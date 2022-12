Los "Stukas" despegan de nuevo

¡Todos a cubierto! Los "Stukas" calientan motores para volver a despegar por todo lo alto. Será el viernes en el nuevo teatro de La Felguera cuando se estrene (20.00 horas) el documental sobre "Hazañas bélicas", disco que cambió hace 41 años la historia del rock en Asturias. Y cuyos estallidos musicales sonaron en el escenario musical español: la banda, formada en 1961 en La Felguera, llegó a actuar en el santuario de la Movida, el Rockola. En el acto se presentará una edición de la obra remasterizada y reeditada en vinilo, y habrá miniconcierto de antiguos miembros de "Stukas", que tomó su nombre de los Junkers Ju 87 en picado alemanes que los músicos veían en los tebeos de "Hazañas bélicas".

Explica el guitarrista Carlos Martagón a LA NUEVA ESPAÑA que "este proyecto surge con la idea de hacer una película con versiones de grupos de la Movida. El covid lo echó al traste y la idea inicial quedó en el olvido. A fines del año pasado la alcaldesa de Langreo le comentó a Juancho Vega, presidente de festejos de La Felguera y baterista de ‘Pioneros Stukas’, que tenían un dinero para la realización del proyecto. Intento ponerme en contacto con la persona que nos había propuesto esta historia sin resultado. Nos vimos obligados a replanteárnoslo todo para reeditar en vinilo con la misma portada, añadiendo lo de 40 aniversario, que en realidad fue el pasado 2021, pero llegó el covid". Al mismo tiempo, relata, "nos propusimos la realización de un vídeo que contara cómo se llegó a producir el disco y qué pasó a raíz de su publicación desde la perspectiva de periodistas, de otros músicos y de los gestores de Sociedad Fonográfica Asturiana".

Recuerda que alguna canción, especialmente "Atrapado" y "Hazañas bélicas" han sido versioneadas por grupos variopintos pero, "evidentemente, tanto el disco como el vídeo van enfocados sobre todo a los que ahora rondan los 50 o los 60 años y que entonces nos conocían".

Las canciones responden "no tanto a una moda sino a un modo de entender la música popular dentro del pop rock. Yo tenía los treinta cumplidos cuando compuse esas canciones y llevaba unos cuantos años escuchando música de todo tipo pero, especialmente, a los grupos de la oleada británica y la música americana en general. El sello del disco no está en un género musical, es una manera de hacer y un sonido que cualquiera puede identificar como el sonido ‘Stukas’ que muchos conocían por nuestros directos".

El realizador del documental, Fernando Cruz, detalla los obstáculos: "Lo más difícil en general, no para mí, fue el poder contactar y citar a todos lo que participan en el vídeo. Se grabaron en Langreo, Gijón, Oviedo, Avilés... Para mí lo más complicado fue dar forma a las casi cinco horas de material grabado y condensar la esencia en los 45 minutos que dura el documental. Otra complicación fue el tema de imágenes de archivo. El grupo sí tenía bastante material fotográfico, pero había muy poco en vídeo, así que hubo que ‘estirar’ lo que teníamos para dejar un vídeo que no fueran solo intervenciones de personajes. Y poco más, la verdad que se hizo bastante rápido y no se complicó mucho. Todos los entrevistados se prestaron sin problema a colaborar".

El trabajo, explica, busca recrear o contar "cómo fue la grabación de aquel disco. Por qué se hizo y cómo se llegó hasta ahí. Y todo ello con el punto de vista tanto de los propios integrantes del grupo, como de todas las personas que en ese momento estaban dentro del mundo de la música. Se intenta explicar cómo estaba el panorama musical y por qué ‘Stukas’ marcó un antes y un después”.

Una verdadera hazaña

El grupo consiguió "la verdadera hazaña con su primer disco, grabando en Barcelona, tocando en Madrid y llegando desde Langreo al resto de España. Se arriesgaron pero con su trabajo consiguieron una calidad y un sonido diferente a todo lo que había en Asturias en aquellos años. Hoy día los ‘Stukas’ son historia viva de la música. No hay nadie que no sepa quienes son o haya escuchado alguna de sus canciones, sin importar la edad o los gustos musicales. Y con este vídeo van a descubrir el porqué de ese éxito”.

Lito Ferreira, teclista, recuerda que “fueron buenos tiempos. Hubo cactus y flores pero aguantamos un montón de tiempo juntos. Hacíamos de todo, pachangas, verbenas... Luego llegaron los temas de Carlos y todo cambió. Tanto tiempo seis tíos juntos ye mucho, muchos años. Otros están dos años y salen por peteneras. La nostalgia siempre está ahí. Había buen rollo". El mundo musical "cambió, lo que había ya quemó, ahora es otra historia. De vez en cuando hay buenos grupos en algunos locales pero casi todo es bachata, reggaeton. Ya no hay conciertos como antes, supone mucho dinero. La gente joven recuerda cómo sus padres les hablaban de nosotros, dejamos un buen sabor de boca. Son himnos para muchas personas".

Félix Sánchez Casero, bajista, recuerda que mucha gente decía: no hay manera de conseguir "Hazañas bélicas". Así que "nos pusimos a ello, para esa gente que lo perdió o se le estropeó. Me llamó siempre la atención ver a gente joven en los bolos cantando nuestras canciones, yo pensaba que eran cuatro vieyos los que las conocían, quitando el ‘Atrapado’, que es casi un himno para mucha gente. Extrañóme".

Surcos en la memoria: grabaciones nocturnas y la labor "y el aguante de Pedro Bastarrica que me caló muy hondo en el estudio con su conocimiento y sus cosinas con guitarra acústica que me encantaron. Recordar esa época es también recordar a esa gente, algunos ya faltan".

Eran de los grupos orquesta que "trabajábamos muchísimo. Conocidos en toda Asturias y límites con Galicia y Santander. Cuando salió el disco, preguntaben: ¿son los ‘Stukas’ nuestros? El gran misterio es por qué se recuerda tanto. Cuando vas a una discoteca y te meten ‘Atrapado’ todo le mundo la canta. Algo tiene el agua cuando la bendicen, mucho la debieron escuchar".

¿Recuerdas? Yo no puedo explicar / qué es lo que tienen las chicas / pero cada día me gustan más...