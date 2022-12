Luengo hace cantera en Grado

No pudo ocultar su orgullo Marcos Luengo, este viernes, cuando regresó a su antiguo instituto, el César Rodríguez de Grado, y descubrió que el mundo de la moda ha calado fuerte entre el alumnado. El reconocido diseñador fue la estrella invitada a la pasarela organizada en el centro educativo, destinada, por un lado, a promocionar la moda responsable y sostenible; y, por el otro, a recaudar fondos para financiar el viaje de estudios de 4.º de la ESO.

Luengo no perdió detalle de lo organizado por los alumnos sobre la pasarela, en un acto denominado "César Rodríguez Fashion Week". El diseñador se mostró partidario de fomentar, cada vez más, el consumo responsable y de prendas y tejidos elaborados de forma sostenible.

"Me gustaría pensar, además, que esto no es una simple moda", expresó Marcos Luengo a LA NUEVA ESPAÑA. "Mi deseo es que no se quede sólo en una tendencia de ahora y que dentro de un tiempo se olvide, sino que lo importante es que quien se apunte a la moda sostenible lo haga por convicción y sabiendo qué es lo que se debe hacer para evitar consumir productos que contaminan y son perjudiciales para el medio ambiente".

En el instituto de Grado se han tomado muy en serio tal planteamiento, incentivado por el Consorcio de Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) a través de la Red de Escuelas por el Reciclaje. Contar con Marcos Luengo entre el público ha sido todo un aliciente para los estudiantes, ya que el creador moscón –que estuvo en el César Rodríguez hasta 1982– está entre algunos de los más reputados de España y ha vestido a personalidades como la propia Reina Letizia.

El centro estuvo prácticamente lleno para un acto cuya entrada se cobró a dos euros. El dinero será destinado a financiar el próximo viaje de fin de curso de los alumnos mayores.