Begoña González: "Hace 50 años era impensable una novela histórica con diálogos"

Begoña González, autora de la obra "El siglo", reflexionó sobre el papel de la novela histórica y hasta donde llega la ficción en este género durante su participación en el Congreso de Escritores de Gijón. "La novela histórica es una recreación, su objeto es entretener. El pasado nos llega fragmentado, así que hay que llenar los vacíos. En mi caso me veo muchas veces cuando escribo caminando en un yacimiento arqueológico para ver el trocito que encuentro y que me puede resultar valioso para recomponer ese rompecabezas. ¿Esa ficción es mentir? Si la novela que estás escribiendo tiene rigor histórico, unos personajes que crecen, calidad y esos giros que atraen, no estás mintiendo y es la forma de llegar al lector", destacó la escritora gijonesa.

"A Pérez Galdós no se le recuerda por empatizar con el personaje de ficción que incorporaba a sus ‘Episodios nacionales’. Lo que quería era contar lo que sucedió en España, y lo hace de una forma maravillosa", insistió González. La penúltima jornada del Congreso de Escritores deparó coloquios en los que se abordó el periodismo literario o la escritura creativa. También hubo encuentros en los que se profundizó en temáticas como la novela histórica, como fue el caso del que impartió Begoña González. "He llegado a llorar en un archivo al ver el acto de un amanuense, con el mensaje que dejó en aquel momento en una esquina. Digo este ejemplo por lo que transmite la novela histórica, que es emoción. Por eso las novelas históricas ahora están cargadas de diálogos, era algo impensable hace 50 años", subrayó. El V Congreso de Escritores de Gijón se cierra hoy en el Hotel Abba Playa con un coloquio a cargo de Anna Caballé sobre las biografías