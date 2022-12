Rosa María Lobo, rumbo a Asturias: "No me dejaban viajar por riesgo del trasplante"

Rosa María García Lobo (Boo, Aller, 1945) tiene una salud delicada y muchas ausencias de las que marcan en lo más profundo. Pero da gusto oírla.

Ha sufrido pérdidas puñeteras, como la de su hijo; ha afrontado un cáncer y un trasplante de hígado; ha conocido la ruina y la falta de suerte, pero cuando cuenta esas penas las cuenta como exorcizadas. Forman parte de su conversación pero pasa por ellas sin quedarse en la miseria y siendo capaz de ofrecer la versión más bonita y la más dulce de una cantante que hizo gira con Machín, que se codeó con los mejores compositores y arreglistas de los años dorados de la música melódica, que quedó en dos concursos –el de Benidorm y la preselección de Eurovisión– por detrás solo de Julio Iglesias y que allá donde iba recibía halagos por su calidad interpretativa y su elegancia al cantar.

Esa Rosa María Lobo, la que ha vivido tanto, sigue teniendo "mucha ilusión por todo en la vida, gracias a Dios. Soy muy positiva y constructiva. Aunque me cuesta tirar del carro, que nadie se crea, porque esto que tengo –su problema de salud que le obligó a un trasplante de hígado hace casi una década– da mucho cansancio. Por ti igual no te levantabas, pero yo en cuanto amanece me digo: ‘Venga, Rosina, vamos, arriba’. Así que le doy la bienvenida al nuevo día y digo: ‘Hoy lo voy a sembrar’. Y como tengo muchas plantas, me decido a hablar con ellas, les pongo música, les canto...".

Rosa María Lobo vive sola en un "estudio, en Benidorm, frente al mar. Aunque estoy empadronada en Murcia porque es donde me trata el equipo de trasplantes. Sigo allí por eso de los médicos, pero yo en Benidorm soy feliz. Porque el mar y la luz de aquí tienen algo especial. Y el clima para los huesinos es mejor aquí que en Murcia". También influye mucho que en cuanto pone un pie en la calle es fácil que oiga: "‘¡Coño, Rosina!’, y ya hay algún asturiano que me viene a saludar", relata.

Su rutina es esa, la de salir a diario dos o tres veces a caminar, "con un perrín de mi hijo que me lo dejó aquí aparcado" y que le hace compañía. En casa lee, se conecta a internet, anima a sus seguidores por las redes sociales... "Son cosas muy sencillas y caseras", avisa.

Pero esas rutinas las va a poder romper, por fin, en solo unos días. Los médicos han dado el visto bueno a que viaje a Asturias. Dice que lleva sin hacerlo desde hace varios años, y está llena de ganas. "Estoy deseando llegar. Va a hacer siete años que no voy a Asturias; fue cuando hice la gira minera, y ahí entregué los últimos galardones a la música que llevan mi nombre. Luego ya no me dejaron viajar más por riesgo de rechazo. Porque el ‘higadillo’ entró en riesgo de rechazo. Pero, claro, pasaba el tiempo y yo le decía a los doctores: ‘¿Habrá que probar no?’, y vamos a probar con este viaje a Asturias. Así que estoy encantadísima", declara.

Y eso que está segura de que no se le ha olvidado nada de lo mucho y bueno que le gusta de su región de nacimiento. "De Asturias echo de menos hasta el aire. El olor... todo. Estoy deseando que alguien me lleve a Moreda, a mi pueblo, para pasear por allí, llevarle una flor a mi madre...". Porque esas son las virtudes de Rosa María Lobo, que disfruta de cada pequeña cosa que le ofrece la vida. Aunque de la que más disfrutaba, la de cantar, ya no pueda tanto como querría.

"Cantar, lo que se dice cantar, ya canto muy poco. Muy poquito. Aunque me da mucha vida, bien es cierto. La canción formó parte imprescindible de mi vida. Pienso que son de esos dones que traes, y que no te puedes quedar para ti sola, que los tienes que dar. Por eso sigo componiendo canciones en casa", asegura.

Eso fue algo que dejó claro durante el encierro de la pandemia. "Ahí compuse mucho. Estaba yo solina aquí en casa, aunque venía una chica de los servicios sociales todos los días y me dejaba en la puerta las cosas que le pedía, y me daba la vida ponerme por internet a cantar y a animar a la gente. Me ponía con la guitarra y empezaba con mis músicas, y les hablaba a los que estaban conectados... fue una experiencia maravillosa. Me sentía feliz y útil por poder animar a la gente. A muchos les hice hasta bailar. Les decía: ‘¡Venga, un pasito; venga, para allá!’ y así nos movíamos, que falta hacía. Yo soy de las que no bailo muy bien, pero había que mover el cuerpo, ¿no?".

Le apasionó la música, y le sigue apasionando. Dice, de hecho, que escucha de todo, aunque a la música actual no le tenga cogido el punto. "Valoro el talento de la gente, haga lo que haga. Pero es cierto que la música de ahora no tiene nada que ver con la mi época, que fue la época dorada de los compositores, de los músicos, de los arreglistas. Eso me permitió trabajar con los mejores: Juan Carlos Calderón, Walter de los Ríos... Ahora es otra historia". Pero Rosa María Lobo no se cierra a nada. "El otro día me encontré a Rosalía cantando ‘Alfonsina y el mar’. Dios mío. Nunca me imaginé que Rosalía cantara esa gran canción como lo hizo. Yo a veces pensaba, ¿cómo lo que hace esta chica puede cuajar en el mundo entero? No lo acababa de entender del todo. Hasta que la vi cantar ‘Alfonsina y el mar’. Y ahí lo vi claramente: en esa chica hay talento y mucho. Ahí hay algo que traspasa", reflexiona.

Otra reflexión distinta es la que le provoca el hecho de que Víctor Manuel esté de lleno metido en la gira y los proyectos de su celebración de los 75 años. Ahí, Rosa María Lobo se rinde de devoción y amistad. "¡Qué maravilla! A Víctor le vi todavía ayer en una entrevista en TVE. Lo quiero muchísimo; empezamos juntos y le admiro. Y, por supuesto, ese disco lo quiero tener yo, seguro. Lo suyo es un ejemplo de adónde puede llegar quien ama lo que hace y se entrega a su pasión. Y además me alegro de todo lo bueno que le pase porque es un bonachón y a mí me encanta".

Como a otros les encanta Rosa María Lobo, esa asturiana que recorrió el mundo con su voz, a la que solo le faltó un poco más de suerte y de salud para que esa época dorada de la música fuera más prolífica en su caso. Aunque en Asturias ella sea una estrella.

La artista regresa cargada de regalos: ocho premios "Puerta de Asturias" de la música