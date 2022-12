Adrián Mancheño: "Asturias debe creerse más el potencial que tiene"

El chef ovetense Adrián Mancheño nos sirve un menú muy completo desde Bruselas.

Aperitivo. "Tengo un grato recuerdo de la Asturias de mi infancia. Recuerdo Oviedo como una ciudad donde se vivía tranquilo y seguro, y donde, sin ninguna preocupación, jugábamos durante horas al fútbol en la plaza de delante de casa. También recuerdo con especial cariño las visitas que hacíamos al taller de mi padre, donde siempre había ese olor tan característico del metal quemado (mi padre era soldador), o los desayunos en familia donde no faltaban las galletas ‘María’. Algo especial y que a día de hoy me sigue transportando a mi infancia es el olor a castañas asadas tan característico del Campo San Francisco en invierno".

Entremeses. "Asturias es una región con muchísimo potencial. Tengo la impresión de que se ha quedado un poco rezagada a la hora de invertir en sus jóvenes talentos pese a que los hay, y muchos. Me gustaría que volviese a posicionarse como una de las regiones con una mayor calidad de vida. Tenemos todas las herramientas y todos los recursos para conseguir que nuestra región sea referente".

Primer plato. "Durante mis primeros años como estudiante de la escuela de cocina y como profesional viajé principalmente dentro de España. La primera vez que viajé fuera fue a Londres, cuando ya tenía 19 años. La experiencia fue impresionante. Envidio mucho a las nuevas generaciones que están tan internacionalizadas y que desde muy jóvenes visitan e incluso viven en el extranjero. Londres me pareció una ciudad muy interesante, pero también muy dura".

Segundo plato. "Asturias tiene que creerse más el potencial que tiene. Desde el punto de vista gastronómico es una de las regiones con una mejor materia prima. Tenemos desde los mejores lácteos o mariscos, a las mejores carnes de vacuno y cerdo. Nuestra cocina tradicional es una absoluta maravilla y hay gente haciendo las cosas muy bien en nuestra región. Se me viene a la cabeza por ejemplo mi amiga Natalia, de Casa Chuchu, pero hay muchos otros. Sé que ya hay proyectos como el de ‘Cocina Paisaje’ que está intentando dar a conocer el buen hacer de nuestra región y me parece fundamental. Hay otras regiones que han difundido mucho más y mejor sus virtudes, y no debemos quedarnos atrás. Desde un punto de vista más general, la gran asignatura pendiente del Principado es facilitar y mejorar las comunicaciones con el resto de España y con el extranjero. Volver a casa a veces se convierte en misión imposible".

Postres. "Asturias es casa, por lo que todo se echa de menos cuando se está lejos. Su gente, su gastronomía, sus paisajes. Algo que me emociona, sobre todo desde que estoy en el extranjero, es escuchar las gaitas. Me transporta a Asturias y me sobrecoge. Por suerte mi pareja, Pilar, es también asturiana, por lo que compartimos esa morriña y volvemos a Asturias siempre que podemos".

Café. "Empecé mi carrera profesional muy joven, con solo 17 años. Por aquel entonces compaginaba mis estudios en la Escuela de Hostelería del Principado de Asturias con trabajos esporádicos en bodas o eventos. Durante los primeros años, la gente que me rodeaba en el ámbito profesional era bastante mayor que yo y con mucha más experiencia, por lo que se me hizo un poco difícil que me tomaran en serio. No obstante, con trabajo y esfuerzo todo se consigue, y esas primeras experiencias fueron un gran aprendizaje que marcaría el resto de mi carrera".

Licores. "Considero Asturias como una región con muchísimo potencial. Desde el extranjero siempre se ven más las ventajas que las carencias. Probablemente parte de esa morriña que tengo me hace verlo todo más bonito, pero de verdad que creo mucho en el potencial de Asturias. Me gustaría que los jóvenes tuvieran más oportunidades para quedarse y desarrollarse profesionalmente en el Principado. Esa es una de nuestras asignaturas pendientes".

La cuenta. "Mi consejo a quienes intenten la aventura fuera es que no tengan miedo. Cuando estamos en Asturias tendemos a pensar que lo que hay fuera es mejor o que no estamos tan capacitados como otros para enfrentarnos a los retos que conlleva viajar al extranjero. Es un error. Somos una región de gente trabajadora, y gran exportadora de talento. Tenemos que creérnoslo. Cuando yo estaba en Asturias regentaba un pequeño negocio en el que daba de comer a unas 20 personas. Si a mí yo de entonces le hubieras preguntado si estaba capacitado para manejar un restaurante en Bruselas de unas 45 plazas, dos salas privadas con capacidad para 50 y 20 personas respectivamente, la gestión gastronómica de un hotel en el centro de Bruselas y asistir en la operativa gastronómica del restaurante Hispania en Londres, te hubiera dicho que no. Jamás pensé que podría hacer la mitad de las cosas que estoy haciendo ahora. Fui un afortunado, y empresarios como Javier Fernández Hidalgo creyeron más en mí que yo mismo. Por eso, el mejor consejo que puedo darle a un joven creador o profesional asturiano es que no se ponga límites y no tenga miedo".