De la gran ilusión a la gran decepción. El cineasta asturiano Javier Ríos vio cómo su documental "180 grados", que denuncia muchas situaciones inquietantes del mundo actual, sobre todo en el resbaladizo terreno sanitario durante la pandemia, era retirado de la programación de la plataforma Netflix 17 horas después de estrenarlo. Como preámbulo, unos flashes biográficos:

-Nací en Barcelona, pero a los 4 años regresé con mi madre a Asturias. Mis abuelos son de San Juan de la Arena y San Esteban de Pravia, emigraron a Francia durante la dictadura, allí nacieron mi madre y mis tíos. Al volver de Francia por cuestiones laborales se asentaron en Catalunya donde aún reside gran parte de la familia, mi madre y yo vivimos unos años en San Esteban con mis abuelos hasta que nos fuimos a Gijón donde hice grandes amistades. Antes de cumplir los 18 marché a Madrid a intentar trabajar en el cine y tuve la suerte de comenzar estudiando teatro con la Fundación Federico García Lorca de Alicia Hermida y Jaime Losada que marcaron el camino y debutar en el cine con Achero Mañas en su segunda película "Noviembre". El vínculo con Asturias es que allí crecí, allí vive lo que más quiero y lo que ponga un DNI nada tiene que ver con lo que uno siente, aunque también quiero a Barcelona, a Madrid, a las islas Canarias y a muchos pueblos, como el Saharaui.

-¿Cuándo y por qué Netflix se hace con tu documental?

-Durante el confinamiento en Madrid, a la semana de decretarse el estado de alarma, iniciamos "180 Grados" que era nuestro tercer proyecto documental tras "Reset" en 2011 y "Return" en 2018, decidimos entrevistar a vari@s de l@s protagonistas de Return que era una denuncia sanitaria sobre el aumento de enfermedades como el cáncer, el autismo, centrado en las contaminaciones, los tratados de libre comercio, la emergencia climática y las crisis en sus diferentes estratos, la deriva ecofascista, el colapso energético, una denuncia sistémica que en 180 Grados añade una pandemia global y como un modelo económico que se suponía super competitivo se vio desnudo por un virus. Al estar en pleno confinamiento lo realizamos a través de Skype y Zoom con el apoyo de multitud de colectivos y periodistas, lo llamamos 180 grados porque Yayo Herrero, antropóloga, ingeniería y líder ecofeminista que había protagonizado "Return" ya en 2017 nos comentaba la necesidad de dar un giro de 180 grados a nuestro sistema económico si queríamos evitar el ecocidio. "180 Grados" tuvo menos difusión que su predecesor "Return", también se encuentra en Filmin pero a principios de 2022 nos llegó la noticia de que a alguien de Netflix en Holanda le había gustado 180 grados y decidió adquirirlo para la plataforma en toda Europa durante 5 años sin exclusividad, nos sorprendió tanto como ilusionó, ya que para eso los hacemos, para intentar que estos puntos de vista y las opiniones de nuestros entrevistados, que no suelen tener altavoz en los massmedia, lleguen al mayor público posible y una plataforma como Netflix nos brindaba esa oportunidad, habíamos encontrado una grieta. El día de su estreno el 18 de noviembre el documental fue retirado de Netflix en toda Europa cuando apenas llevaba 17 horas en la plataforma, la grieta se soldó.

-¿Lo pagó?

-Por lo que nos cuenta la distribuidora no han incumplido nada del contrato.

-Imagino que fue muy laborioso hacer el documental.

-En el caso de 180 grados fue bastante más difícil debido a la pandemia, pero los cinco documentales que hemos realizado estos últimos diez años se han producido con presupuesto cero, con amistades y grandes profesionales del audiovisual afines a lo que denunciamos e intentamos promover, que es algo tan sencillo y complejo como la toma de conciencia sobre problemas que nos afectan diariamente a la gran mayoría, como el precio de la vivienda, de la comida, de la energía.. La intención es frenar el escepticismo e impulsar el crecimiento de los diferentes movimientos sociales, la búsqueda de consenso y alianzas para movilizarnos con exigencias concretas ante una deriva política más que preocupante, como por ejemplo sucedió el domingo 13 de noviembre en Madrid por una Sanidad Pública Gratuita y Universal. Sabemos que puede sonar utópico, pero como decía Sol Sánchez en 180 grados, lo utópico es pretender seguir creciendo ilimitadamente en un planeta de recursos finitos o como dice Yayo Herrero, vamos a decrecer económicamente sí o sí, los límites físicos del planeta lo confirman, el aumento de las guerras por los recursos son otro síntoma de colapso y la mejor ciencia disponible lleva décadas advirtiendo de las consecuencias del extractivismo y la explotación sin límites. Afrontar, debatir y organizar ese decrecimiento de la esfera material de la economía es fundamental, porque el decrecimiento sin un consenso y sin una vida digna para todas las personas, es puro fascismo.

