Iván Fernández Berceruelo: «La fusión nuclear es una de las pocas fuentes de energía, sino la única, con capacidad de suministro masivo a largo plazo»

Estados Unidos marcó esta semana un hito en fusión nuclear al producir la primera reacción autosuficiente. Un primer y gran paso científico para poder generar en un futuro energía limpia, segura e inagotable. Sin embargo, el ingeniero de minas praviano Iván Fernández Berceruelo, que trabaja en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de Madrid, considera que Europa tiene más posibilidades que EE UU en lograr explotar este tipo de energía con fines comerciales. Para hacer fusión nuclear, hay que liberar enormes cantidades de energía. Se trata de imitar lo que hacen las estrellas y, para ello, hay dos técnicas: una es el confinamiento inercial, que es el que aborda el experimento de EE UU, y otra es el confinamiento magnético. La UE y Berceruelo trabajan en esta última.

–¿Cómo han recibido en su laboratorio el hito marcado por Estados Unidos en la fusión nuclear?

–No cabe duda de que se trata de un gran logro que merece ser ampliamente difundido, como también lo fue otro hito que tuvo lugar el pasado mes de febrero en el JET. Se trata de un dispositivo de confinamiento magnético de la Unión Europea localizado en Inglaterra, en cuya explotación científica participa el Laboratorio Nacional de Fusión. En ese caso, se produjo una energía de 59 megajulios a lo largo de 5 segundos, lo que supone una potencia promedio de 11 megawatios.

–¿Por qué ha sido tan difícil producir la primera reacción de fusión nuclear autosuficiente?

–Esto hay que precisarlo. Efectivamente, en este experimento se han producido algo más de 3 megajulios de energía de fusión, tras inyectar unos 2 megajulios mediante un pulso de luz de láser con una duración de unos pocos nanosegundos. Pero para producir este pulso fue necesario aportar desde la red eléctrica más de 300 megajulios, con lo cual el factor real de amplificación es muy inferior a la unidad. Es decir, la ineficiencia del láser impide hablar de una ganancia neta en sentido estricto. La fusión por confinamiento inercial, que es la línea de investigación desarrollada en la instalación NIF, del Lawrence Livermore National Laboratory, ha tenido que recorrer un camino muy complicado hasta conseguir este resultado.

–¿Podría explicarse?

–En esta instalación, la luz pulsada producida por el láser más energético del mundo se divide en 192 haces. Estos impactan en una cavidad de oro que contiene una cápsula de combustible de tamaño milimétrico, perfectamente esférica. El oro emite rayos X que provocan la implosión de la cápsula de diamante, lo que genera la compresión y el calentamiento del combustible hasta densidades y temperaturas extremas, que causan la fusión de los núcleos de los átomos de deuterio y tritio (ambos isótopos de hidrógeno). Es extraordinariamente difícil conseguir una compresión suficientemente simétrica, que permita una propagación suave de las reacciones de fusión desde el centro hacia el exterior de la esfera de combustible, lo cual es necesario para conseguir liberar el calor que debe sostener las reacciones.

–Aún así, la directora del laboratorio de California, Kim Budil, ha dicho que aún habrá que esperar «unas pocas décadas» para utilizar la fusión nuclear con fines comerciales...

–A pesar de la importancia de este hito, una central eléctrica basada en el principio de operación del NIF necesitaría repetir ese proceso varios millones de veces al día, y quizás no sea posible aprovechar la energía generada en pulsos tan cortos para producir electricidad. En los dispositivos de confinamiento magnético, como es el caso del JET o del reactor internacional ITER, cuyo primer plasma está previsto que se genere en 2025, está más claro cómo conseguirlo. De hecho, la Comisión Europea tiene trazada una hoja de ruta para lograr la producción neta de electricidad por fusión a partir de 2050. No obstante, teniendo en cuenta los desafíos que conlleva conseguir este objetivo, no es prudente hablar de fechas concretas.

–¿Cuáles son los retos que quedan por delante?

–Son numerosos y complejos. Sin embargo, en referencia al confinamiento magnético (el que desarrolla Europa), las claves que permitirán la operación de los futuros reactores comerciales están bien identificadas y se está progresando en su consecución: configuraciones del plasma que permitan regímenes estacionarios o con tiempos globales de operación extendidos, bobinas magnéticas superconductoras de alta temperatura, sistemas para reducir la carga térmica en el divertor, sistemas de calentamiento y generación de corriente de alta eficiencia, materiales avanzados que permitan alargar la vida de los componentes de los reactores...

–Usted ya hizo la tesis en fusión nuclear, ¿por qué se interesó por ella?

–Me empezó a interesar durante mi época de estudiante en la Universidad de Oviedo, tanto por su complejidad como por los beneficios que representaba. Me enrolé en este campo al comenzar mi proyecto fin de carrera, gracias al buen hacer de Jorge Xiberta, catedrático jubilado del Departamento de Energía.

–¿Sobre qué investiga en el CIEMAT?

–Trabajo fundamentalmente en el desarrollo de la envoltura regeneradora, que es un sistema que envuelve al plasma y que es responsable de regenerar el tritio consumido en las reacciones de fusión, de convertir la energía de fusión en energía térmica y extraerla, y de blindar la cámara de vacío y las bobinas superconductoras que crean el campo magnético que confina el plasma.

–¿Qué oportunidades abre la fusión nuclear?

–Es una de las pocas –sino la única– fuentes de energía conocidas con capacidad de suministro masivo a largo plazo, y presenta ventajas importantes frente a otras tecnologías energéticas, como son la seguridad inherente por principio físico, la gestión del impacto ambiental y la disponibilidad casi inagotable de los combustibles primarios (deuterio y litio). A pesar de ello, tendrá que competir en el mercado eléctrico con la energía solar, eólica, hidráulica y de fisión, entre otras. Los inversores privados han empezado a comprender el enorme interés que hay en esto. Hoy en día, existen unas 30 startups que mueven en torno a 8.000 millones de euros.

–¿España invierte lo suficiente en esta línea de investigación?

–En 2021, España solo invirtió en investigación y desarrollo un 1,4% de su PIB, muy por debajo del 2,3% de media de la Unión Europea. Pero me gustaría destacar que las inversiones en fusión en España tienen una tasa de retorno impresionante. De los 1.600 millones de euros de retorno industrial en las áreas de fusión, astronomía y física de partículas acumulados en los últimos 15 años en proyectos de «big science» (grandes infraestructuras científicas), unos 1.300 millones corresponden a fusión. Otro dato interesante es que España ocupa el tercer lugar en la cuantía de contratos industriales para el reactor ITER.

–¿Qué papel puede jugar Asturias en la fusión nuclear?

–Las empresas asturianas, como Asturfeito, Idesa, Idonial o Nanoker, llevan años jugando un papel destacado en la industria de la ciencia ligada a la fusión. Respecto a las instituciones, animo a los investigadores de la Universidad de Oviedo a que establezcan colaboraciones con el CIEMAT, con otros organismos públicos y con empresas que ya están participando en desarrollos para la fusión.