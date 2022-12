Tomás Marco: "Recordar el centenario de Álvaro Delgado es de absoluta justicia"

La Real Academia de Bellas Artes clausuró hace solo unos días en su sede de Madrid la exposición "Álvaro Delgado (1922-2016). Centenario de un pintor", una muestra dedicada a recordar al pintor madrileño, muy ligado al occidente asturiano y a la institución cultural madrileña. Tomás Marco, director de la Academia, considera que ha sido simplemente un justo reconocimiento a "una figura importante de la pintura española pero de la que me gustaría sería señalar, sobre todo, su significado como personaje relevante en el ámbito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando".

Según Marco, la elección como académico numerario de Delgado –fue elegido académico en 1973 e ingresó al año siguiente en la corporación con el discurso "El retrato como aventura polémica"–, "significó un paso más en el afán de renovación de la institución y de acoger en su seno a lo más brillante del arte español de cada momento, eligiendo especialmente los caminos investigativos. Sin duda él daba perfectamente ese perfil de excelencia".

Tomás Marco ingresó a la Academia "relativamente joven", y cuando lo hizo Álvaro Delgado "ya era no solo un veterano en la misma, sino alguien especialmente notorio en el trabajo académico. Tuve desde el principio una excelente relación con él y siempre me instó a trabajar por la casa, cosa que él hacía continuamente". Como ejemplo de esa dedicación, Marco recuerda que la presencia del pintor en los plenos y comisiones que se celebraban "no era solamente testimonial, sino que siempre aportaba ideas y exigía un compromiso de la Academia con la sociedad de su tiempo, que hiciera escuchar su voz en los asuntos culturales que en realidad nos concernían". Especialmente destacable y "particularmente interesante", según el director de la institución, fue el empeño que le puso Álvaro Delgado a la sección de "la Calcografía Nacional, la parte del grabado y la estampación que corresponde a la Academia. Seguramente su labor allí marcó una de las etapas más brillantes de una sección académica que guarda una impresionante colección de grabados españoles e internacionales de todas las épocas y donde siguen estampando los artistas plásticos actuales".

Una de las grandes virtudes como académico del pintor que dejó su huella en el occidente asturiano es que "nunca consideró su pertenencia a la Academia como solo un honor" o una acreditación testimonial. "Desde luego que para él era un honor, pero también era un compromiso de trabajo y de implicación con la realidad del arte en la sociedad de su momento. El que le hayamos dedicado una gran exposición monográfica con motivo de su centenario es un acto de estricta justicia no solo con su categoría como pintor, sino también por su destacado trabajo como académico", suscribe Tomás Marco.