-¿Netflix ha dado alguna explicación?

-Tras dos semanas de espera sin explicación alguna, la plataforma ha respondido a la distribuidora que lleva nuestros proyectos que tienen un problema con el subtitulado, que están corrigiéndolo, pero no dan ninguna fecha de reestreno. En un principio el documental iba a estrenarse en abril de 2022, luego lo pasaron al 29 de octubre por el mismo motivo del subtitulado, que lo iban a subtitular a 17 idiomas, finalmente se estrenó el 18 de noviembre con subtítulos únicamente en inglés que habíamos realizado nosotros, no sabemos que pensar, pero estos son los hechos, confiamos se solucione y vuelva a la plataforma para que pueda verse en toda Europa y genere como mínimo alguna reflexión.

-¿Qué sospechas que puede haber detrás? ¿Presiones?

-Sabemos que puede resultar incomodo, pero de eso se trataba, teorías muchas, certezas ninguna.

-¿Pisas muchos callos en el documental?

-"180 grados" toca temas como porqué no se puso la Sanidad privada al servicio de la Pública en los peores momentos de la pandemia cuando se estaban haciendo triajes en los hospitales públicos, el genocidio cometido en las residencias de personas mayores, los recortes a la sanidad pública y la deriva privatizadora no sólo en la comunidad Madrid si no en todo el estado, el comportamiento de la Unión Europea y los EE.UU durante una pandemia global y la falta de solidaridad de los países del Norte en general. También hay espacio para el denominado capitalismo verde, el aumento de la extrema derecha y un llamamiento a la organización desde movimientos ecologistas, feministas, por una vivienda digna, por una sanidad pública... que en aquel momento no sabíamos si la pandemia debilitaría y que ahora más que nunca debemos fortalecer.

-¿Los que lo han visto lo valoran positivamente?

-Desde el punto de vista cinematográfico no lo sé, el realizarlos con presupuesto cero no es una excusa, es evidente que dificulta mucho su elaboración, pero lo importante de estos proyectos para mí, son las personas que expresan sus ideas en el y el debate o la conciencia que puedan generar, hay gente que no conocía lo que sucedió en la frontera sur en las islas Canarias durante la pandemia o sólo le sonaba la tragedia del muelle de Arguineguín o no conocía a Yayo Herrero y la conoció a través de estos proyectos, sólo eso creo que ya es positivo.

-¿Qué lecciones nos deja el coronavirus?

-Que vivimos en un planeta gobernado por un sistema económico inhumano, que esta colapsando y que, insisto en las palabras de Yayo Herrero, no es que esté en riesgo nuestro planeta, la pandemia mostró también la capacidad de regeneración de la naturaleza cuando se frenó la maquinaria, lo que está en riesgo es la vida humana y depende de nosotros. No creo que tipos como Elon Musk tengan sitio para todos en Marte.

-Ahora vive en Canarias. ¿Algún proyecto actualmente?

-En Madrid me enamoré de una canaria, después de 20 años en la capital y tras pasar el confinamiento decidimos mudarnos a su isla, antes de irnos tratamos el conflicto que había estallado de nuevo en el Sahara Occidental con el documental "Rompiendo el Muro" lo que también nos ayudó a comprender un poco más la situación en la zona y los vínculos de Marruecos con España y Occidente. Al llegar a la isla nos encontramos con una situación dramática que visibilizaba las consecuencias de un sistema perverso y realizamos otro documental sobre lo que estaba sucediendo aquí con las personas procedentes de África, a las que se vulneraron y vulneran derechos humanos y fundamentales, que se vieron agravados durante la pandemia convirtiendo a las Islas Canarias en cárceles europeas. Una denuncia que puede sentirse como propia en cualquier frontera y que muestra el racismo institucional desde la Unión Europea hasta el Estado Español, esa Europa fortaleza y sus Frontex, el expolio, el neocolonialismo y los motivos de esas migraciones. El documental se llama " Aquí Estamos" lo emitió la televisión canaria y pronto podrá verse en Filmin y RT. Actualmente nos encontramos desarrollando un proyecto de serie documental y otro de ficción junto a Yayo Herrero, basado en uno de sus últimos libros, que confiamos sacar adelante en 2023.