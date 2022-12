"Las macrorresidencias de mayores deben desaparecer en España para dar paso a un modelo de microconvivencia a escala humana; tenemos que dejar de hablar de la soledad de las personas mayores y referirnos a las soledades del conjunto de la sociedad". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Matilde Fernández, ex ministra de Asuntos Sociales, la primera que hubo en España, en el cuarto gobierno socialista de Felipe González (1988-1993), y actualmente directora del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) creado por la ONCE.

La exministra hizo énfasis en la importancia de los ayuntamientos para gestionar las políticas de apoyo a las personas que están solas. "Las administraciones locales son claves para gestionar estas políticas de proximidad", indicó. También advirtió que llega el momento de impulsar una sociedad más comunitaria, en la línea de los países anglosajones.

Matilde Fernández, (Madrid, 1950), que junto a Rosa Conde fue una de las dos primeras mujeres que formaron parte de un ejecutivo socialista, abogó por hacer políticas sociales "con retorno", y puso como ejemplo los viajes del Imserso a hoteles y balnearios, que nacieron en 1985 en un momento que también era complicado económicamente. "Estamos cansados de decir lo importante que es que las políticas estén sostenidas en el tiempo. Casi todas las políticas sociales se han hecho para buscar retorno. El programa de vacaciones de la tercera edad crea empleo y mantiene abiertos hoteles que se cerraban, por tanto redunda en beneficio de toda la sociedad", recalcó. Matilde Fernández participó en una mesa redonda organizada por el Club Prensa Asturiana y la Asociación contra la soledad no deseada, en la que también participaron otros especialistas en aplicar políticas sociales para paliar una plaga silenciosa que va en aumento, y que no solo afecta a los mayores.

Así lo puso de relieve Pablo González Afonso, activista juvenil, que destacó que la soledad no es patrimonio de ningún grupo de edad. "El sentimiento de soledad también es profundo entre la juventud; la pandemia también trajo un aumento de los casos de depresión y las tentaciones de suicidio", señaló.

Juan Carlos Iglesias, director del Centro Sociocultural de Moreda (Aller), destacó las actividades intergeneracionales como recurso público para abordar la soledad, y puso como ejemplo las que se llevan cabo en el concejo allerano. "Cuidar es más que dar asistencia; las personas mayores necesitan sentirse escuchadas y valoradas en sus errores y aciertos, indicó Teresa Martínez, coordinadora de la Estrategia para la Transformación del Cuidado de Larga Duración en Asturias. María Pilar Alonso, delegada en Asturias de la Asociación contra la Soledad no deseada reclamó una estrategia nacional para abordar la soledad cuando no ha sido buscada por quien la sufre.

Uno de los momentos más emocionantes de la tarde tuvo lugar al final del acto cuando Matilde Fernández saludó a Javier Fernández, expresidente del Principado, que acudió al Club Prensa Asturiana para escuchar a su compañera de partido y buena amiga.

El Club Prensa Asturiana acoge hoy a las 19.30 horas la presentación de la novela "Cuando tenía 16 años y todo explotó", de la joven escritora María Filgueira, que cuenta en ella su historia de superación personal tras enfermar de anorexia nerviosa. La presentará el periodista Javier Morán.