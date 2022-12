Valcárcel: «La atrocidad de la ley Trans es de la misma autoría de la del solo sí es sí»

La filósofa socialista y miembro del Consejo de Estado, Amelia Valcárcel, cerró ayer en la sala Constitución del Congreso de los Diputados la jornada de debate que organizó el PP sobre las aristas de la ley Trans. Una jornada plagada de voces críticas, muchas de ellas –como la propia Valcárcel– de gran predicamento entre el feminismo socialista, que llevan meses denunciando la ausencia de debate sobre la citada ley y la falta de rigor científico en los postulados que la impulsan. Siendo como es –así lo dicen– una ley que puede suponer un «retroceso» en derechos humanos y en las políticas de igualdad entre los sexos al abrir la puerta a la autodeterminación de género incluso para menores.

El debate está teniendo grandes repercusiones y fracturas entre los propios colectivos progresistas y feministas, de éstos con el Gobierno, y generando compañeros de camino poco habituales. La propia Valcárcel recalca que «más de 150 asociaciones feministas, colegios profesionales, juristas, personas expertas en derechos» no se pueden equivocar cuando cuestionan las bases de esa ley. «Esta atrocidad es de la misma autoría de quien fabricó la ley del sí», dijo la filósofa asturiana horas antes del encuentro.

Ya en la jornada, Amelia Valcárcel no dudó en dar las gracias al PP por propiciar un debate que «considero tan válido como si se hubiera producido allí donde tendría que estar produciéndose, que es en la Comisión de Igualdad que para eso existe. Me veo en la obligación de agradecer directa y claramente al PP su implicación en que estas jornadas puedan producirse y les pediría que continúen, porque hay muchas maneras de avanzar en lo que estamos haciendo», comenzó.

Durante su discurso Valcárcel advirtió de la importancia de hacer ver que «no se puede intentar gobernar un estado como uno hace retórica en una asamblea de facultad. De una ley de Estado se pueden derivar consecuencias muy graves». Y esta, dice, las tendrá.

Calificó de «monstruosidad y de algo más que una ley mordaza» la norma que se está intentando sacar adelante el Gobierno de Sánchez con el impulso principal del Ministerio del que es titular Irene Montero (Podemos), pero sin contrapeso claro por parte del PSOE. Para Valcárcel, nadie «en su sano juicio» tramitaría una norma de las características de la Ley Trans (con procedimiento de urgencia) como lo ha hecho el Gobierno y tampoco la aprobaría en el día en que se hará en el Pleno (el jueves 22 de diciembre), en referencia a las fechas cercanas a la Navidad. Y dijo estar acostumbrada, como les está pasando a muchas feministas, a que «nos llamen de todo» por ofrecer sus argumentos contra una ley «que camina por pasillos torcidos y que es una tropelía». «Cada insulto nuevo me lo pongo como una condecoración», dijo sin acritud.

«Lo último que he leído es que quien no quiere esta ley es un malvado porque atenta contra personas, muy pocas, que sufren mucho. Digo que sería una indignidad atender con una ley el sufrimiento de unos pocos frente a los 47 millones a los que les puede repercutir gravemente, porque si está mal hecha producirá todo tipo de errores legales».

Como la ablación de clítoris

También ha querido evidenciar Valcárcel la perversión de que «los mismos que dicen que es terrible la ablación de clítoris en Somalia, digan que aquí la vamos a llevar adelante siempre que el individuo esté de acuerdo. Evidentemente, algo no estamos haciendo bien. Nos estamos arriesgando todos». Para la filósofa, «es obligación del feminismo enfrentarse con todas las veras a una primera e importantísima corrupción de sus principios. Nos defendemos como feministas de una ley que no lo es; no es una ley propia de una sociedad democrática», zanjó.

Antes de la intervención de Valcárcel, participaba también en la jornada el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), Celso Arango, quien se ha mostrado a favor de «despatologizar» la transexualidad, lo que «no significa que no se tenga que hacer una buena evaluación de lo que esta pasando», especialmente en menores.

Tal como indicó a LA NUEVA ESPAÑA hace unos meses, Arango ha confirmado que es habitual que adolescentes que se autodenominan trans lo hagan como «solución mágica» a su falta de adaptación social y apunta que, en muchos casos, copian a otras personas de su entorno. «Es una moda. Son cosas que se transmiten, estamos viendo un fenómeno de aparición reciente que nos preocupa» y es que «en un momento determinado de la adolescencia, y en muchas ocasiones precedido por trastorno mental que oscila entre el 50 y el 60 % de los casos, manifiestan que son trans y que quieren cambiar de sexo».

Son adolescentes, en su mayoría chicas que aseguran ser trans, y que al ser preguntadas por los psiquiatras argumentan que «es una mierda ser mujer y que quieren ser hombres». Pero cuando se indaga, lo que hay son patología mentales complejas ante los cuales la solución «no puede ser hormonarlas y hacerles una mastectomía». «No dejen a la infancia al albur de la política rancia, acientífica, negligente y sectaria», ha concluido Celso Arango.

El colofón, una concentración nocturna