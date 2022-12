Dos asturianos, en la selección de la Copa del Mundo de Fotografía

España ya tiene candidatos a la Copa del Mundo de la Fotografía WPC–2023 y hay dos asturianos que sienten el orgullo de la selección. Uno, el gijonés Ramón Fernández, Rafer, con cierta experiencia en esta cita mundialista. El otro es Carlos Quirós Osorio, ovetense y licenciado en Derecho, convertido en fotógrafo profesional hace casi 11 años y que entre trabajos de fotografía social que realiza en su estudio en Oviedo siempre deja tiempo para las creaciones de autor.

"He sido finalista en alguno de los principales premios de fotografía profesional en España, pero es la primera vez que la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen selecciona uno de mis trabajos para participar representando a España en la Copa del Mundo", cuenta Quirós. Se trata de una competición en la que participan 32 países y a la que el equipo español ha presentado su candidatura con dos docenas de fotos en ocho categorías diferentes.

Quirós se medirá con los mejores del mundo en la categoría del retrato conceptual y lo hace con una imagen en la que el autor quiso aludir "a la soledad y al apego de las personas a lo material". Para ello trabaja con texturas, de forma que "se plasme esa atmósfera que me interesa". Sostiene el ovetense que "me gusta mucho crear fotos más conceptuales, valiéndome de determinados objetos, fotos que aluden muchas veces a la soledad, al materialismo...". Las realiza para sí mismo "por el simple hecho de experimentar y por eso busco que tengan un trasfondo, que conmuevan, que no se queden solo en una foto bonita", relata.

Por su parte, a Rafer no se le mitiga ni un ápice la emoción de participar de nuevo en la Copa del Mundo, pese a que sea su tercera selección. En esta ocasión mostrará una fotografía en la categoría de reportaje gráfico y recuerda que casi le cuesta "la vida". Profesional de amplia experiencia con estudio en Gijón, en la actualidad está jubilado pero sigue sin despegarse de la cámara. La imagen que le ha valido ahora las felicitaciones la tomó en 2009 en uno de los viajes que por entonces hacía a Asia "buscando la fotodenuncia". En esa ocasión viajó desde Asturias con la vista puesta en las minas de azufre del volcán Kawah Ijen, en la isla indonesia de Java, uno de los trabajos más inhumanos y complejos de cuantos se pueden encontrar por el mundo.

Cuenta Rafer que si las minas eran un entorno ciertamente hostil, en su caso lo fueron un poco más por la inexperiencia, la mala orientación de su guía y mil periplos que llevaron a que todo se le pusiera en contra. Se vio solo, en medio de unas nubes irrespirables de azufre tóxico "y creí que me moría allí mismo". Recuerda que solo la ignorancia le hizo ser valiente, aunque en algún momento llegó a pensar que mejor hubiera hecho despidiéndose de la familia... Pero como en tantos otros sitios, también en Java encontró Rafer a personas "maravillosas" que le ayudaron a salir de semejante tesitura.

Aún relata con nitidez que "cada diez pasos, más o menos, tenía que pararme porque no podía ni respirar por el humo y la fatiga".

Rafer, muy puntilloso con sus proyectos, pensó en su día que no había podido hacer el reportaje que imaginaba, pero lo cierto es que años después ese trabajo le está dando rédito. Con esa fotografía consiguió alzarse como mejor fotógrafo de España el año pasado y ahora la Federación le ha seleccionado para la Copa del Mundo. "Estoy muy contento con ella, creo que es una recompensa a lo mal que lo pasé. Para nada fue una foto fácil".

Aquella ruta por Java también le dejó bien marcada la sensación de que "recorriendo el mundo mejoras de mente, de corazón y de todo. Pensamos que todo es jauja y no es así, para nada". Porque hay lugares del mundo donde sobrevivir es de titanes y merece la pena contarlo y fotografiarlo.