Asturias vuelve a embrujar al director de cine Víctor Erice en su regreso a la gran pantalla

Asturias vuelve a inspirar al cineasta Víctor Erice. El autor de tres obras maestras como "El espíritu de la colmena", "El Sur" y "El sol del membrillo" ultima su cuarto largometraje, "Cerrar los ojos", después de treinta años de silencio en el cine de larga duración, con un proyecto frustrado por el camino ("El embrujo de Shanghái"). El rodaje se hizo, sobre todo, en distintas localizaciones de Granada, Almería y Madrid (el Museo del Prado). Asturias aportó una jornada, el 17 de octubre, en una casa de La Ferrería (Soto del Barco).

Al creador vizcaíno (Carranza, 1940) ya le había seducido el escenario asturiano en octubre de 2001, cuando filmó su cortometraje "Alumbramiento" durante seis días en la Casa del Llano, en Ardisana, y el palacio de Meré. Lo eligió porque buscaba unos campesinos que supieran segar como él lo recordaba en su infancia. Erice volvió a mostrar su tenaz aversión a aparecer en medios de comunicación y a exponerse a la mirada pública. Por eso sorprendió tanto que en noviembre de 2010 aceptara participar en Gijón en un coloquio con el público asistente a la proyección de "Víctor Erice: París-Madrid, allers-retours", un documental sobre su vida y obra.

"Cerrar los ojos" está protagonizada por Manolo Solo, José Coronado y Ana Torrent, que debutó en "El espíritu de la colmena", ganadora de la "Concha de Oro" en 1973. La película cuenta con guion del propio Erice y de Michel Gaztambide (ganador de un "Goya" por "No habrá paz para los malvados"). Cuenta la historia de la desaparición de un famoso actor, Julio Arenas, durante un rodaje. Nunca se encuentra su cadáver pero la Policía cree que sufrió un accidente al borde del mar. La identidad y la memoria, de nuevo en primer plano.

Erice matizó a RTVE que "no he estado inactivo", y que nunca ha perdido su "condición de cineasta". Creador total que tuvo en el Museo del Prado una gran escuela para trasladar a la pantalla las lecciones de los genios de la pintura, Erice se labró una merecida reputación como autor de anuncios de publicidad marcados por su estética (turrones, café, aguas...). Es consciente de que los tiempos han cambiado: "Antes el lugar del espectador era exclusivamente la sala de cine, eso se perdió, eso es lo que hizo del cine el gran arte popular del siglo XX. Ahora puedo ver perfectamente una película en la pantalla de un ordenador, pero nunca digo que la he visto, digo que la he visionado".