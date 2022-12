El Supremo indica que rebajar penas por la ley del "solo sí es sí" es "obligatorio"

La esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los jugadores del Arandina, el primero en el que el alto tribunal se pronuncia sobre la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la llamada ley del "solo sí es sí", señala textualmente que la condena a nueve años de prisión a los dos agresores sexuales de una menor de edad en 2017 –un año menos del que les hubiera correspondido antes de la reforma–, resulta de la "acomodación de la pena al nuevo texto penal". Lo que es "obligatorio por aplicarse la retroactividad de la ley penal más favorable al reo en virtud de la ley posterior, mas beneficiosa".

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León había impuesto cuatro años de prisión a uno de los acusados en el proceso y tres años de prisión al otro, al entender que resultaban aplicables dos atenuantes. El Supremo, estimando el recurso del Ministerio Fiscal, declara que no es posible aplicar dichas atenuantes por carecer de cobertura legal. Pero el efecto derivado de la estimación del recurso de la acusación es, sin embargo, imponer a cada uno de los encartados una pena inferior en un año a la prevista por los efectos de la reforma.

Sobre ese dictamen del Supremo, Javier Fernández Teruelo catedrático de Derecho Penal y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo indica que "efectivamente, la sentencia dice que el fiscal pidió -y el juez impuso- la pena mínima aplicable en su momento, y se incluyeron dos atenuantes. Aquí se rechazan las atenuantes pero atendiendo a esa pena mínima, donde antes serían 10 años de cárcel con la nueva ley quedan en nueve. Subyace claramente ese espíritu que el legislador o el Gobierno intenta pelear de una manera imposible. Llevamos tiempo diciendo que lo que se hizo no tiene solución".

La postura del alto tribunal choca frontalmente con el criterio introducido el martes mediante enmienda a la reforma penal que se tramita de forma exprés en el Congreso de los Diputados para tratar de frenar el goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales por la ley del "solo sí es sí". La modificación defendida en la enmienda que han presentado los partidos que sustentan el gobierno se limita a incluir un párrafo en el preámbulo para que no se realice la revisión las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia sea susceptible de serlo con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma, evitando así las reducciones de pena de los violadores.

Para algunos expertos esa redacción es "una especie de petición que no tiene ningún valor jurídico, como no lo tiene nada de lo que se dice en un preámbulo, ya que no deja de ser una exposición de motivos. Y de ahí el primer problema que se presenta con ese intento del Gobierno: que no tiene carácter normativo en ningún caso", explica Javier Fernández Teruelo.

Pero, a mayores, esa intención del Gobierno de "clarificar" la ley del "solo sí es sí" retocando la ley de reforma del Código Penal tiene "un segundo problema: que restringe la retroactividad favorable, que es obligatoria. Pretender la aplicación desfavorable es incompatible con la Constitución y el Código Penal", añade Fernández Teruelo. Y con ello, lo único que cabe interpretar es que "van a introducir una cláusula que tiene un carácter simbólico y que solo quiere llamar la atención; se está pidiendo un favor a los jueces y no espero que produzca ningún efecto práctico".

Y menos ahora, que el Supremo ha insistido en esa "obligatoriedad" de la revisión a favor del reo. De hecho, se indica que se aplique no sólo para aquellos casos en fase de ejecución, sino que también tendrá efectos entre las que se encuentren en fase de dictado de sentencia, bien en plena terminación de juicio oral, bien en virtud de resolución de recurso de apelación o de recurso de casación, valorando si la pena a imponer puede ser más beneficiosa. Añade que, en el caso del Arandina, la pena ahora impuesta "es el resultado de ajustar la proporcionalidad de la culpabilidad a la penalidad imponible".

Para Fernández Teruelo, otra actualidad judicial (la reforma que afecta a la malversación) está ahondando "en lo importante que habría sido incluir la disposición transitoria que impidiera aplicar ese régimen más favorable que establece la nueva ley para los condenados por abusos sexuales. Es lo que ahora se va a introducir para que no ocurra lo mismo con los casos de malversación".