Fely Campo, diseñadora: “Una mujer de 50 años ahora puede vestir como le dé la gana; es el cambio social más importante"

La moda llegó a su vida a los 13 años, en forma de castigo, cuando su madre la apuntó a un taller de confección por su fracaso escolar “brutal”. Taller que abandonó en cuanto pudo para empezar su incipiente proyecto en la moda con 15 años y desde su habitación. Tras 50 años de carrera, en los que le ha dado tiempo a vestir novias, celebridades o dar el salto internacional a Reino Unido, Francia e Italia, la diseñadora salmantina Fely Campo se sube por primera vez a la Pasarela Campoamor. Será el próximo sábado 10 de diciembre, y le embargan sentimientos entre la emoción y el vértigo.

-Se estrena en la Pasarela Campoamor ¿Qué es lo que se va a encontrar el público?

-Es la colección que presenté en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. ‘Nagare’ incluye diseños muy especiales, creo que es perfecta para ese marco (el teatro Campoamor). Es muy elegante, desde la forma de andar de las modelos, que van con zapatos planos. Creo que quedará muy bonito. Además, hay piezas muy teatrales, por lo que el escenario le viene perfecto.

-Lleva 50 años en el mundo de la moda. ¿Cómo se lanzó a diseñar?

-Comencé con 13 años por un castigo. Mi fracaso escolar era tan brutal que mi madre decidió apuntarme a un taller de confección, pudiendo elegir cualquier cosa. Pero se lo agradeceré siempre.

-Con una carrera tan dilatada le habrá dado tiempo a vivir muchos de los cambios que ha sufrido la industria. ¿Echa en falta algo de la moda de antaño?

-Mi principal observación tiene que ver con el gran cambio de la mujer socialmente. Cuando en los 80 tenía 20 años, hacía trajes para mujeres de 40, 50 o 60 años. Eran mujeres realmente mayores en esa época, sin embargo, ahora se ve una evolución brutal. Ahora, una mujer a los 50 puede empezar una nueva vida, casarse, viajar, vestir como le dé la gana. Es el cambio para mí más importante. Otra cosa que ha cambiado es que antes las prendas pasaban de armario en armario, tenían calidad y eran atemporales. Creo que es algo que deberíamos recuperar.

-En 2003 da el salto internacional, tiene showrooms en Reino Unido y en Italia. ¿Cómo perciben la moda española desde fuera?

-El hecho de marcharme de Salamanca, una ciudad sin tradición en moda, e irme a París, fue porque Madrid me daba miedo. Es casa, es España y aquí tenemos un concepto de la moda de que lo nuestro nos gusta poco, o tiene que ser muy conocido para que le prestemos atención. En París descubrí que España está muy bien considerada en cuanto a diseño. La imagen que tienen fuera de nosotros es muy buena, mejor que la que tenemos aquí de nosotros mismos.

-Aparte de una línea de trajes de fiesta también viste a novias. ¿Empezó a la par a llevar ambas colecciones?

-En realidad empecé con las novias. El primer vestido que hice para otra persona lo confeccioné con 15 años y era para una novia de 16. Fue un traje terrible porque sabía muy poco. Recuerdo que por mi 15 cumpleaños me regalaron una máquina semiautomática, algo impresionante en los 70. Fue muy emocionante. Luego, con los años, he hecho muchos trajes de novia, solo que como atelier, como línea independiente de mis colecciones, empezó el año pasado.

-¿Es difícil vestir a una novia?

-Es muy complicado. Ahora hay mucha información en redes, las novias ven miles de vestidos y no se dan cuenta de que lo que ven son vestidos en mujeres de 1’80, con mucho retoque fotográfico. Un vestido de novia debe realzar a cada mujer dentro de su estilo, y eso es complicado. Lo más importante es que cuando la novia entra en la iglesia o en un salón, la gente vea que está aún más guapa de lo que ya es.

-Aparte de en Salamanca también tiene atelier en Oviedo. ¿Cómo definiría el estilo de la ciudad?

-En Oviedo son muy elegantes. Me gusta la ciudad porque hacemos combinaciones más arriesgadas en mezclas, colores… siempre ha tenido la tradición de ser una ciudad donde se viste muy bien y es cierto. Tenemos tiendas en el sur de España o en el Levante y es muy diferente. No sé si es la luz de Oviedo que hace que lo estridente no funcione, sino que vaya mejor lo sobrio. Además, la ciudad es preciosa.

-¿Qué modisto señalaría como inspirador en su carrera?

-Balenciaga, sin duda alguna. Fue muy casual encontrarme de repente una colección suya y ver esas formas. Me apasionó tanto que me puse a leerlo todo sobre él. De vez en cuando voy a Guetaria a su museo, sus calles… ha sido una inspiración para mí y para muchos. Tenía un patrón perfecto e innovó muchísimo en la moda.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

-Lo próximo es una colección de novias para la que ya estamos preparando fotos y vídeos. A partir del 12 de diciembre empezaremos a promocionarla. También estamos trabajando en la próxima colección para la Mercedes Fashion Week, la de otoño-invierno, que se presentará en febrero; y, por último, en abril, presentamos en Milán la colección primavera- verano 2024 de fiesta. ¡Una locura!