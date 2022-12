La conservación de hórreos, lastrada por la falta de formación en el oficio

Mucha carga de trabajo y pasión por un oficio que demanda cada vez más profesionales, pero que no llegan. Es el día a día en el que viven inmersos, sobre todo en los últimos años, los grandes cuidadores de los hórreos, paneras y cabazos de Asturias. Maestros horreros como Manuel Antonio García, quien se introdujo en el oficio con 18 años y ahora, con 53, afirma tener una gran carga de trabajo. "Hay pocos profesionales y eso hace que los propietarios recurran a los de siempre", señala.

Por delante está el plan de hórreos más ambicioso de los que se ha planteado el Gobierno asturiano en ningún presupuesto anterior y la necesidad de profesionales dispuestos a asumir las tareas de conservación, reparación y mantenimiento de estas estructuras es imperiosa en el sector. "Hay una carga de trabajo impresionante. El problema es que no se están formando profesionales para seguir con el oficio", recalca García.

Santiago Astuy lleva 20 años dedicado a restaurar hórreos y paneras y afirma tener la agenda llena de clientes. "Tengo bastante trabajo. Ahora, en Navidad se para más pero la verdad es que no me puedo quejar. Aparte de hórreos, también hacemos estructuras de madera para tejados", indica el fundador de Trabe, una empresa que radicada en Gijón y que cuenta con dos empleados.

Décadas inmersos en el oficio hace que estos profesionales hayan visto casi de todo y les cueste identificar dificultad alguna para acometer las obras. "Nivelar una panera sin desarmarla es una de las tareas más difíciles porque por el peso hay riesgo. Pero, sin duda, llegar a un acuerdo con la gente es lo más complicado. Hay demanda y oferta y la gente lo quiere todo muy barato y no tienen en cuenta que están subiendo los precios de todo. Te vuelves más loco con los clientes que con las obras", señala Astuy.

Por su parte, García apunta a la burocracia como uno de los principales obstáculos a los que deben hacer frente. "Tardan en conceder los permisos, la licencia municipal, el andamiaje, pero nosotros en ejecutar la obra no tenemos dificultad ninguna. Llevamos muchos años en el oficio".

Un sector con tirón al que el Principado quiere impulsar con e ese Plan de Hórreos para el 2023 que va a incluir –es el compromiso desde hace años– nuevas normas para conservar hórreos, paneras o cabazos. Los profesionales encargados de rehabilitar estar estructuras acogen la medida con buenos ojos, aunque con reservas sobre un punto en concreto: los plazos para llevar a cabo las obras.

"La medida nos parece magnífica pero nosotros no estamos aceptando trabajos derivados de la subvención. Solo dan un mes de plazo para hacer la obra. Ellos tardan 8 meses en hacer el papeleo y a nosotros solo nos dan un mes. Es inasumible". Es la postura manifestada por un profesional del sector y que comparten otros cuantos compañeros de oficio.

La propiedad de estas construcciones es otro de los inconvenientes que Jamín "El Fiu Tista", identifica. Un sector al que llegó por casualidad, en un momento en el que "pagaban lo que fuera por un hórreo" y que ahora hace "por amor". "Normalmente, los hórreos que yo no reparo suelen ser de más de una persona; algunos lo quieren arreglar, otros no pueden asumir el desembolso económico... al final, el hórreo cae y no se repara".

Convertirlo en vivienda es una de las opciones que ofrece el carpintero. "Las subvenciones están bien pero, para hacer una ley hay que saber de lo que se habla y la mayor parte de ellos parece que no subieron a un hórreo en su vida", indica El Fiu Tista.

El paso del tiempo es palpable en estructuras que en su día albergaban la matanza, el grano, las hortalizas o la leña recogida para el invierno. Por eso, los profesionales están acostumbrados a encontrarse hórreos de todo tipo. "La cubrición es la parte que peor suelen tener todos y es la parte más importante porque si hay goteras, deteriora el suelo, que suele tener una madera muy seca. Nosotros le ponemos una cubrición nueva y ya queda para otros dos siglos", confiesa García.

En esto coincide "El Fiu Tista", quien destaca que en el 98% de los casos, los techos hay que ponerlos nuevos. "Lo que peor le puede venir a un hórreo son las goteras. Si no las tienen puede durar hasta 1.000 años, siempre que se le haga un mantenimiento adecuado", subraya un profesional que siente pasión por su trabajo y que siente que, tras cada hórreo que "reparo es como construir un poco más de Asturias".

Los hórreos que optan a obtener una subvención para ser restaurados son los que peor aspecto presentan. "Están a punto de caer y si no reciben la ayuda, al final caen. Todos los que vienen con subvención al final traen problemas. La gente se queja por los requisitos que les piden", señalan los profesionales. La poca previsión de los propietarios hace que los hórreos que llegan a las manos de José Francisco Pérez se encuentren en un estado crítico. "Acusan un deterioro importante, cuando el agua ya ha hecho estragos. Lo ideal sería cuidarlos desde el principio porque son parte de nosotros".