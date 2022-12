Miguel Romea, director del Concierto de Navidad de la Fundación Princesa: "'El Mesías' es una obra camaleónica"

El madrileño Miguel Romea, una referencia como director de orquesta en España, lleva toda la semana en Asturias preparando el Concierto de Navidad de la Fundación Princesa de Asturias en la que el Coro de la Fundación interpretará, junto a la Orquesta Sinfónica del Principado, un monumento de la música sinfónico-coral como es "El Mesías" de Haendal.

Las mil entradas gratuitas para el concierto del viernes (20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe) se agotaron en solo unas horas, con lo que de nuevo está garantizado el respaldo del público en una cita musical señera en estas fechas.

-De nuevo en Asturias con la OSPA.

-Sí, estuve aquí hace dos años dirigiéndoles.

-¿Qué orquesta ha vuelto a encontrar?

-La OSPA es una orquesta que tiene una personalidad clarísima, que tiene un nivel excelente y con la que da gusto colaborar porque tienen unas ganas de hacer música y de trabajar, tremenda. Tienen una energía realmente constructiva y positiva. Y eso, unido a su calidad hace que el trabajo sea una maravilla.

-Por entonces le quedaban dos orquestas españolas a las que dirigir. ¿Ya está cubierta esa laguna?

-No; la pandemia ha prorrogado muchos proyectos, así que llegará cuando tenga que llegar.

-¿Qué le aporta a un director ese contacto con músicos y orquestas tan diferentes? ¿Siente que le da más versatilidad, más solvencia o le aporta frescura?

-Son esas tres cosas juntas. Porque cuando te acostumbras a tener que trabajar con una orquesta diferente cada semana, eso te obliga a estar abierto, a tener todos tus sensores activos para detectar cómo reaccionan, cómo viven, cómo se relacionan con tu gesto, cómo es la personalidad de cada orquesta, cómo es el inconsciente colectivo de cada formación. Porque cada orquesta tiene una personalidad que no es la suma de lo que opinan cada uno de los músicos, y el poder detectarlo hace que tus sensores se mantengan muy activos. Además, también te permite poder disfrutar de la riqueza de las distintas propuestas. Creo que es una de las características más bonitas de esta profesión. La vivencia como director titular te obliga a tomar decisiones en el medio plazo, con lo cual la estrategia, la voluntad, el trabajo concienzudo es lo más importante para crear esa personalidad de la orquesta y llevar la nave por el rumbo que uno quiere. Y el trabajo que hacemos fuera, precisamente, te permite disfrutar de la riqueza de las diferentes propuestas, y te permite además aprender siempre. Porque cada orquesta te muestra un camino que es totalmente personal y es interesantísimo.

-"El Mesías" es un monumento universal de la música coral. ¿Es capaz de verle matices nuevos?

-Esta es una obra tremendamente camaleónica. Es una obra que, aunque la esencia sea sea profunda y esté perfectamente clara, tiene muchísimas posibles apariencias diferentes. Y por eso cada vez que uno se enfrenta a ella descubre una obra nueva. Es una obra que es patrimonio universal pero que puede presentarse de muchas maneras diferentes, con muchísimos matices que se descubren cada vez. Hablándolo con los músicos y solistas coincidimos en que esta obra es un redescubrimiento cada vez. Y eso es algo que la hace maravillosa para el que toca, para que la interpreta y también para el que la escucha.

-¿En qué se va a poner el foco esta vez?

-En crear una emoción aparejada a cada uno de los números. Una emoción sonora que parte, por supuesto, de la idea global de la obra que todo el mundo conoce, pero que hemos perfilado con mucho gusto y con mucha delicadeza. Nuestra ilusión es que haya un arco de emociones en cada uno de los números.

-¿Es de las que hace afición por la música o de las que disfrutan más los buenos melómanos?

-La disfrutan todos a diversos niveles. Es una magnífica obra para acercarse a la música y es una magnífica obra para el que la conoce profundamente.

-La triple dirección (de orquesta, coro y solistas), ¿es la forma de ser el director total?

