información. Abordar los distintos movimientos artísticos desde artistas menos conocidos, un tanto escondidos, partir de lo pequeño e ir hacia lo universal hace de ‘Rarum’ algo genial. Las conferencias siembran la curiosidad de querer saber más, de investigar, de crecer. De sumergirte en el mundo del arte y todo lo que aporta a la vida").

Martínez cree que "si la gente no va a exposiciones es porque está desligada: ‘yo no entiendo esto del arte contemporáneo pero si alguien me lo explicara...’. Yo tengo muchos recursos para conectar con la gente desde que doy clases, y los vuelco aquí. El análisis comparativo, por ejemplo. O juegos didácticos. A veces habrá gente que no le interesa lo que digo. O es delicado porque en el contexto vas del mundo del arte al de la política o de la literatura y puede haber personas que no coincidan con tu punto de vista".

(Inciso 2: Anka Moldovan, artista rumana afincada en Asturias, quería, como historiadora del arte, "refrescar conocimientos y el enfoque que da Santiago me resulta muy original y enriquecedor. Siempre hay un factor sorpresa, en ocasiones, descubro artistas nuevos o personajes de su entorno y la influencia que han tenido sobre ellos, referencias no habituales que proporciona una visión más amplia de la historia del Arte. Santiago es muy pasional. Es un agitador de emociones que no te deja indiferente").

Si al fondo de la sala hay una señora que está perdiendo el interés, Martínez redobla esfuerzos para recuperarla. "Se me duerme, se me duerme, y subo el tono. Yo disfruto aunque llegue cansado, y si la gente disfruta, qué más puedes pedir".

(Inciso 3. Ascensión Fuentes, amante del arte: "Santiago es muy claro y didáctico y se nota que prepara bien sus charlas, que además son amenas y divertidas").

Martínez emplea a fondo vídeos, fotografías, música. Recomienda lecturas. Todo vale: "La charla es de hora y media y una parte la dedico a repasar lo que dimos antes. Este curso demuestra que hay interés por el arte pero que hay un vacío que no se cubre institucionalmente".

(Inciso 4. Klara Konkoly-Thege, artista rumana: "Todo el mundo hablaba de maravillas del ‘Rarum’ y me apunté. Santiago diseña las charlas con máxima precisión, habla claro y con entusiasmo y las acompaña con imágenes, vídeos, música, libros seleccionados con máximo criterio. Me da muy buena energía").

La sala ya está llena. Santiago Martínez sube al escenario. Hoy es el turno de Giorgio Morandi. "¿Se ve bien atrás?", pregunta.

(Inciso 5. Camino Sofía de la Guerra, amante del arte: "A Oviedo le gusta el arte, no tiene actividades de calidad relacionadas con la plástica y desde el principio ‘Rarum’ lo ha demostrado con la rotundidad de la respuesta a sus cursos. Me apunté porque sugería ir un poco más allá de lo que conocemos sobre la Historia del Arte, y tratar lo que no se suele tratar ni visibilizar. Es otra forma de mirar el Arte, pero no solo el contemporáneo. Una forma diferente y sorprenderte. Y es muy motivador, porque siempre sales con ganas de ir a buscar más. El enfoque es interesante y fresco. Sin perder rigor plantea artistas y momentos no tan conocidos".

Martínez explica Historia, explica historias. Seduce con su manera de engarzar reflexiones, contextos, evoluciones. Entran y salen artistas. "Siempre está Cézanne". Destinos, olvidos, fracasos, triunfos escondidos. ‘Rarum’ es un virtuoso ejercicio de erudición sin pigmentos elitistas, una aventura de descubrimiento más allá de los cuadros habituales. La gente escucha absorta.

(Inciso 6. Chelo Sanjurjo, artista: "Fui compañera de Santiago en la Escuela de Arte y siempre sabía conectar con la gente. Prepara mucho lo que va a contar, trabaja a fondo y sus reflexiones son originales e interesantes").

–¿Qué pasó para que Theo Van Doesburg pasara del bodegón tradicional a una abstracción radical?

Escuchemos...