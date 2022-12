El Campoamor celebra la gran fiesta de la moda

A rebosar de público, el teatro Campoamor se convirtió ayer en escenario de una gran fiesta dedicada a la moda, con desfiles de diseñadores de proyección nacional e incluso internacional alternando con espectáculos de danza, música, incluso una acción de "art painting". Pasarela Campoamor celebraba ayer su quinta edición y contó con el presidente del Principado, Adrián Barbón, como invitado. Llegó acompañado por Mario Arias, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, y la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, todos de verde, porque la velada estaba dedicada también a la naturaleza y la tradición asturiana, y el Presidente lució para la ocasión un atuendo más informal al que acostumbra.

La Pasarela Campoamor comenzó pasadas las ocho de la tarde, con una voz invitando a los asistentes a ponerse "elegantemente cómodos" y tomar todas las fotos que les viniera en gana. Abrió los desfiles la diseñadora Dolores Cortés, con una colección de prendas de baño. La creadora castellonense, que en 2012 hizo los trajes del equipo nacional de natación sincronizada, había viajado a Oviedo y tuvo que ausentarse inesperadamente.

Pasarela Campoamor, bajo la dirección de Graciela Suárez, reunió a figuras veteranas de la moda española, como Cortés y como Fely Campo, con una carrera que ya va por los 50 años, con otros profesionales más incipientes. Fely Campo compartió escenario con Constantino Menéndez, de la marca asturiana Made by Kös. Fely Campo, que mostró un par de vestidos que creo para Ainoha Arteta, habló de sus inicios en un pequeño taller de Salamanca. "Tuve que salir fuera. Me fui a París, presente seis colecciones, cogí fuerza y entonces me presente en Madrid", contó. Constantino Menéndez, sin embargo, no ha tenido que abandonar el pueblo donde nació y creció. "Tienes la tecnología para exponerte en cualquier parte del mundo", comentó el diseñador, que tiene entre sus clientes a Rozalén, Rodrigo Cuevas y Rossy de Palma.

La gala transcurrió de forma entretenida, con la presentación de la colección que firman conjuntamente Ivonne Reyes y Virginia Abzueta, las creaciones de los alumnos de la escuela de moda de ESNE, proyecciones y la apoteosis final con la colección de Ángel Schelesser, diseñada por el reciente fichaje ovetense de la marca, Alfonso Pérez.