-Como en el oratorio, como en la ópera, aquí eres responsable de crear una unidad, de crear un concepto y también una energía que tenga un sentido dentro del todo. Te obliga a tener muchas ideas cocinándose en la misma cazuela y como todo buen cocido no puedes echarlo todo de golpe, cada cosa tiene que llegar en su momento.

-¿Qué le está pareciendo el Coro de la Fundación?

-Es una delicia trabajar con él. Es un coro que no es profesional pero que tiene una prestación que es admirable. Y no solo eso, también tiene una flexibilidad y una reacción enorme ante la propuesta que se le hace. Se abren de corazón y genera una sensación de que se puede trabajar con ellos al más alto nivel. Quiero hacer mención especial al trabajo espléndido que hace su director (José Esteban García Miranda) porque es la personalidad del director la que se ve reflejada en el coro. Con ellos el trabajo ha sido tremendamente productivo y fluido.

-También habrá solistas: la soprano Alicia Amo, la mezzo Lucía Caihuela, el tenor Manuel Gómez Ruiz y el barítono Ferrán Albrich. ¿Les conocía?

-A todos no. Pero es un cuarteto vocal joven que está en un momento de despegue profesional altísimo

-¿Un concierto de Navidad cuenta con una predisposición tan buena del público que es todo más fácil o hay que superar el brillo para que no baje el nivel de exigencia?

-Hay una actitud positiva preestablecida y eso lo que genera en los músicos es una ilusión. Pero también una responsabilidad. Este es un repertorio conocido, que se ha hecho de muchas maneras diferentes, y precisamente por eso hay que trabajarlo con mucho cuidado porque no se puede ser un "bien queda", por así decirlo. La comparación con anteriores propuestas nos obliga a que la nuestra tiene que tener una definición, una concreción y debemos corresponder al placer que intuimos por este concierto con responsabilidad. No nos genera relajación.

-Es profesor de dirección de orquesta y entre sus discípulos se reconoce el propio Andrés salado. ¿Le motiva tanto la enseñanza como la interpretación?.

-La enseñanza llegó de una manera muy natural a mi vida. Era algo que yo no me había planteado porque estaba centrado en mi carrera. Pero ahora siento que me reconforta muchísimo compartir vivencias y ayudar a otros a crear la estructura mental que les permita disfrutar de esta profesión. Es muy reconfortante. Siento ese placer de ver crecer a mis chicos, a mis chicas, enfrentándose a algo tan duro como es la carrera musical, una profesión en la que las frustraciones puede ser unas compañeras habituales. Así que hoy en día reconozco que no puedo evitar el sentirme dividido entre la interpretación y las clases.

-¿El papel fundamental de un director de orquesta es inspirar a sus músicos o debe ser el que construya la unidad musical?

-Se inspira construyendo. Es algo muy técnico que tiene que trascender, por eso no nos podemos quedar solo en lo técnico porque entonces no llegamos a la música con mayúsculas, a la música de verdad, ni tampoco podemos esperar a llegar a la música de verdad sin un proceso perfectamente calculado y trabajado. Entonces, tenemos que ser a la vez cirujanos con la música y a la vez chamanes.

-Frente al tiempo de pandemia, ¿la normalidad en el ámbito cultural musical ya está instalada?

-En España se va haciendo realidad esa normalidad postpandemia. Creo que aquí se ha funcionado con muchísima cabeza, con muchísima inteligencia y se ha mantenido todo lo que las circunstancias permitían mantener, cosa que en otros sitios no ha sido así, y ha sido sorprendente. Pero tengo la sensación de que hay cosas que no volverán a estar exactamente como antes. En España hay una red de orquestas extraordinaria de la que podemos estar absolutamente orgullosos. El nivel de las orquestas ha crecido de una manera increíble y eso permite que ahora mismo la oferta siga siendo realmente buena. Pero es cierto que, por ejemplo, muchas cosas ya no se programan con la misma antelación con la que se programaban antes y esa seguridad a largo plazo que podías tener antes, ahora mismo no existe. Tendremos que acostumbrarnos.