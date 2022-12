Mabel Lozano: "Mientras haya prostitución no se puede hablar de igualdad"

El Instituto Asturiano de la Mujer dio por cerradas ayer las jornadas en torno a la estrategia asturiana para abolir la prostitución y la trata, que presentó ayer en Oviedo y con las que culminaron tres meses de trabajo. La cineasta y activista Mabel Lozano, invitada al acto junto a la directora de la Escuela Abolicionista Internacional, Graciela Atencio, proclamó que "no se puede hablar de igualdad mientras haya prostitución" y argumentó que "la trata sexual no existiría sin prostitucion".

Mabel Lozano, que compartió mesa con Graciela Atencio, directora de la Escuela Abolicionista Internacional, y con la directora general de Igualdad del Principado, Nuria Varela, describió "la cara de la prostitución" en España, como la de "una mujer migrante, cada vez más joven, con hijos a su cargo y que viene buscando lo mismo que cualquiera de nosotras, ser feliz". Hizo ver que no es casual que la paraguaya sea la segunda nacionalidad mas frecuente entre las mujeres prostituidas en España, porque viene de un país donde no hay leyes que garanticen los derechos sexuales ni reproductivos, y tampoco es fortuito que tantas subsaharianas caigan en las redes de trata, porque son "mujeres que vienen de lugares donde la esperanza no está ni se la espera".

"La trata sexual es un delito, la prostitución no", se quejó Lozano, y recordó que en Asturias ha sido desmantelada recientemente una red de prostitución, que promocionaba "dos clubes con solera" en los que, en una redada, se encontraron mujeres víctimas de palizas, todo tipo de vejaciones e incluso mutilaciones, y, denunció, que "ese club no se ha cerrado porque todo eso es violencia legitimada".

Durante la última jornada contra la trata se proyectó el documental "Biografía del cadáver de una mujer", con el que Mabel Lozano ganó un "Goya" el año pasado. Su directora contó que quiso hacerlo para que se entienda por qué las mujeres prostituidas no denuncian y también para que los nombres de las víctimas de puteros y proxentas no caigan en el olvido.

También presentó el trailer de una miniserie de tres capítulos que se emitirá en la televisión pública, "Pornoexplotacion", y alertó del efecto de la pornografía en los niños y los jóvenes. "Todos los chavales tienen un pequeño cine porno (un móvil) en su bolsillo", dijo. Sin embargo, contó que cuando habla en "los institutos de la trata, no les interesa, la prostitución es diversión y la pornografía, simplemente, les llega".