Mis ganas ganan. Es un mensaje claro y conciso que ha llegado a millones de personas y ha sido tendencia en redes sociales. La autora de este lema de vida es Elena Huelva, una influencer sevillana que ha tenido a media España en vilo este fin de semana, cuando publicó un emotivo mensaje que sonaba a despedida. Padece sarcoma de Ewing desde los 16 años y las cosas se le han complicado en estos últimos días. Su dolencia se ha extendido a la tráquea. Huelva tiene que volver a recibir radioterapia para que se rebaje la inflamación. Para esos momentos ha pedido la música de Aitana.

"Vas a quedarte" ha sido la canción elegida por Elena Huelva para que la acompañe durante las sesiones de radioterapia. La misma que escuchó en 2019, cuando también tuvo que someterse a la radiación por su enfermedad. La joven compartía también el vídeo en el que se le podía ver recibiendo el tratamiento con el tema de la popular cantante de Operación Triunfo. Ambas mantienen una bonita relación. Aitana ha estado siguiendo de cerca la evolución de Elena. "Te quiero mucho Elena, el mejor ejemplo de superación que jamás nunca he conocido", comentó en la publicación del vídeo compartido por la joven durante este fin de semana. Elena defiende que "la música sana y las personas que la crean también".

La joven, de 20 años, ha narrado su historia con la enfermedad que padece en redes, mostrando siempre una actitud firme y positiva. Sin embargo, hace unos días compartió un vídeo que hizo saltar todas las alarmas. "Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea", comenzaba diciendo. "Es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más", añadía. "Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado", concluía.