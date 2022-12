Pasión por la peonza, una historia en imágenes

En la película 'Origen', la escena más hipnótica de la trama la pone la peonza que gira, en los últimos segundos del metraje, para poner a prueba la realidad. De juego tradicional a tótem fílmico, a la peonza, por su propia naturaleza y morfología, le ha acompañado siempre un componente de magnetismo difícil de explicar. Quizá esa es la razón por la que Luis Ramas comenzó en su día a coleccionar estos juguetes. Grandes, pequeñas, decoradas, sobrias, la colección de Ramas ya suma, a día de hoy, alrededor de 2.120 trompos.

“Yo jugaba a las peonzas de pequeño. Ya de mayor, como maestro de Educación Física, siempre me había gustado el tema de los juegos tradicionales. Vi que a los chavales también les gustaba, y, a raíz de eso, empecé a coleccionarlas”, cuenta Ramas. Lo más especial de su colección no son sus dimensiones ni su variedad, sino la forma en la que cada uno de los ejemplares fue llegando a su haber. “El 40% son regaladas. Ese es el mayor mérito. Cuando la gente sabe que esta es su debilidad, las peonzas vienen a ellos, les saltan a la vista, y te las traen”, cuenta el coleccionista.

Tampoco pudo resistirse al magnetismo del trompo la fotógrafa coruñesa Lestonnac Ibáñez. Lo suyo son los retratos, las personas, los referentes vivos; pero no imaginó, a priori, todas las posibilidades que podría encontrar entre la colección de su amigo. “Al principio, pensé que la cosa no pegaba conmigo. Cuando vi su colección me quedé alucinada, empezamos a fotografiarlas de mil maneras: en movimiento, con sombras, con luz, bailándolas...cuando nos dimos cuenta, llevábamos cinco años fotografiando peonzas”, cuenta Ibáñez. Con tanto material, algo había que hacer, pensaron. Así nace 'Ssszziúuu', el vocablo impronunciable que da nombre a un libro en el que las fotografías de las peonzas hacen par con versos o lemas literarios, que Ibáñez y Ramas presentan el jueves, a las 20.00 horas, en A Coruña. Lo harán junto al editor Manuel Arenas y con quien fuera director de los Museos Científicos Coruñeses, Ramón Núñez. En las butacas contarán con gente como el lucense Marcelino Sampaio, que gestiona la página web centrada en la materia de mayor tráfico e importancia escrita en castellano.

Ese fue otro de los grandes descubrimientos de Ramas en sus años como coleccionista: encontrar que la peonza es una afición compartida por muchos. “Hay toda una secta que andamos con estas cosas —cuenta, en tono divertido—. Hay un núcleo de gente en Santander que edita una revista, Peonza, de literatura infantil; en Estados Unidos se mueve mucho, en Mallorca hacen la Trobada de Baldufes, que es un encuentro de personas interesadas del mundillo... somos unos cuantos”, asevera.

La colección de Ramas y el proyecto Ssszzziú ya ha centrado las miradas del mayor fabricante de peonzas del mundo, situado en México, que correrá con los gastos de la edición del libro y de la exposición que Ibáñez y Ramas ya preparan para la próxima primavera, y que, como los objetos que recoge, ya está a punto de echar a rodar.