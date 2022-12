La casa de Gabby, un tesoro para los Reyes en las jugueterías asturianas: "Cuesta encontrarla"

Cada Navidad cuenta con un juguete revelación, ese que la mayoría de los niños piden en su carta a Papá Noel y a los Reyes Magos, pero que estos tienen serias dificultades para encontrarlo y poder entregarlo a sus destinatarios. En muchos casos suelen aconsejar enviar pronto las cartas, para poder hacer las reservas en las jugueterías, aunque a veces resulta misión imposible.

En esta Navidad no hay un juguete claro que haya triunfado en las cartas, sino varios y distintos en cada territorio. No obstante, el famoso personaje Gabby sí que destaca entre las preferencias de los pequeños y su casa está prácticamente agotada en Asturias. Así que quien no haya enviado la carta, que se apure, pues corre el riesgo de que Santa Claus y los Reyes no puedan dejárselo en su reparto las próximas noches del 24 de diciembre y 5 de enero, respectivamente.

En Oviedo, las figuras y accesorios de la serie de animación "La casa de muñecas de Gabby" y el retorno de los "Tamagotchi" –mascota virtual en forma de colgante digital que ya se popularizó a finales de los 90– se están convirtiendo en los principales reclamos del público de las jugueterías. Aunque de momento se está muy lejos de las ventas masivas de los días previos a la Navidad o Reyes, la casita del popular "Gabby" tiene agotadas sus existencias y son muchos los que deben conformarse con adquirir otros personajes de la misma. "Nos dicen que no la encuentran en ningún sitio", comenta Alia Alonso desde la tienda Din y Don, de la calle Melquiades Álvarez de Oviedo en la que trabaja desde hace un año.

Los muñecos "reborn" también acaparan buena parte de las estanterías. "Tanto estos como las figuras de Gabby son las favoritas para niñas de entre 4 y 6 años", explica la dependienta, con quince años de experiencia en el sector. "En todo este tiempo, los gustos han cambiado poco más allá de alguna moda y novedades", destaca.

De momento, la mayoría de visitas a la tienda son para buscar "a tiro fijo" las peticiones realizadas por los más pequeños de cara a la elaboración de la carta a los Reyes Magos. "Hay que saber si hay existencias para asegurarse que Sus Majestades pueden venir a recogerlas", comenta Isabel Menéndez, una madre carbayona volcada en los últimos días en localizar un Tamagotchi de última generación con capacidad incluso para hacer fotos. "Están pidiéndolo casi todo el grupo de amigos", añade la mujer.

Laura Iglesias también ha tenido que decir a sus clientes que no tiene la casa de muñecas de Gabby. En realidad no ha vendido muchas en su juguetería de Mieres "porque esto de los juguetes es un mundo y apuestas por cosas, yo no aposté por esta casa", reconoce. Y añade medio en broma medio en serio: "Para mi disgusto". Por lo que sí apostó es por Bluey, otro de los muñecos estrella de estas navidades, que "se está vendiendo muy bien". La responsable de la juguetería Caparina explica que "al final, todos los juguetes relacionados con los dibujos animados se venden bien" y pone como ejemplo la Patrulla Canina. Iglesias hace un apunte: "Se vende lo de los dibujos, no lo de los anuncios".

En Gijón, las ventas para ir haciendo acopio de regalos para los pequeños de la casa comenzaron más tarde que otros años, aunque, tanto Verónica Sanmartín como Alicia Zamora, que trabajan en una juguetería de la calle Libertad, son conscientes de que el aluvión de compras arranca siempre después del puente de la Inmaculada. "En noviembre ya empieza a venir la gente a mirar, pero sobre todo a coger ideas más que a comprar", asegura Verónica Sanmartín, que destaca el interés de los más pequeños por los artículos de "Pokémon", "Funko" (una firma estadounidense famosa por sus figuras en forma de muñecos cabezones) y "Goo Jit Zu", unos muñecos que se estiran. No falta entre las peticiones de los niños gijoneses la famosa "casa de Gabby", que junto con los "Bluey" funciona muy bien, dice Alicia Zamora.

En la juguetería el ritmo es tranquilo todavía a la espera del arreón de los últimos días. "Ahora está viniendo la gente a cuentagotas, pero nada que ver con lo de otros años", lamentan las trabajadoras de la tienda gijonesa de Juguettos.