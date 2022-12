"Me llevo el premio del respeto de la gente"

Gazir no pudo hacerse el pasado sábado con el título del mejor rapero en lengua española pero está lejos de considerarlo un fracaso. El joven ovetense de poco más de 20 años plantó cara y voz al campeón mexicano Aczino en el Red Bull Batalla, la competición de rap improvisado, de "freestyle" que elige a los mejores de Latinoamérica y España. Gabriel Sánchez Poyal “Gazir”, estudiante de Física, se mostraba ayer a LA NUEVA ESPAÑA a su regreso a Asturias “contento y orgulloso por el papel que tuve en el evento más importante del año, su conclusión. Estuve muy centrado, sabiendo que el contexto era muy difícil. Fue una oportunidad histórica y me queda la espinita de no ganar, siempre es el objetivo, pero estoy feliz porque hice todo lo que podía. Fue una actuación que me ayudará en el futuro, seguro. Aunque pierdas, te llevas el premio del respeto de la gente, su reconocimiento”.

Revisando su actuación con más tranquilidad ante 17.000 personas en el Palacio de los Deportes Ciudad de México, el perfeccionista que lleva dentro le hace fijarse en detalles que "podrían haber salido mejor, más que por mí porque abres puertas más cómodas al rival”. El evento sirve a Gazir como entrenamiento máximo "para desenvolverme en cualquier situación, sobre todo en ambientes adversos”. Allí estaba, en mitad de un estadio “lejos de casa y jugando de visitante, contra el mundo. Mantener la concentración es complicado, pero me sentí superdentro de la batalla, era consciente de ese factor pero no me afectaba”. El “factor campo” lo tenía asumido ya cuando era fan de las batallas de gallos más que participante “y cuando veía a algún representante español con el contexto en contra tenía más ganas aún de que ganara y más orgulloso me sentía. La empatía del público mejicano con sus representantes es lógica, y aunque a veces empujen intentando desconcentrar al rival yo no era consciente de esa hostilidad porque estaba muy concentrado. También hubo momentos en que me aplaudió y coreó mi nombre”. De la experiencia sale “más maduro, sé que puedo afrontar cualquier tipo de situación adversa porque ya superé un reto muy grande”.