"La escritura es una excusa para seguir avanzando"

A través de la comedida invitación que otorga la soledad Héctor Pérez Iglesias ha ido articulando una pujante obra poética en asturiano, a la que se suma "Horizonte de socesos". Un poemario donde la carne humana siente el poso de las fuerzas de la naturaleza y el tiempo se parece a una carretera remota. La intimidad trascendiendo al mundo, asomando su libérrima faz, para conseguir lo que en llingua asturiana se dice "un rellumu": "Con tantes/ estrelles ardiendo dende fai yá/ tanto, nada/ tien d’estraordinario que munches/ nueches sintamos/ que nos afuega/ el fumu".

–¿Se buscan horizontes al escribir?

-Siempre. Como alcanzar un horizonte la escritura nunca es un fin en sí mismo, solo una excusa para seguir avanzando: no hay meta a la que llegar porque cada paso amplía el paisaje por el que se transita. Y ya en lo particular como escritor, para mí es indispensable que cada libro suponga un horizonte nuevo, que al acabar uno se abran nuevos caminos, porque no me gustaría repetirme o "sedentarizarme" como autor, por eso intento que cada libro sea algo diferente del anterior y si no veo una ruta para conseguirlo prefiero no escribir o al menos no publicar.

–Como muestran muchos poemas, ¿la astrología o la astrofísica marcan más nuestra vida de lo que pensamos?

–El poemario tiene una carga cientificista importante, aunque sin olvidar nunca que se trata de literatura, y de hecho uso todas esas referencias más como símbolos de lo humano que como reflexiones sobre si nuestras vidas las gobiernan fuerzas naturales o místicas (en lo personal me inclino exclusivamente por lo primero, pero también hago referencias astrológicas porque me sirven para introducir el componente irracional que forma parte de nuestro comportamiento habitual). La idea básica del poemario se estructura en torno al concepto del horizonte de sucesos, que es una de las partes de un agujero negro, y por eso quise jugar mucho con conceptos astrofísicos, pero como digo solo como metáfora: el horizonte de sucesos como esa línea imaginaria que todos atravesamos alguna vez en la vida, la mayoría sin ser conscientes, a partir de la cual no es posible retroceder porque algo empieza a tirar de nosotros hacia un destino incierto.

–¿Es involuntaria o estudiada la sinceridad que transmite su poesía?

–Yo diría que es inevitable, tal como yo entiendo la escritura: si no estoy dispuesto a ser impúdicamente honesto creo que el poema se queda en una tierra de nadie que personalmente no me llena y me deja la impresión de que no va conseguir ser un instrumento de comunicación eficaz. Pero sinceridad no es lo mismo que realismo, y lo cierto es que pocas veces utilizo anécdotas reales en lo que escribo, para mí lo importante en este sentido es la honestidad en la emoción o sentimiento que se quiere trasmitir, no las herramientas literarias que se usen para lograrlo.

–Hay momentos en la historia en que la literatura repunta. ¿Ha modificado hábitos en la lectura la pandemia que pueden parecer estables?

–Soy de los que cree que objetivamente vivimos en la época histórica en la que más se está leyendo y escribiendo, podría discutirse sobre los formatos, pero incluso la literatura es un género en auge (aunque también me parece que habría que ir redefiniendo y ampliando el propio concepto de literatura). La pandemia por su excepcionalidad supuso un hito puntual muy reseñable, pero creo que no marcará en realidad un eslabón significativo en esta evolución más global impulsada básicamente por los avances tecnológicos y que viene ya de varios años anteriores. Esta realidad de la situación, más que como escritor, me toca ir viéndola desde mi faceta laboral, que es la bibliotecaria, y por suerte puedo decir que el gusto por la lectura se mantiene.

–¿Cómo se perfilaría el panorama literario en asturiano si la llingua fuera declarada oficial?

–La oficialidad del asturiano va más allá de sus repercusiones en la literatura, se trata principalmente de una cuestión de la supervivencia de un idioma y de respetar los derechos de sus hablantes. Una literatura por suerte no depende de la oficialidad de la lengua en que se escribe, y el caso del asturiano es paradigmático, pues lleva varias décadas alcanzando unas cotas de calidad muy reseñable sin este aval administrativo. Aunque lógicamente la oficialidad tendría repercusiones muy positivas en el aspecto literario, porque como digo principalmente lo que se conseguiría es impedir la desaparición de un idioma, se ampliaría la posibilidad de que más gente lo conociera (crecería su presencia en la educación) y se normalizaría como lengua tan válida como cualquiera para expresarse: con todos estos ingredientes se lograría que más personas lo vieran y sintieran como herramienta para conocer y compartir su relación emocional con el mundo y la sociedad, que en definitiva es lo que intenta en buena medida toda literatura.