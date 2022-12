Irene Menéndez: "Asturias puede estar orgullosa de su esencia y de su coraje"

La actriz, directora y guionista gijonesa Irene Menéndez sale a escena en París. Silencio, cámara... y acción.

Flashback: Asturias, ayer. "La recuerdo gris y lluviosa. Meteorología aparte, también la recuerdo feliz. Tuve la suerte de crecer en una familia muy abierta en la que tanto mi hermano como yo fuimos muy queridos. Si tengo que resumir los recuerdos de mi infancia en una sola imagen, sería la del patio de vecinos del piso de mi abuela en el barrio de El Llano en Gijón. Ese patio me fascina incluso a día de hoy. Es enorme y tiene algo atemporal que lo hace casi poético. Podría pasarme una tarde entera observándolo. Es increíblemente cinematográfico. Me inspira muchísimo. Olor, el de la tierra húmeda mezclada con la sidra de las fiestas de prao en verano. Los que hemos crecido disfrutándolas sabemos que no hay ninguna otra celebración que se le compare. Espero que no desaparezcan…".

Zoom: "Me genera mucho respeto tener que dar mi punto de vista sobre una región entera, sobre todo sobre una región como Asturias que tanto ha sufrido históricamente y que tanto da, casi siempre a cambio de nada. Creo mucho en el pueblo asturiano y veo en las nuevas generaciones, una curiosidad por sus raíces que me alegra profundamente. También una conciencia climática de importancia vital. Espero que encontremos soluciones para preservar la belleza de nuestra región".

Travelling: "El primer viaje que me marcó y que incluso diría me moldeó, fue a Nueva York, ciudad en la que viví casi nueve años. Cuando llegué no hablaba bien el idioma, estaba completamente perdida y me sentía muy pequeña. Nada importaba porque yo era solamente un puntito más en la ciudad, pero todo eso me resultaba liberador. Me impresionó, la velocidad a la que ocurrían las cosas. El ritmo interno de la ciudad. Parece que vibra. Te mueve y sacude sin prevenirte. Siempre fui un poco lenta y tardé en adaptarme a esa velocidad. Pero aprendí enormemente de ella. También la falta de complejos de los neoyorquinos y el convencimiento que tienen en sus propias metas y sueños. Era una mentalidad completamente opuesta a la que yo había conocido hasta entonces.

Cámara lenta: "No veo cómo podría dar consejos a nadie y mucho menos definir asignaturas pendientes. Me parece osadía. Lo único que puedo hacer es hablar de mis propias signaturas pendientes. Desde esa perspectiva, diría que es importante saber quién es uno. Llegar a saber quién eres es una lección durísima y en ocasiones demoledora. Un aprendizaje constante. Recientemente, estoy pasando por un momento de reconstrucción. Deshaciendo mucho para buscar la esencia y rehaciendo desde ahí. Creo que Asturias puede estar muy orgullosa de su esencia. De lo difícil de su pasado y del coraje de sus gentes. Asumirlo y aplicarlo a su presente puede ayudar mucho al impulso de su futuro. Quizá tengamos un poco de síndrome del impostor los asturianos… tengo la esperanza de que lo perdamos y de que asumamos la belleza de nuestra esencia, de nuestra valentía y de nuestra generosidad".

Primer plano: nostalgia de... "La generosidad y la cercanía de sus gentes. Siempre me emociona ver a desconocidos agarrarse las manos en corro y cantar juntos en las fiestas de prao. Pero sin duda mi recuerdo favorito es el de mi abuelo Joaquín cantándole la Habanera de ‘La Capitana’ a mi abuela Margot".

Tráiler: "En esta profesión son todo obstáculos. Hay que aprender a nutrirse de ellos y utilizarlos como fuerza motora para avanzar. También creo mucho en el fallo como aprendizaje y como agente de mutación. Esto lo digo ahora, claro. Hace un par de años, la simple idea del fallo de daba pavor".

Plano cenital: Asturias y el futuro. "La veo preparada y con muchas ganas. Desde el punto de vista de la industria cinematográfica, se está formando una comunidad de creadores muy plural, con una conciencia histórica increíble y una calidad narrativa impecable. Están surgiendo nuevos espacios de creación en diferentes puntos de Asturias que generan sinergias esenciales para que los creadores asturianos podamos salir adelante. Todo esto en combinación con festivales de cine como el Festival Internacional de Cine de Gijón, que cada año supera su calidad de programación y crece en reconocimiento internacional, o el festival de Avilés Acción, me hace sentir esperanzada y con ganas de crear más lazos con los nuevos cineastas asturianos. Creo que estamos viviendo el principio de un gran momento. Me encantaría rodar en Asturias. De hecho, tengo una idea que me mantiene despierta por las noches desde hace tiempo. Ahora estoy terminado la posproducción de mi último proyecto, pero es muy probable que me centre en esa historia justo después".

Contrapicado: "Allí donde perdimos, volvamos a empezar, pero esta vez sin complejos y habiendo aprendido de ellos. El pueblo asturiano es honesto en sus virtudes y en sus fallos. Podemos crear desde ese lugar incluyendo además la noción de nuestra valía. Es muy importante reconocer el valor propio y eso no tiene por qué implicar egocentrismo".

Plano fijo: Francia. "Me gusta muchísimo su apoyo incondicional a la cultura. Para el pueblo francés el acceso a la cultura, su desarrollo y su disfrute es un derecho fundamental. Tan importante como el acceso a un sistema de salud asequible o a la educación básica. Y el sistema intermitente de apoyo a los artistas funciona realmente bien. Creo, además, que ese apoyo se ve traducido en una calidad y variedad artística muy destacable. Intentando no caer en generalidades, creo que lo que menos me gusta es directamente opuesto a lo que me llamaba la atención en Nueva York. En Francia, no está del todo bien visto soñar demasiado alto, no vaya a ser que se moleste a alguien que no crea en las alturas.

Fundido: consejo para el talento joven. "Que viva mucho y que lo haga sin miedo a no ser suficiente. Que se mezcle, que se abra a otras culturas, lenguajes y experiencias sin juzgarlas y que haga todo esto intentando no olvidarse nunca de dónde viene y de la suerte que tenemos de haber nacido aquí".