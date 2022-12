"Asturias tiene tantos grupos que se puede vivir de los videoclips"

El asturiano Titi Muñoz es a sus 47 años uno de los realizadores de videoclips más prolíficos y solicitados del panorama musical, y una pieza clave en las promociones de numerosas bandas asturianas, a las que entrega producciones muy cuidadas e imaginativas. «Nos entendemos porque yo, como soy músico y vivo de la música, junto con los videoclips las dos pasiones. Hablamos el mismo idioma. Y sé las condiciones en que funcionan», explica desde Lugones a LA NUEVA ESPAÑA un creador que tiene en su agenda a «Ilegales”, “Desakato”, “Avalanch”, Fran Juesas, Belo, “Mala Reputación”, “Morrigans”, “Mafalda”, “Dakidarría”, “The Wizards”, “Misiva”…

–¿Se puede vivir de ello?

–Yo sí. Soy de los pocos realizadores que puede hacerlo, casi exclusivamente. El 75 u 80 por ciento de mi trabajo son videoclips. En España es difícil, pero en Asturias tenemos tanta música y tantos grupos que es posible hacerlo. Hago un videoclip al mes, quizá más, y al año son 14 ó 15. Se manejan presupuestos bajos pero te abren puertas a la publicidad, mejor pagada, o, incluso, al cine.

–Cuando hay poca pasta...

–Toca tirar mucho de creatividad. Si los grupos quieren algo simple, como una banda tocando en una localización, al menos que esté bien hecho, con factura profesional. A la creatividad hay que echarle tiempo y no viene cuando quieres, te suelen dar poco tiempo porque ya es la última fase del proceso de editar un disco. A contrarreloj. Depende de la temática, de lo abierto que esté el grupo a hacer ciertas cosas artísticas.

–¿Habla mucho con los músicos para llegar a un punto de acuerdo?

–Es fundamental. Cuando doy cursos es lo primero que enseño. Hay que estar en contacto permanente, pedirles ideas, estudiarlos, y de ahí sacar algo que les encaje e ir a tiro fijo, no estar con ensayo/error. Que me transmitan todo lo posible y me pasen todo el material que tengan. E investigo grupos de su estilo, cada estilo lleva una imagen y a veces son puedes salirte de esos moldes.

–¿Hay algún estilo de música para el que nunca trabajaría?

–Con el reggaetón no puedo, no lo entiendo, y ya dije que no alguna vez a alguna propuesta. No sería el más adecuado, aunque al final es un trabajo como otro cualquiera y dejas los gustos en casa.

–¿La historia y la estética tienen el mismo peso en sus obras?

–Hay que cuidarlo todo. Para eso cuentas con profesionales de vestuario o directores de arte, todo eso distingue a un profesional de un aficionado, que ahora se estila mucho porque las cámaras están tan baratas que cualquiera pude grabar con cierta calidad y editar correctamente. Hay que intentar que la historia sea buena y tenga sentido, no contar más de lo que se puede, en tres minutos todos los planos tienen que decir algo, ir al grano. A veces te viene un grupo con una estética guapa o una puesta en escena que no transmite nada y hay que tener mucho tacto para cambiarlo.

–¿Hay espacio para la improvisación o lo tiene todo muy planificado?

–Siempre hay que tener margen para improvisar, los rodajes tienen un punto caótico, que está muy bien. Hay que saltarse el guión si no funciona algo en el rodaje, tener capacidad de reaccionar. Me siento a gusto con la improvisación, y suelen salir cosas buenas porque piensas rápido y suele ser acertado. Manda el rodaje, y luego la edición.

–¿Algún trabajo se acerca más a lo que pretendía?

–Son tan diferentes… Vas mejorando con el tiempo y mi equipo ya es estable. “Nuestro legado”, de “Desakato”, por ejemplo, me gusta mucho cómo quedó, la historia, las localizaciones… Estuve más de un mes para prepararlo. Hay otras más fáciles que funcionan muy bien, como la canción de Oviedo de Fran Juesas, él caminando por la ciudad nada más, y transmite mucho. También otro trabajo para “Ilegales”, “Si no luchas te matas”. O uno de “Misiva” que es una especie de cortometraje con tres videoclips. También me gusta la animación, practicar cosas nuevas como rodar en el formato Super 8 o el stopmotion con figuras de plastilina.

–¿Le llama la idea de rodar un largometraje?

–Siempre, claro. Y los videoclips es una manera de abrir puertas. En Estados Unidos es muy habitual contratar a directores que proceden de ahí. Pero es difícil, muchos meses de trabajo, conseguir un buen guión… Alguna productora me ha tanteado. No lo descarto. Empezar primero con un corto y entrar en el circuito de festivales.

–¿La gestión de egos cuesta?

–Menos de lo que parece. Hay que saber lidiar claro, y a veces es más complicado tratar con managers. Yo mismo tengo que tener los pies en el suelo y no creerme más de lo que soy. Hay que ser humilde para todo, y sobre todo para trabajar. La gente de los grupos más importantes suele ser encantadora, y a veces son los más pequeños son peores. No siempre. Yo he tenido suerte.